Twitch es actualmente la mejor plataforma para ver streamings de videojuegos, cocina, esports, IRL y mucho más. Y, aunque YouTube está haciendo todo lo posible para ser la competencia de la plataforma morada, no cabe duda de que esta sigue siendo la mejor para streamers y creadores de contenido.

Ahora bien, no todo es color de rosa en Twitch. La plataforma morada ha experimentado en los últimos meses múltiples fallas en sus servicios y además ha sido muy criticada por el aumento considerable de anuncios que los espectadores deben ver (si no están suscritos al canal o no tienen Twitch Turbo).

Particularmente, hay un tipo de anuncio que es el que hace que muchos espectadores decidan abandonar la plataforma: los pre-roll. Estos son los anuncios que aparecen al entrar a un streaming y que tienes que completar para poder ver el directo. Pues bien, parece que Twitch se ha dado cuenta de lo molestos que son, ya que ha anunciado una mejora que de seguro te encantará.

Los anuncios pre-roll de Twitch podrán ser desactivados por el streamer y se verán como ventanas flotantes

A través de una carta abierta publicada en su blog, Twitch acaba de anunciar las mejoras en las que están trabajando para mantener a la plataforma en lo más alto del mundo del streaming en 2023. Y afortunadamente, una de ellas es un cambio en los anuncios pre-roll.

Tom Verrilli (director de productos de Twitch) y Mike Mintonel (director de monetización) destacan que los cambios introducidos en Twitch durante 2022 permitieron que los streamer ganaran más de mil millones de dólares. Por ende, esperan que este año dicho éxito se replique con las nuevas mejoras que llegarán a su política de anuncios.

La publicidad es muy importante en Twitch. Tanto para la plataforma, como para la gran mayoría de los streamers, representan la principal fuente de ingresos. Por ello, Twitch está comprometida en hacer que los anuncios sean menos molestos para los usuarios. Es así como han tomado las siguientes medidas:

Los anuncios pre-roll de 90 segundos cada 30 minutos ya no son obligatorios .

. Para desactivar los anuncios pre-roll se tienen que cambiar por 3 minutos de anuncios cada hora.

se tienen que cambiar por 3 minutos de anuncios cada hora. Si se tienen activados, los anuncios pre-roll aparecerán como ventanas flotantes (Picture-in-Picture) para que el usuario pueda acceder inmediatamente al contenido del directo mientras se reproduce el anuncio.

Por el momento, Twitch no ha revelado la fecha en la que entrarán en vigencia estos cambios de los anuncios pre-roll. Te mantendremos informado por si surge nueva información relacionada con este tema.