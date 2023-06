Qué es Kick y por qué todos quieren irse a este rival de Twitch

Ahora que el streamer de Twitch más grande de todos ha decidido bajarse de esta plataforma de streaming para irse a otra, la fama de Kick ha empezado a despertar. Y es que aunque, indudablemente, Twitch lidera el puesto número uno, tampoco es un misterio para muchos que, de todas formas, su servicio ha comenzado a ser menos atractivo para los streamers.

Desde el cobro de comisiones que hacen de la ganancia una no tan satisfactoria, hasta restricciones y censura desmedida en donde incluso suspenden sin avisar motivo aparente (como en el caso de El Rubius), Twitch comienza a perder atractivo, y esto le da la oportunidad a otras plataformas de alzarse y ganar más seguidores.

Tal es lo que está haciendo Kick, y a pasos muy agigantados. Con solo haber obtenido a xQc a través de un contrato de 100 millones de dólares, ha marcado el inicio de un éxodo para muchas otras celebridades populares.

Pero, ¿cómo es que Kick está atrayendo tanto? ¿Qué es lo que ofrece que lo hace más atractivo que Twitch? El porqué todos quieren irse a este rival de Twitch es simple: su servicio está otorgando mejores beneficios.

Esto es lo que hace que Kick sea una mejor opción que el Twitch de ahora

Por si no lo conoces aún, Kick es una plataforma de retransmisión en vivo, tal como lo es Twitch, al igual que YouTube Live y Facebook Live. Una persona puede mostrar en tiempo real lo que se encuentra haciendo, dándole la oportunidad a su audiencia de hacer comentarios al momento y participar dentro de un chat.

La diferencia es que Kick, tal como Twitch, además de enfocarse en las transmisiones de jugadores de videojuegos más que nada, tiene unos términos de servicio el doble de amigables (comparado con el resto de la competencia) para los que se lucran de este rubro. Cabe aclarar que esto no significa que prohíba otro tipo de contenido, pues también permite los populares como canales de ASMR, videoblogs, streaming de viajes por el mundo, etc., e igualmente son fáciles de monetizar.

Los beneficios son el gancho de Kick, y estos se dividen en diferentes puntos importantes para los que desean vivir del streaming profesional.

Lo más importante: la monetización y la adición de un salario fijo para los streamers

Aunque haya pasión por los medios audiovisuales en todos los streamers que se dedican de lleno a esto, al final, es la cartera la que determina hacia dónde fijarán sus miras. Kick parece saber venderse, pues su monetización les brinda a los streamers el 95% de lo que se genera por las subscripciones mensuales. Y por si fuera poco, también les permite quedarse con la totalidad de los “kicks” que se hagan (que no es más que las donaciones).

La novedad con Kick es que, además de esta monetización, les asegura a los creadores un pago fijo. Dicho pago se separa del número de suscriptores y hace énfasis en la cantidad de espectadores, así como de horas vistas en streaming, la cual al alcanzar el mínimo requerido, les dará una recompensa monetaria que podrán reclamar el mismo día. Todo esto es mucho, si consideras que en lo más básico Twitch tan solo les otorga el 50% a sus creadores, y YouTube apenas le supera con un 70%.

Kick también se diferencia con las condiciones para suscribirse a su programa de afiliados. Es bastante flexible, pidiendo tan solo 75 seguidores como mínimo, así como 5 horas de retransmisión. No se parece en nada a Twitch, que pide mucho más al mes para lograrlo.

La censura es más holgada

A muchos creadores les resulta limitante temer a las restricciones de la censura en las plataformas donde retransmiten. Twitch se ha puesto con mano de hierro frente a esto, llegando a prohibir incluso el contenido semi erótico. Sin embargo, Kick resulta, de nuevo, más flexible al, por ejemplo, permitir este tipo de contenido, siempre y cuando este no llegue a ser catalogado como temática adulta propiamente dicha.

Lo cual no implica que sea negligente con otros temas que sí son motivo de censura y pueden dañar a las personas. Casos como la inclusión de drogas, abusos, discriminación, plagio, violencia, etc., son consideradas motivo de bloqueo y no se permiten bajo ninguna circunstancia.

El contenido de juegos de azar es permitido en Kick

Kick se abre también a otros contenidos que en Twitch están prohibidos. El más destacado es el contenido de juegos de azar, o apuestas. Los creadores que se centren en este tipo de actividades, pueden correr libremente en Kick sin miedo a sanciones impuestas. Algo que no debe extrañarle a nadie, teniendo en cuenta que uno de los cofundadores de Kick era un streamer de apuestas en Twitch (conocido como Trainwreck) que acabó abandonando la plataforma debido a las restricciones.

Con ello, Kick desea ampliar sus números no solo atrayendo a creadores de Twitch o el resto de la competencia, sino brindándole un espacio a otro tipo de streamers que no tenían una plataforma donde asentarse para retransmitir con seguridad.

Kick tiene su plan de contingencia para hacer valer estos beneficios, sobre todo la monetización

Podría parecer utópico lo que pretende hacer Kick, más que nada desde el lado de la monetización. Sin embargo, la plataforma parece bastante segura de poder mantener sus propias condiciones mediante diferentes estrategias para recibir ingresos millonarios. La principal es el acuerdo con anunciantes de gran calibre, que, inevitablemente, serán atraídos por los creadores más famosos de Kick (ya hemos visto que tan solo uno de ellos es un peso pesado).

Desde la perspectiva de Kick, es una cadena sucesiva de ganancias para todos: los beneficios tan generosos para sus creadores hará que más perfiles se sumen a esta plataforma. De la misma manera, dichos perfiles harán que los anunciantes comiencen a fijar su atención en Kick, consiguiendo que se hagan acuerdos y se generen ingresos para todos.

Por el momento, Kick es un proyecto que, aunque se encuentra en pañales, ha conseguido empezar a gatear de golpe y cada vez más aprisa. Siendo un espacio más atractivo que Twitch, es fácil suponer que se presenciará un desplazamiento notable de creadores de contenido de una plataforma a la otra. Y con la idea de estos streamers, también les seguirá su audiencia, proporcionando un medio de publicidad efectivo a Kick para que con el tiempo se incremente su notoriedad.

Y tú, ¿usarías esta plataforma como creador o espectador?