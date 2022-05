Que las grandes compañías se copian entre sí no es algo nuevo. Instagram lleva años copiando las características de otras plataformas, como las Stories de Snapchat o los vídeos cortos (Reels) de TikTok. Otra gran app que no duda al copiar funciones de plataformas rivales es YouTube. Hace poco robaron a TikTok la idea de los vídeos cortos, con los Shorts, y ahora quieren monetizar sus canales al estilo de Twitch.

Si sigues aunque sea de lejos este mundillo, seguramente ya sabes que las estrellas más grandes de YouTube en español han migrado a Twitch por dos razones: se gana más y el esfuerzo es menos. Ante esta fuga de talentos, YouTube no podía quedarse de brazos cruzados y han puesto en marcha un plan para traerlos de vuelta. Uno de los primeros pasos es habilitar la opción de regalar suscripciones de pago (la fuente de ingresos principal de muchos streamers).

Cómo regalar suscripciones de pago en YouTube

Las suscripciones normales de YouTube son gratuitas en todos los canales de la plataforma, sin excepción. Sin embargo, hace unos años YouTube lanzó unas suscripciones de pago llamadas «membresías» que te permiten acceder a contenido exclusivo y a otros beneficios determinados por los canales. Normalmente, estas membresías se usan para apoyar económicamente al creador de contenido.

Eso sí, no todos los canales ofrecen membresías, ya que para activar esta opción YouTube tiene unos lineamientos que hay que cumplir. Además, los canales elegibles no están obligados a ofrecer membresías a sus suscriptores. Por eso es que la mayoría de canales de YouTube ahora mismo no cuentan con membresías. De hecho, de los canales de YouTube más grandes de España son muy pocos los que ofrecen suscripciones de pago.

No obstante, ahora la cosa puede cambiar. La propia YouTube en su página de soporte ha confirmado que la opción de regalar suscripciones de pago ya está en pruebas. Además, han explicado que funcionará de la siguiente manera:

«Con el regalo de membresías, los miembros de tu canal podrán comprar un número determinado de membresías de canal (5, 10 o 20) en una sola compra, que YouTube «regalará» a otros espectadores en tu directo. Los espectadores que reciban una membresía de regalo, obtendrán 1 mes de acceso a las ventajas de la membresía de tu canal, como insignias de fidelidad, emoji personalizados y mucho más. Los espectadores que reciban membresías de regalo no pagarán ningún cargo y, como creador, recibes tu cuota de ingresos habitual de cada transacción».

En pocas palabras, el regalo de membresías de YouTube es exactamente igual al regalo de suscripciones en Twitch. Compras una cierta cantidad de membresías de un canal y las regalas a todas las personas que estén viendo el directo de ese canal. YouTube las asignará automáticamente a los espectadores afortunados sin cobrarles nada más, y el creador de contenido recibirá el importe que le corresponde por esas suscripciones. Ten en cuenta lo siguiente:

Las membresías regaladas son todas de 1 mes .

. Solo los espectadores que no tienen membresía podrán recibir una regalada. Los espectadores que más interactúen y vean tus directos tendrán más probabilidades de conseguir una membresía regalada.

podrán recibir una regalada. Como siempre, YouTube se queda el 30% de los ingresos por membresías regaladas y el creador recibe el 70% restante.

¿No puedes regalar membresías en un canal de YouTube?

De momento, solo unos pocos canales de YouTube seleccionados pueden habilitar la opción de las membresías regaladas. Además, en este momento solo se puede regalar membresías desde la versión de escritorio de la plataforma. Con el tiempo, seguramente esta opción llegará a todos los canales y se podrá usar en la app de YouTube para móviles.

Cómo activar la opción de regalar membresías en tu canal de YouTube

Esta opción se debería activar sola en todos los canales de YouTube cuando esté 100 % lista. Ahora mismo, está en fase beta, por lo que YouTube solo la ha activado para un limitado grupo de canales. Si quieres formar parte de la beta, puedes llenar este formulario para habilitar las membresías regaladas en tu canal.