¿Te molestan las recomendaciones que te muestra AliExpress cuando entras en su página web o en su aplicación móvil? ¿Quieres saber cómo puedes quitarlas o personalizarlas para que se ajusten mejor a tus intereses? En este artículo te explicamos cómo hacerlo de forma sencilla y rápida.

AliExpress es una de las plataformas de comercio electrónico más populares del mundo, con millones de productos de todo tipo a precios muy competitivos. Sin embargo, a veces puede resultar abrumador navegar por su catálogo y encontrar lo que realmente buscamos. Por eso, AliExpress utiliza un sistema de recomendaciones basado en algoritmos que analizan nuestro historial de compras, búsquedas y navegación para mostrarnos productos que puedan interesarnos.

Pero no siempre estas recomendaciones son acertadas o relevantes para nosotros. A veces podemos recibir sugerencias de productos que no tienen nada que ver con lo que queremos comprar, que ya hemos comprado o que simplemente no nos gustan. Esto puede generar frustración, confusión y pérdida de tiempo. Además, puede afectar a nuestra privacidad, ya que revela nuestros hábitos de consumo a otras personas que puedan acceder a nuestro ordenador o móvil.

Por suerte, hay una forma de quitar o modificar las recomendaciones que nos muestra AliExpress. A continuación te explicamos los pasos que debes seguir para hacerlo.

Cómo quitar recomendaciones indeseadas en AliExpress

La mejor forma de quitar las recomendaciones indeseadas de AliExpress es desde la aplicación móvil. Si no la tienes, descárgala desde Google Play o App Store, inicia sesión y sigue estos pasos:

Abre la app de AliExpress .

. Busca el producto recomendado por AliExpress que no te gusta.

por AliExpress que no te gusta. Mantenlo pulsado hasta que aparezca una serie de opciones.

hasta que aparezca una serie de opciones. Presiona en No tengo interés en este tipo.

¡Eso es todo! De esa manera, AliExpress dejará de recomendarte productos parecidos al que dijiste que no te recomendarán. También puedes elegir la opción «Esta imagen es inapropiada» en caso de que consideres que un vendedor está usando imágenes no aptas para la tienda.

De esta forma, recibirás recomendaciones más acordes a tus gustos y necesidades, y podrás descubrir productos que te puedan interesar. Por cierto, no olvides eliminar tu historial de AliExpress para evitar recomendaciones de productos que buscaste por error o curiosidad.

Esperamos que este artículo te haya sido útil para saber cómo quitar o personalizar las recomendaciones que te muestra AliExpress. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario.