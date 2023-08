Que las redes sociales y otras plataformas online se copien todo entre ellas no es algo nuevo, pues si algo funciona y se hace familiar para los usuarios ¿por qué no aprovecharlo? De ahí que YouTube abriera una sección de vídeos cortos al estilo TikTok, que TikTok Now copiase a BeReal y muchísimos ejemplos más.

La última al subirse al carro en este tipo de cosas es Twitch, que ahora tiene una nueva sección de descubrimiento al estilo TikTok. ¿Quieres conocer nuevos canales o vídeos puntuales en Twitch que podrían interesarte? Entonces esto te gustará, aunque cuidado con quedarte pegado en el scroll infinito.

Pocos días después de que YouTube Music presentara su sección ‘Samples’ para descubrir nueva música, Twitch nos sorprende con algo similar. La plataforma de streaming en vivo más famosa ahora cuenta con un nuevo ‘feed de descubrimiento’, muy similar a lo que ofrece TikTok y otros rivales.

Al entrar en él caerás en una sección de desplazamiento infinito donde podrás encontrar clips de vídeos que podrían interesarte, así como nuevos creadores de contenido. Como detalle distintivo de otras apps, este feed se divide en dos dentro de Twitch: primero estará la sección para descubrir transmisiones en vivo y aparte solo encontrarás vídeos que ya están grabados y quedaron en los canales de los creadores.

El lanzamiento de esta nueva característica fue anunciado a través de la cuenta oficial de Twitch en X, que también dejó detalles adicionales. Uno de ellos es que por ahora los clips que aparecerán en este feed solo estarán en formato horizontal, pues es el que se usa en Twitch de toda la vida. No obstante, a medida que evolucione el feed y los creadores de contenido vayan añadiendo vídeos en vertical esto irá cambiando.

Aparte, Twitch reveló que el feed de descubrimiento por ahora solo cuenta con vídeos ‘destacados’ y populares. Los primeros son marcados como tal por sus creadores, pues los consideran importantes; mientras, los clips populares son elegidos totalmente por el algoritmo. Puedes ver el funcionamiento de esta nueva característica en la publicación que dejamos a continuación:

Our first Discovery Feed experiment starts rolling out to select users today

This limited experience will help us train our algorithm & get your feedback

Feature Clips after every stream to get discovered in the Feed, even if you're not in the experiment

See 🧵 for details 👇 https://t.co/MULzug74g0 pic.twitter.com/s0UEhMOD6Y

— Twitch Support (@TwitchSupport) August 22, 2023