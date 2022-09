Parece que los de TikTok se quedaron sin ideas. Luego de que el formato de vídeo corto que popularizaron fuera copiado por YouTube, Facebook e Instagram, ahora le ha llegado el turno a la plataforma de «tomar prestada» la función de otra red social.

A inicios de este año se comenzó a popularizar BeReal, una plataforma en la que solo puedes hacer publicaciones cuándo la app te lo indique. ¿Por qué? Pues porque la idea de sus desarrolladores es incentivar la autenticidad y la espontaneidad de los usuarios.

Pues bien, Instagram ya les copió parte del formato con la función Dual, pero TikTok ha ido más allá y replicó descaradamente este concepto. Así es, TikTok Now ya es una realidad y aquí te contamos cuándo se podrá usar nueva función de la popular aplicación.

TikTok Now: qué es y cómo funciona esta copia de BeReal

TikTok Now ha sido oficialmente anunciado en el blog de la red social y se trata de un nuevo feed en el que solo se podrá publicar fotos y vídeos cuando la plataforma te lo solicite durante un lapso de tiempo predeterminado. Para ello, la app te enviará una notificación indicándote que ha llegado el momento de hacer la publicación.

Otra de las cosas a tener en cuenta es que la hora en la que deberás hacer la publicación será aleatoria cada día, por lo que tendrás que estar atento a la notificación. Así mismo, al igual que en BeReal, el vídeo o la foto que publicarás tendrás que hacerlo desde la app usando tanto la cámara frontal como la trasera a la vez con el objetivo de que muestres lo que estás haciendo en ese momento.

El contenido de TikTok Now aparecerá en una nueva pestaña que se agregará a la barra inferior de la aplicación, y además, la plataforma te incentivará a que publiques tus «Now» diariamente… ¿Cómo? Pues porque solo podrás ver las publicaciones de TikTok Now de los usuarios que sigues si publicas contenido ese día. De lo contrario, las fotos y vídeos te aparecerán ocultas.

¿Cuándo llegará TikTok Now a todos los usuarios?

Por el momento, TikTok Now solo ha llegado a los Estados Unidos y no a todos los usuarios. La función aún se encuentra en fase experimental e incluso es posible que llegue a otros países como una app independiente y no como un nuevo feed dentro de la red social.

Y a ti… ¿Qué te parece la nueva función que está probando TikTok?