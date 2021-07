Es poco probable que un usuario promedio necesite convertir un archivo AAB en APK. Sin embargo, si ese es tu caso te explicaremos paso a paso cómo hacerlo. Los archivos “Android App Bundle”, mejor conocidos simplemente como AAB son el formato que reemplazará al APK en Google Play. Así lo ha decidido Google.

Pero eso no es todo lo que deberías saber si quieres aprender a convertir un archivo AAB en APK. Por eso empezaremos aclarando ¿qué son los AAB y por qué es tan difícil convertirlos en archivos APK?

¿Qué son los AAB y cómo convertirlos en APK?

Ya hemos habado detalladamente sobre qué son los Android App Bundle pero nunca está de más repasar lo aprendido. Sin entrar en tecnicismos, los AAB son archivos no ejecutables que contienen todos los paquetes necesarios para que una app pueda funcionar universalmente en los móviles Android.

Piensa en ellos como un archivo comprimido del que puedes extraer toda la información necesaria para que la aplicación funcione óptimamente en tu móvil y en cualquier otro móvil Android.

El truco está en que, cada vez que deseas instalar una aplicación desde un archivo AAB hay un programa que se encarga de extraer los paquetes necesarios para que funcione específicamente en tu móvil, agrupándolos en un archivo APK instalable. Esto trae un par de ventajas:

Principalmente, le ahorra trabajo a los programadores .

. Optimiza el espacio que ocupa la aplicación en la memoria del móvil.

El principal inconveniente es que, si te encuentras con una App Bundle fuera de Google Play, transformarla en un archivo APK es complicado.

¿Qué necesitas para convertir un archivo AAB en APK?

Android Studio.

La aplicación Bundletool.

Un ordenador.

Instala Android Studio en tu ordenador si aún no lo tienes. Este programa está diseñado especialmente para los programadores de Android. Es muy útil para convertir archivos AAB en APK porque utiliza el lenguaje de programación Java y también permite firmar las aplicaciones, dos requisitos fundamentales para convertir un archivo AAB en APK.

La herramienta Bundletool también es necesaria porque se encargará de convertir el paquete AAB en un archivo APK. Una vez que cumplas con estos requisitos lo único que queda es seguir los pasos para convertir un archivo AAB en APK.

¿Cómo conseguir el APK de una aplicación?

Crea una carpeta donde puedas guardar el archivo .aab y la app Bundletool juntos en tu ordenador.

en tu ordenador. Presiona la tecla con el símbolo de Windows y la letra R simultáneamente.

simultáneamente. Aparecerá una ventana donde deberás escribir “ cmd “.

“. Al darle “Aceptar” abrirá la consola de Windows , no te preocupes.

, no te preocupes. A continuación tendrás que escribir la dirección de la carpeta donde guardaste la app Bundletool y el archivo AAB: CD C:\carpeta .

. Toma en cuenta que deberás sustituir el nombre “carpeta” por el nombre que le hayas puesto a la carpeta donde están guardados los archivos.

por el nombre que le hayas puesto a la carpeta donde están guardados los archivos. La siguiente línea de código que deberás escribir será esta: bundletool build-apks –bundle=aplicacion.aab –output=aplicacion.apks –mode=universal .

. Nuevamente, toma en cuenta que deberás reemplazar el nombre “aplicacion” por el nombre de la aplicación AAB que has descargado.

por el nombre de la aplicación AAB que has descargado. Al ingresar ese comando en la consola y ejecutarlo, el programa se encargará de convertir los paquetes a un archivo APKS .

. Mientras tanto, Bundletool te avisará que usará el certificado de depuración de Android Studio .

. Cuando todo haya terminado, tendrás un archivo APKS que deberás renombrar a una extensión ZIP para poder descomprimirlo y extraer el archivo APK de este.

para poder descomprimirlo y extraer el archivo APK de este. Para descomprimir el archivo ZIP necesitas un programa como WinRAR.

Ya para finalizar, debes saber que la aplicación que instales utilizando este método no podrá ser actualizada ni instalada sobre versiones previas de la misma. Aun así, esperamos que te haya sido útil este pequeño tutorial. Y si algo no te ha quedado claro no dudes en preguntar, con gusto te responderemos.

También deberías saber que existe otra opción más rápida para extraer archivos APK desde Android App Bundle: puedes visitar alguno de los repositorios de aplicaciones Android. En el caso de APKMirror, este cuenta con su propio formato y programa ejecutable para ahorrarte trabajo a la hora de convertir un archivo AAB en APK.