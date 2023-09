Twitch es una plataforma interactiva diseñada específicamente para poder hacer directos de videojuegos, eventos deportivos, música, arte, etc. Lastimosamente, los usuarios de Twitch están empezando a buscar otros sitios para mostrar su contenido debido a los cambios inflexibles en las normativas de esta plataforma y a la división de ingresos que es completamente injusta. Por eso en esta oportunidad, te compartimos las 5 mejores alternativas a Twitch para ver o hacer directos.

Sin embargo, Twitch no planea irse sin luchar y por eso ha implementado nuevas funciones para mantener interesado al público en general, como su sección de descubrimiento de contenido, que hace de Twitch una especie de TikTok. Y por supuesto, también está el cambio en sus anuncios para que sean menos molestos para los espectadores. Si aun así estás convencido de alejarte de esta plataforma, aquí te recomendamos 5 alternativas a Twitch para ver o hacer directos.

YouTube Gaming apunta a ser uno de los mejores sitios para hacer directos en el futuro

Si eres un creador de contenido novato que está iniciándose en el mundo de los directos y quieres un sitio en el cual puedas hacer crecer tu canal lo más rápido posible y empezar a ganar dinero en un tiempo relativamente corto, YouTube es el sitio para ti. Hace unos años se hablaba de YouTube Gaming como una plataforma separada de YouTube, pero esto se deshizo y ahora está todo en una sola plataforma.

Ventajas de usar YouTube en lugar de Twitch

Twitch recompensa muy bien la popularidad, por ende, los primeros puestos en las búsquedas los tienen los streamers con una mayor cantidad de vistas. En cambio, YouTube utiliza su algoritmo para mostrar contenido basándose en los gustos de cada usuario, lo cual te beneficia tanto a la hora de hacer directos como de verlos. Permítenos contarte algunas otras ventajas de YouTube a la hora de ver y hacer directos:

Nivel de compromiso: si bien es cierto que Twitch es una plataforma que está mucho más involucrada con el tema de los directos y que por ende tiene una mayor cantidad de streamers, también es cierto que la base de usuarios de YouTube supera por mucho a la de Twitch. Así que no hay tanta competencia en términos de streamers haciendo que tus posibilidades de tener éxito en YouTube sean mayores.

Si te interesa empezar a hacer directos en YouTube, te recomendamos que le eches un vistazo a este artículo sobre cómo hacer streaming de juegos desde Android en YouTube.

Facebook Gaming te facilita llegar a una mayor cantidad de usuarios más rápido

Al igual que como lo hizo YouTube, la compañía de Meta, que en ese tiempo aún se llamaba Facebook, creó una app aparte para su contenido de videojuegos, pero con los años decidió eliminar la app y mostrar su contenido gaming en la plataforma original. Ahora, muchos creadores no están de acuerdo con hacer directos por Facebook Gaming, pero la verdad es que es una buena oportunidad para aquellos que buscan alcanzar grandes audiencias.

Ventajas de usar Facebook Gaming

Meta cuenta con un par de ventajas bajo su manga como la propiedad de Oculus, lo que te permitirá hacer directos de juegos en realidad virtual con mucha facilidad. Pero por supuesto esto no es lo único que tiene para ofrecer, así que permítenos contarte las principales ventajas de Facebook al hacer directos:

Alcance: Facebook Gaming cuenta con la ventaja de que está dentro de la principal red social de Meta, es decir, Facebook. Por lo cual tus directos serán más fáciles de compartir y llegarán con más facilidad al feed de otros usuarios de Facebook, aplicación que se mantiene como la red social más usada en el mundo.

Un lado negativo de Facebook Gaming es el hecho de que las leyes de comunidad y el algoritmo pueden restringirte mucho como creador, lo cual resulta molesto después de un tiempo.

Kick es la utopía de la monetización de los vídeos en directo

El principal rival de Twitch no son las grandes compañías como Meta y Google, en realidad la amenaza latente más preocupante para la plataforma de Amazon es un proyecto relativamente reciente llamado Kick. Si eres un creador de contenido que ya tiene una base de seguidores y una comunidad construida, tu mejor alternativa a Twitch para hacer directos es Kick.

Ventajas de usar Kick

Por mucho amor que tenga un streamer a su trabajo, lo que más les importa a los creadores al final del día es poder vivir de la gran cantidad de tiempo que invierten en sus directos. Así que permítenos explicarte por qué Kick es el destino que muchos streamers están escogiendo:

Monetización: la principal ventaja de Kick frente a Twitch y a las demás plataformas que te permiten hacer emisiones en directo, es el beneficio económico. La división de ganancias de Kick le otorga a sus streamers el 95% del dinero que generan con las subscripciones. Además de eso, Kick le ofrece un sueldo fijo a los canales que alcancen ciertas metas y como si eso no fuera suficiente, puedes quedarte con el 100% de las donaciones que te hagan.

Un lado negativo de Kick es que, al igual que Twitch, no cuenta con un buen algoritmo, es decir, si estás empezando y no tienes seguidores, probablemente no alcances el crecimiento que esperas. Sin embargo, si quieres conocer más sobre esta plataforma, te recomendamos que leas nuestro artículo donde hablamos de todo lo que debes saber de Kick.

Caffeine es la opción para cuando quieres concentrarte en ver directos y en divertirte

No todo se trata de las plataformas diseñadas para convertirse en una gran estrella del streaming, a veces hay que hacer espacio para esas plataformas en las que hacer vídeos en directo es una forma de pasar el tiempo y divertirse con los colegas. De esto se trata Caffeine, una plataforma que mezcla el mundo de los directos con las redes sociales.

Ventajas de usar Caffeine

No estamos diciendo que no puedas convertirte en un streamer famoso en Caffeine, es solo que esa no es la principal meta de esta plataforma. La idea de Caffeine se basa en la sencillez, es decir, que cualquier persona sea capaz de preparar un directo en minutos para pasar el rato con sus amigos y divertirse jugando algún videojuego. Permítenos explicarte mejor cuáles son las ventajas de Caffeine a la hora de hacer directos:

Sencillez: en primer lugar, tenemos la facilidad con la que se puede montar un directo, solo necesitas una cámara web, un micrófono y la app de Caffeine. Ingresa en el repertorio de juegos y prepárate para iniciar tu emisión sin tener que preocuparte por bitrates, IP, ni nada de eso.

Como dijimos antes, Caffeine no es la mejor plataforma en términos de monetización, de hecho, la plataforma solo cuenta con los créditos y los stickers como una forma de ganar dinero. Pero, si lo que estás buscando es pasar un buen rato viendo directos, te recomendamos que visites esta plataforma.

Trovo es el lugar ideal para los amantes de los juegos móviles

Trovo es una app que se creó en el 2020 como una plataforma para la emisión de directos y que ha alcanzado cierto nivel de fama, especialmente entre los streamers hispanoparlantes. Su funcionalidad y su interfaz es muy similar a la de Twitch, sin embargo, es mucho más sencilla y está diseñada para ser especialmente fácil para los amantes de los juegos de móviles como PUBG Mobile o Genshin Impact.

Ventajas de usar Trovo

La plataforma de Trovo aún es relativamente joven, por lo que significa que no tendrás una enorme competencia, así que te será más fácil resaltar en esta app. Existen otras ventajas de hacer directos en Trovo, por ejemplo:

Diversidad cultural: la base de usuarios de Twitch y YouTube es enorme, pero la verdad es que los streamers más famosos hablan en inglés o se ven forzados a hacer contenido en inglés para alcanzar una mayor población. En Trovo la mayor cantidad de usuarios hablan español, ruso y griego. Así que si dominas alguno de estos otros dos idiomas, probablemente tengas mucha suerte en Trovo.

Una desventaja de Trovo es la monetización, la plataforma se queda con el 50% de tus ingresos al igual que Twitch y no cuenta aún con ganancias por publicidad, aunque los desarrolladores de la app comentaron que eso cambiará en algún punto del futuro. De nuevo, si estás iniciando y buscas un lugar donde centrarte, Trovo no es una mala opción cuando corres con algo de suerte.

Esto ha sido todo por ahora con nuestro análisis de las 5 mejores alternativas a Twitch para ver o hacer directos. Esperamos que esta guía te haya servido para decidir cuál plataforma es la correcta para ti, si tienes alguna duda sobre los sitios que te acabamos de recomendar, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.