Twitch es hoy por hoy la plataforma número uno de entrentenimiento en streaming donde los usuarios son los propios creadores de contenido. A diferencia de servicios como Netflix, Disney+ o HBO Max, detrás de los streamers no hay grandes productoras ni patrocinadores (salvo Ibai y otros más, pero esos son casos especiales), por lo que para seguir creando el contenido que entretiene a su comunidad dependen netamente de su audiencia.

Así pues, el principal sustento económico de la gran mayoría de los streamers en Twitch son las suscripciones de pago que les dan sus espectadores, y en menor medida las donaciones y los anuncios. Estas suscripciones realmente no devuelven algo de valor al espectador, más que la sensación de estar apoyando a su streamer favorito. Así que, si no estás suscrito a los canales de todos los streamers que te gustan, que sepas que no estás perdiéndote de nada.

Sin embargo, si quieres suscribirte a uno o dos canales puntuales y no tienes dinero para ello, aquí te traemos un trucazo para suscribirte gratis a canales de Twitch. Consiste en utilizar la suscripción gratuita de Twitch Prime, aunque no tengas Amazon Prime ni tarjeta de crédito. Desde ya te adelantamos que no es nada ilegal, pero es un método que puede dejar de funcionar de la noche a la mañana. Vamos a verlo…

Consigue Twitch Prime sin pagar Amazon Prime para suscribirte gratis a canales de Twitch

Aclaramos que el método que verás a continuación no tiene nada de ilegal, ya que básicamente consiste en aprovecharse de las oportunidades que ofrece el sistema. Eso significa que es algo que Amazon sabe que puedes hacer, pero espera que no lo hagas de forma abusiva. Así que, por favor, solo usa este método para obtener una o dos suscripciones gratis, no mucho más.

Ten en cuenta que, si abusas del sistema, Amazon no tardará en tomar acciones para que la gente deje de conseguir suscripciones gratis de Twitch. Aclarado este punto, pasemos a ver los pasos para conseguir suscripciones Twitch Prime totalmente gratuitas sin pagar Amazon Prime.

Cómo suscribirse gratis en Twitch sin pagar Amazon Prime

Lo primero que debes hacer es instalar en el móvil o PC donde vayas a seguir este tutorial una VPN que te permite cambiar tu IP por una alemana. Yo lo haré con la extensión de ZenMate para navegadores. Tú puedes usar cualquier otra VPN gratuita que prefieras. Una vez que tengas la VPN, sigue estos pasos:

Crea una nueva cuenta de Twitch con un correo clonado

Activa la VPN y configura como país Alemania .

. Abre la página de Twitch.tv y cierra sesión para salirte de tu cuenta (ya que este método puede hacer que te baneen).

para salirte de tu cuenta (ya que este método puede hacer que te baneen). Luego, toca el botón de Registrarse .

. Introduce todos los datos de la cuenta que vayas a crear. No es necesario que crees un nuevo correo solo para esto. Aquí tienes un tutorial de cómo crear correos ilimitados con una sola cuenta. Todos mensajes de los correos que crees con este método llegarán a la bandeja de entrada del correo original.

de la cuenta que vayas a crear. Después de registrarte, tienes que ir al correo para verificar la nueva cuenta de Twitch creada usando el código que te enviarán.

Regístrate en Amazon Alemania con el correo clonado y datos falsos

Crea una cuenta en Amazon Alemania y rellenar algunos datos 1 de 5

Una vez hecho esto, entra en Amazon.de (Amazon de Alemania) y regístrate con el mismo correo que te registraste en Twitch.

que te registraste en Twitch. Nuevamente, ve al correo y copia el código que necesitas para verificación la creación de una nueva cuenta de Amazon Alemania. De momento, omite el paso de ingresar un número de teléfono.

que necesitas para verificación la creación de una nueva cuenta de Amazon Alemania. De momento, omite el paso de ingresar un número de teléfono. Seguidamente, dirígete al menú de la cuenta de Amazon Alemania y toca el botón de la tarjeta de crédito .

. Ahora, toca el enlace que dice Add a payment method .

. Pulsa en Add a checking account .

. Rellena los datos bancarios usando una herramienta como Fake-it.

usando una herramienta como Fake-it. Pulsa el botón amarillo para continuar y después ingresa los datos de facturación (dirección de domicilio, código postal, teléfono, etc.) que también puedes obtener de Fake-it.

(dirección de domicilio, código postal, teléfono, etc.) que también puedes obtener de Fake-it. Vuelve a pulsar el botón amarillo y listo.

Reclama tu prueba gratis de Twitch Prime

Vincular cuenta de Twitch con Amazon y verificar número de teléfono 1 de 4

Ahora, regresa a la página de Twitch y toca el icono de la corona .

. Pulsa en Empieza tu prueba gratuita .

. Presiona el botón que dice Prueba Prime .

. Te pedirán vincular tu cuenta de Twitch con la de Amazon Alemania, pulsa en Confirmar .

. De esa forma, se abrirá la web de Amazon Alemania junto con un botón amarillo que en español dice «Probar 30 días gratis» o algo así.

o algo así. Ahora, se cargará una web de Twitch que dará error . Para solucionarlo, debes hacer lo siguiente: Ve a Amazon.com. Ingresa en Your account. Pulsa en Login & Security. Toca el botón «Add» en Mobile Phone Number. Ahora usa una app para recibir SMS gratis. Nosotros usaremos e Smss-receive. Copia un número de Alemania y pégalo en la casilla correspondiente en Amazon. Recuerda poner el prefijo +49 de Alemania. Confirma que quieres usar ese número. Si te sale un error después, entonces cambia de VPN o IP, así como de número de teléfono. Si Amazon te dice que el número ya se usó, pulsa en enlace que dice «Yes, verify +49 XXXXXXX». Te pedirán un código que llegará a la app o página de SMS gratis donde cogiste el número telefónico alemán. Introdúcelo.

. Para solucionarlo, debes hacer lo siguiente:

¡Suscríbete gratis al canal de Twitch que quieras!

Cuando Amazon verifique que todo está bien, vuelve a Twitch y presiona otra vez el icono de la corona y el botón de Empezar prueba gratuita .

. Luego, selecciona Activar Prime Gaming .

. Toca en Continuar cuando te diga que estás en Alemania.

cuando te diga que estás en Alemania. Te saldrá un error, pero no te preocupes. Regresa a la web de Twitch y refresca la página .

. Ahora, ya deberías tener Twitch Prime activado con todas las recompensas que incluye, entre ellas, una suscripción gratis a un canal de Twitch .

. Lo único que queda por hacer es ir al canal de Twitch al que quieres regalar la suscripción y pulsar en Suscribirse gratis.

¡Ya está! Como verás, este método es bastante engorroso y solo te da una suscripción de 1 mes. Además, tu cuenta de Twitch puede ser baneada por esto. Eso sí, es 100 % gratuito, por lo que puede ser de gran ayuda para muchas personas. ¡Compártelo con tus amigos que quieran suscribirse gratis en Twitch!