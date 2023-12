¿No sabes dónde está la barra de búsqueda de la Play Store? No te preocupes, no eres el único que no ha encontrado la barra búsqueda de la tienda de apps de Google en estos últimos días. Y es que la Play Store ha estrenado un nuevo diseño que elimina la barra de búsqueda de la parte superior de la pantalla. Este nuevo diseño todavía no está disponible para todos los usuarios, pero ya ha empezado a aparecer en algunos móviles.

¿Entonces el buscador de la Play Store se ha ido para siempre? Nada que ver. En su lugar, ahora hay una pestaña dedicada a la búsqueda en la parte inferior de la pantalla. Así lo ha mostrado el filtrador AssembleDebug en un par de capturas de pantalla de la nueva versión de la Play Store, que incluye esta nueva pestaña de búsqueda. Enseguida te explicamos cómo funciona con este nuevo diseño.

Buscar en Google Play Store ahora requerirá un paso extra

Tradicionalmente, para buscar algo en la tienda de apps de Google bastaba con pulsar la barra de búsqueda de la parte superior y escribir lo que se deseaba encontrar. Ahora, tras la implementación del nuevo diseño, es necesario pulsar la pestaña de búsqueda que está en la parte de abajo y luego presionar la barra de búsqueda que saldrá en la parte de arriba.

Ten en cuenta que si se abre cualquier otra pestaña en la tienda que no sea la de búsqueda, el campo de búsqueda desaparece. De esta manera, la interfaz queda más limpia, lo que de cierta forma debería mejorar la experiencia de navegación del usuario.

Hay un bug que hace que la barra búsqueda no aparezca de ninguna manera

Ahora bien, algunos usuarios se han encontrado con que no tienen ni la barra de búsqueda en la parte superior ni la pestaña de búsqueda en la parte inferior. La solución a este problema que han encontrado los propios usuarios es pulsar en la pestaña de Libros, la cual hará que la barra de búsqueda salga en la parte superior.

Eliminar la memoria caché y los datos de Google Play Store también parece solucionar este bug, pero solo haz esto como última solución porque podría afectar negativamente a las actualizaciones de las aplicaciones. Esperemos que Google arregle este error pronto.