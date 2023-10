AliExpress es una de las plataformas de comercio electrónico más populares del mundo, donde se pueden encontrar productos de todo tipo a precios muy competitivos gracias a opciones como AliExpress Choice. Sin embargo, puede que no quieras que otras personas sepan lo que has comprado o buscado en esta web, ya sea por motivos de privacidad, seguridad o simplemente por evitar curiosos. Por eso, en este artículo te vamos a explicar cómo eliminar tu historial en AliExpress, tanto desde el móvil como desde el ordenador.

¿De qué sirve eliminar el historial de AliExpress?

El historial de AliExpress es el registro de todas las acciones que has realizado en la plataforma, como los productos que has visto, los que has añadido a tu lista de deseos, los que has comprado o los que has valorado. Este historial sirve para que AliExpress pueda ofrecerte recomendaciones personalizadas basadas en tus gustos e intereses, así como para facilitarte el seguimiento de tus pedidos y el contacto con los vendedores.

Sin embargo, puede que no te interese que AliExpress guarde esta información, ya sea porque no quieres recibir recomendaciones relacionadas con tus búsquedas, porque compartes el ordenador o el móvil con otras personas y no quieres que vean lo que has comprado o buscado, etc. En estos casos, puedes optar por eliminar tu historial en AliExpress, lo que hará que se borren todos los datos almacenados sobre tu actividad en la plataforma.

Cómo eliminar tu historial en AliExpress

Sigue los pasos mostrados a continuación para borrar tu historial de búsquedas y visitas en AliExpress paso por paso desde el móvil o PC.

Desde el móvil

Abre la app de AliExpress en tu móvil.

en tu móvil. Selecciona Mi cuenta .

. Toca el icono de la tuerca que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Selecciona Historial .

. Desactiva la opción Historial. Esto borrará el historial automáticamente.

Desde el ordenador

Pasos para eliminar tu historial de AliExpress desde PC 1 de 2

Pincha este enlace para entrar en la configuración de tu cuenta en AliExpress.

Selecciona Visitas .

. Pulsa en Borrar todo .

. Presiona en Ok para confirmar.

Cómo borrar tu historial de pedidos en AliExpress

El método anterior no eliminará el historial de las compras que has hecho en AliExpress. Para ello, necesitas borrar el historial de pedidos tal como te explicamos a continuación:

Desde el móvil

Entra en la app de AliExpress desde tu móvil.

desde tu móvil. Ingresa en la sección Mi cuenta .

. En el apartado «Mis pedidos», selecciona Ver todo .

. Allí verás todos los pedidos que has hecho, tanto los que están en proceso como los finalizados y cancelados. Estos dos últimos son los únicos que puedes eliminar. Para ello, simplemente pulsa el botón Borrar que aparece debajo de cada pedido. No puedes eliminar todos a la vez, así que tienes que borrar uno por uno.

que aparece debajo de cada pedido. No puedes eliminar todos a la vez, así que tienes que borrar uno por uno. Confirma la acción volviendo a presionar en Borrar .

. Luego, es necesario eliminar el pedido de la papelera de reciclaje. Para ello, toca el botón de la papelera que está en la esquina superior derecha. Allí verás los pedidos que has borrado. Vuelve a presionar el botón de Borrar y listo.

Desde el ordenador

Entra en el siguiente enlace para ver tus pedidos en AliExpress.

Toca el botón de Borrar que está al lado de cada pedido. Sí, tendrás que eliminar uno por uno.

que está al lado de cada pedido. Sí, tendrás que eliminar uno por uno. Después, haz clic en Pedidos borrados para eliminar de allí también tus pedidos.

Eliminar tu historial en AliExpress es una forma sencilla y rápida de borrar toda la información sobre tu actividad en la plataforma, lo que puede ayudarte a mejorar tu privacidad, seguridad y experiencia de usuario. Solo tienes que seguir los pasos que te hemos indicado para hacerlo desde el ordenador o desde el móvil y disfrutar de una navegación más limpia y segura por AliExpress.

Si necesitas ayuda con un pedido, descubre aquí cómo contactar con AliExpress y sus vendedores.