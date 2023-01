Twitch está caído a nivel mundial: qué ha pasado y solución

Nuestra plataforma de streaming favorita está caída. Twitch no está empezando el año con buen pie. En este tercer día de 2023 la plataforma está experimentando una de sus peores caídas en años. Así es, Twitch ha dejado de funcionar a nivel mundial, y si te estás preguntando el porqué, a continuación, intentaremos hallar la respuesta a este problema. Además, también te explicaremos cómo puedes ver Twitch a pesar de que este caído.

Si estás aquí es porque de seguro intentaste entrar a Twitch y te diste cuenta de que la plataforma no va. Pero descuida, no es un problema de tu Internet ni de tu cuenta de Twitch. De hecho, se trata de una caída de la plataforma a nivel mundial que acaba de ser reconocida por el servicio.

Como se puede ver en el tweet que dejamos aquí abajo, la cuenta oficial de soporte de Twitch acaba confirmar que están al tanto de la caída y que se encuentran actualmente investigando la causa de este problema.

🔎 We are investigating an issue preventing multiple areas of Twitch from loading.

— Twitch Support (@TwitchSupport) January 3, 2023