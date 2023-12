FNaF 0 para Android cómo descargar el APK de forma segura

La pizzería de Freddy Fazzbear ha sido el foco de atención de muchos amantes de los juegos de terror desde hace ya bastantes años. Ahora, con la llegada de la adaptación de Five Nights at Freddy’s a la gran pantalla, muchos jugadores están buscando más y más contenido de este terrorífico universo. Por eso en esta ocasión te hablaremos de FNaF 0 para Android y cómo descargar este APK de forma segura.

¿De qué se trata FNaF 0?

«FNaF 0» o «A Golden Past» es un juego fanmade creado por Fredinator, uno de los desarrolladores más populares en el fandom de Five Nights at Freddy’s. Esta entrega es en realidad una precuela no oficial del juego original y se ubica en un par de décadas antes de la historia que todos conocemos dentro del restaurante Fredbear’s Family Diner.

Esta versión del juego resulta ser una de las más queridas por fans gracias a sus excelentes gráficos y a su jugabilidad, que es bastante similar a la de la primera entrega de Five Nights at Freddy. Es decir, eres un guardia de seguridad, estás confinado en tu cabina de vigilancia, estás armado con unas alarmas y una linterna y tu único objetivo es sobrevivir a los animatrónicos asesinos.

¿Cómo descargar FNaF 0?

Para poder descargar FNaF 0 en tu móvil y empezar a disfrutar de este atemorizante título, lo único que tienes que hacer será seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en el siguiente enlace para ir a la página de Gamejolt de FNaF 0 .

. Presiona en el botón Download de la opción que dice « A Golden Past Chapter 1 Android «.

«. Presiona la opción que aparecerá que dice « agp-mobile.apk «.

«. Una vez haya finalizado la descarga, ubica el APK, presiónalo y sigue los pasos en la pantalla para completar la instalación.

Si nunca has instalado un APK en tu móvil, tendrás que activar la opción de Fuentes desconocidas, aquí te dejamos un artículo que te explicará cómo instalar un archivo APK en tu móvil de una forma más detallada. La mejor parte de este juego es que también está disponible para PC, así que si quieres disfrutar del juego en una pantalla más grande, solo descarga la versión de FNaF 0 para ordenadores.

¿El APK de FNaF 0 es seguro?

Debido a la popularidad de este juego, existen muchas versiones falsas del mismo en Internet y la razón por la cual las personas crean estos es para engañarte y hacerte descargar un malware en tu móvil. Por suerte, nosotros estamos aquí para probar estos archivos y ver si son seguros o no para tu móvil y podemos decir que FNaF 0 es completamente seguro de descargar e instalar.

Pero si no nos crees a nosotros, arriba te dejamos una captura de pantalla del análisis que se le hizo al APK de FNaF 0 con VirusTotal. Esta plataforma se dedica a analizar enlaces y archivos en busca de algún software malicioso y al usarla con el APK de A Golden Past no arrojo ningún tipo de advertencia, es decir, el archivo es seguro.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre FNaF 0 para Android, cómo descargar el APK de forma segura. Esperamos que te haya sido útil y que puedas empezar a enfrentarte a esos malvados animatrónicos lo antes posible. Si te ha quedado alguna duda, déjala en la sección de comentarios, para que podamos ayudarte.