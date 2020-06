Sin las herramientas indicadas, hacer una facturar puede llevarse una gran parte de tu tiempo. Por suerte, existen muchas aplicaciones para Android e iOS que te permiten crear y enviar facturas de forma fácil y rápida para que recibas tu pago en menos tiempo. Además, al ser apps para móviles, puedes usarlas para hacer tus facturas dónde y cuándo quieras, sin necesidad de tener un ordenador cerca.

Lastimosamente, muchas de estas aplicaciones para hacer facturas requieren de un pago único para usarlas o, peor aún, que pagues su suscripción mensual o anual. Si apenas estás comenzando tu negocio o si simplemente no puedes cubrir el coste de una app como esta, no te preocupes. Aquí te presentaremos las 5 mejores aplicaciones para hacer facturas totalmente gratis. Algunas de ellas tienen características de pago, pero puedes probarlas todas sin gastar ni un euro, así que no te las pierdas.

Bookipi: haz tus facturas, presupuestos y recibos fácilmente como un profesional

Empezamos con Bookipi que es una de las apps de facturación mejores valoradas en Google Play Store. Probablemente esto se debe a que ofrece una gran variedad de opciones para hacer facturas que otras apps no tienen. Con Bookipi podrás crear las facturas que quieras, sin límites de clientes o artículos, y totalmente gratis. Además, permite que tus clientes firmen en la pantalla del dispositivo o por correo electrónico y que te paguen directamente a través de la app (con tarjetas de crédito o PayPal). En caso de que tengas un problema, Bookipi te ofrece un soporte técnico que te responderá en un tiempo no mayor a 12 horas desde que hiciste la consulta.

Todos los documentos generados con Bookipi son guardados en la nube de tu cuenta, por lo que no los perderás. Pero lo mejor de todo es que Bookipi tiene una app para PC (Windows y Mac) que se sincroniza automáticamente con el móvil, lo cual te permite trabajar en múltiples plataformas de forma fluida y sin problemas. Por si fuera poco, en su interfaz simple y organizada puedes ver el resumen de pago por mes, por cliente o por artículo, así como todas las facturas y estimaciones. ¿Qué más puedes pedir?

Invoice Home: una app para crear facturas con una gran variedad de plantillas

Invoice Home es otra excelente opción para hacer facturas y luego enviarlas por email. Esta app te proporciona más de 100 plantillas gratuitas sobre las cuales puedes crear tu propia factura, gracias a la gran variedad de opciones de personalización que ofrece. Además, te brinda diferentes logos genéricos para que le des un toque profesional a la factura, recibo, pedido o presupuesto que quieras hacer, aunque también puedes usar tu propio logotipo, si tienes uno. Todas las facturas creadas con esta app se pueden guardar en PDF, por si quieres imprimirlas.

Asimismo, con Invoice Home podrás guardar todas tus facturas en la nube sin coste alguno. Incluso, puedes recibir pagos a través de PayPal y Stripe. Eso sí, con esta app solo podrás facturar 1000 euros al mes de forma gratuita. Si quieres facturar más, tendrás que pagar 6,99 euros al mes para obtener el plan ilimitado de Invoice Home que te permite facturar la cantidad que desees. Por ello, recomendamos esta aplicación a los autónomos que recién comienzan o a aquellas pequeñas empresas cuyo estimado de facturación mensual no sobrepase el límite de la app.

Invoice Simple: la forma más simple de hacer tus facturas

Ahora bien, si buscas una app más sencilla, donde solo tengas que poner los datos de la factura, entonces deberías probar Invoice Simple. Como su nombre bien lo señala, esta aplicación te ofrece una forma bastante simple de crear facturas a partir de una plantilla que luego puedes personalizar a tu antojo. Eso sí, tiene todo lo que podrías pedir de una app de este tipo: posibilidad de firmar facturas, de hacer estimados y después convertirlos a facturas, enviar las mismas por correo, recibir pagos por PayPal o tarjetas de crédito y débito, etc.

Además, es compatible con las monedas de todos los países, puede convertir facturas a PDF y te permite hacer una copia de seguridad de tus facturas en Google Drive, Dropbox o localmente en tu tarjeta microSD. Lastimosamente, la versión gratuita de Invoice Simple solo te permite hacer tres facturas, pero puedes crear todas las facturas que quieras (sin límites) si pagas su suscripción mensual de 6,99 euros o anual de 59,99 euros.

Simple Invoice Manager: una herramienta sencilla para hacer facturas, pero completa

Pese a su sencilla interfaz, Simple Invoice Manager te ofrece todas las herramientas que necesitas para crear tus facturas. No solo te permite agregar tu logo y firma a las facturas, sino también elegir una de las 5 plantillas que ofrece en más de 20 colores distintos, de los cuales seguramente uno encajará de forma perfecta con la imagen de tu negocio. Además, esta aplicación te deja agregar diferentes campos a tus facturas, así como eliminar aquellos que no necesites, para crear así el modelo de factura perfecto para tu negocio.

Una función genial de Simple Invoice Manager que no tienen muchas apps de este tipo es la visualización de tus ventas y compras en gráficos o en tablas de informes. Igualmente, algo que muchas otras apps no hacen, pero esta sí, es permitirte exportar tus facturas a formatos como PDF o CSV para abrirlas en Excel. Simple Invoice Manager también puede hacer una copia de seguridad de tu cuenta en Dropbox para que no pierdas nunca tus facturas, estimaciones y recibos.

Por último, es importante mencionar que las primeras facturas hechas con esta app son totalmente gratis, pero luego deberás suscribirte a uno de sus planes de pago para seguir haciendo facturas.

Invoice2go: facturación y cotización para pequeños negocios

Invoice2go es una aplicación de facturación diseñada para empresas o negocios pequeños. Ofrece 8 plantillas personalizables, para que no tengas que empezar de cero a hacer tus facturas, con diferentes colores y la posibilidad de añadir tu logotipo. También guarda los precios, la información de los clientes y otros datos para rellenar automáticamente los campos obligatorios al momento de crear nuevas facturas, por lo que es muy fácil de usar y agiliza mucho el trabajo.

Esta app te permite ver cuando un cliente abre una factura, configurar recordatorios de pago automáticos y crear informes financieros para cualquier factura no pagada. Puedes usar la app gratis durante los primeros 3 meses, pero luego debes afiliarte a uno de sus tres planes de pagos, dependiendo del número de usuarios de tu cuenta, cuántos clientes tienes y cuántas facturas envías por mes. Los tres planes te permiten aceptar pagos con tarjetas de crédito, tarjetas de débito o PayPal.

Esperamos que ya estés creando tus facturas con algunas de estas aplicaciones. Si quieres recomendarnos otra app para crear facturas desde el móvil, eres libre de hacerlo en los comentarios.