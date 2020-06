Tras copiar las historias de Instagram, YouTube ahora se prepara para robar un pedazo del pastel a TikTok, copiándole lo que mejor hace. La empresa acaba de anunciar que han puesto a prueba una nueva función en su app que permite a los usuarios grabar vídeos de 15 segundos con la opción de enlazar tomas por segmentos, al más puro estilo de TikTok. Hay que recordar que 15 segundos también es la duración por defecto de los vídeos de TikTok, así como de Reels (el clon de TikTok creado por Instagram).

De acuerdo a la compañía, los usuarios podrán crear este tipo de vídeos mediante un botón titulado “Crear un vídeo” que estará en la aplicación para móviles de YouTube. Eso sí, los vídeos no se podrán grabar ni subir desde la web de YouTube o desde otra app de la red social que no sea la de smartphones. Por ahora, esta nueva función solo está disponible para algunos pocos usuarios en Android e iOS, por lo que es muy probable que aún no puedas probarla.

Así son los vídeos cortos de YouTube a lo TikTok

De forma idéntica a TikTok, con la nueva función de YouTube los usuarios iniciarán su vídeo corto manteniendo pulsado el botón de grabación en la app. Luego pueden volver a tocar o soltar el botón para detener la grabación. Este proceso se puede repetir, creando diferentes segmentos de vídeo de esa forma, hasta que se haya creado el vídeo de 15 segundos. Finalmente, YouTube combinará los diferentes segmentos y los subirá como un solo vídeo cuando la grabación se complete. En otras palabras, el mismo formato de TikTok.

Por otro lado, YouTube explicó que es posible subir vídeos que superen la duración de 15 segundos, pero estos no podrán ser grabados desde la app. Los usuarios tendrán que grabarlos con su móvil y luego subirlos a YouTube desde la galería de su teléfono. Esta es una estrategia inteligente de YouTube para tratar de convencer a los usuarios de que suban más vídeos cortos a su plataforma que a TikTok.

Asimismo, la empresa aclaró que estos vídeos no se verán en la sección de historias de YouTube, pero tampoco explicaron cómo o dónde los usuarios podrán verlos. Otra cosa que se les olvidó detallar es todo lo relacionado a extras como la música, filtros, RA, efectos o botones para la variación de velocidad de los vídeos cortos, tal como los tiene TikTok y los cuales forman parte importante del éxito de su formato.

De momento, esta nueva función de YouTube solo está disponible para algunos creadores o “YouTubers” seleccionados. Así que debemos esperar sus impresiones para saber cómo serán realmente estos vídeos cortos de YouTube. Si con esta prueba todo sale como se espera, muy pronto todos los usuarios podremos tener acceso a esta función.

Fuente | TechCrunch