En mi humilde opinión, VLC es por mucho el mejor reproductor multimedia que existe. Está disponible en prácticamente todas las plataformas, soporta muchísimos formatos de vídeo y audio, es 100 % personalizable y tiene un montón de funciones geniales. Aparte, es de código libre, por lo que también es privado y seguro. Por eso, aquí ya le hemos dedicado varias guías, como la de reproducir vídeos desde Windows en Android por WiFi con VLC.

También te hemos enseñado cómo emitir desde VLC en tu móvil Android a Chromecast. Ahora bien, si estás usando VLC en tu ordenador Windows o Mac y quieres enviar lo que estás viendo a un Chromecast, es necesario hacer otro tutorial, pues los pasos a seguir son totalmente diferentes. A continuación, te enseñamos a transmitir desde VLC en PC a tu televisor o altavoz con Chromecast.

Pasos para transmitir desde VLC en PC a un Chromecast

VLC trae incorporada la función de transmitir la pantalla mediante Google Cast, por lo que es muy fácil enviar lo que estás viendo a un Chromecast desde tu PC. Solo tienes que seguir estos pasos:

Antes de nada, asegúrate de que tu PC y ordenador están conectados a la misma red (ya sea el mismo WiFi o el mismo router).

(ya sea el mismo WiFi o el mismo router). Abre VLC en tu PC Windows o Mac.

Luego, inicia el vídeo o la música que quieres transmitir al Chromecast.

que quieres transmitir al Chromecast. En la barra de opciones de la parte superior, haz clic en Reproducción .

. Pon el cursor sobre la opción Procesador .

. Ahora, debería aparecerte tu dispositivo con Chromecast. Selecciona el Chromecast al que quieres enviar el contenido.

¡Listo! El vídeo o música que enviaste empezará a reproducirse inmediatamente en el Chromecast (puede tardar unos segundos en iniciar). En la app para móviles de VLC es aún más fácil hacer esto, ya que solo tienes que pulsar el icono de Chromecast que aparecerá en la parte superior de la aplicación y seleccionar el dispositivo hacia donde quieres transmitir el contenido.

¿Puedo transmitir desde VLC en PC a un televisor sin Chromecast?

Si no tienes un Chromecast o un Chromecast con Google TV conectado a tu televisor, igualmente es posible enviarle contenido a través de VLC. Si tu Smart TV tiene Chromecast integrado, no hace faltar conectarle otro dispositivo para transmitirle vídeos o música. Simplemente sigue los pasos mostrados anteriormente y selecciona el televisor.

Ahora bien, si el televisor no es inteligente o es de una marca que no usa Android TV ni Chromecast integrado, como las Smart TV de Samsung, lastimosamente no podrás usar VLC para enviarle contenido. Tu única opción en ese caso es hacerte con un dispositivo que añada Chromecast a tu tele, como el MECOOL KD3.