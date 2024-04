Si estás aquí es porque de seguro quieres saber cómo ver vídeos de YouTube con tus amigos con una reproducción simultánea y sincronizada. Pues bien, enseguida te explicamos cómo hacer esto para que puedas disfrutar de YouTube con otras personas al mismo tiempo.

Cómo ver YouTube dos personas a la vez

Existen varias plataformas para ver vídeos de YouTube con otras personas al mismo tiempo. Sin embargo, no cabe duda de que la mejor es Watch2Gether. Esta web no requiere registro previo y con ella puedes ver vídeos de YouTube, TikTok, Dailymotion, streamings de Twitch, Kick, etc. A continuación, te explicamos cómo usarla:

Entra en la web Watch2Gether y pulsa en Crear tu Sala.

En la barra superior (donde está el icono de YouTube) pega el enlace del vídeo de YouTube que quieres ver con otras personas.

Ahora pulsa en el botón Invita a Amigos que está en la esquina superior derecha.

Copia el enlace de la sala y envíaselo a tus amigos.

La otra persona solo debe abrir el enlace, colocarse un nombre de usuario y pulsar el botón Unirse a la Sala.

Listo, ya puedes reproducir el vídeo para verlo con tu amigo.

Cómo puedes ver, es muy fácil usar Watch2Gether para ver vídeos de YouTube (y otras plataformas) con otras personas en reproducción sincronizada y simultánea. Además, la plataforma ofrece un chat para los participantes de la sala y la posibilidad de crear una playlist de vídeos, lo que hace más atractiva esta experiencia compartida.

Y tú… ¿Ya estás listo para ver vídeos de YouTube en simultáneo con tus amigos?