Los mejores contenidos para ver en tu televisor ahora están en las plataformas de streaming. Y es importante contar con una Smart TV que pueda conectarse a Internet para usar aplicaciones como Netflix, Disney+, HBO Max, etc. Sin embargo, no hay que olvidarse de que el sistema operativo que las teles usan para mostrarte contenido también es importante.

Por experiencia propia, puedo decir que la experiencia de utilizar plataformas de streaming en televisores LG con webOS o en teles Samsung con Tizen es más limitada y peor que en un Android TV. No obstante, hay muchas Smart TV que tienen Android TV de fábrica y también funcionan mal: la navegación por la interfaz es lenta y el uso de comandos de voz con el Asistente de Google es deficiente.

Entonces, ¿cuál es la mejor opción para tener apps en tu tele? Google TV. Hasta hace poco, esta versión mejorada de Android TV era exclusiva del Chromecast con Google TV. Por suerte, ahora ya hay varios dispositivos que pueden añadir Google TV a tu televisor, entre ellos, el nuevo MECOOL KD3. Si quieres tener el mejor sistema operativo para Smart TV en tu tele, sin gastar mucho dinero, debes prestar atención a este stick. Enseguida lo analizamos para contarte si vale la pena.

Review del MECOOL KD3: un stick con Android TV 11 y certificación oficial

El MECOOL KD3 es un stick (como un pendrive) que se conecta al puerto HDMI de cualquier televisor para incorporarle Google TV basado en Android TV 11. Este stick ha sido certificado por la mismísima Google, lo cual garantiza que es de calidad y que puede reproducir Netflix en 4K. Trae un mando muy completo y cómodo y, por si fuera poco, viene con Chromecast integrado para que puedas enviarle contenido desde tu smartphone.

Especificaciones del MECOOL KD3

Especificaciones MECOOL KD3 Dimensiones y peso 92,5 x 29,5 x 14,5 mm. Procesador Amlogic S905Y4 con cuatro núcleos ARM Cortex A35, 64-bit y con gráfica ARM G31™ MP2. Vídeo Salida de hasta 4K a 60 fps mediante los formatos AV1, VP9, H.265, AVS2 y H.264. HDR Soporta HDR10, HLG y HDR. Almacenamiento 8 GB eMMC. Memoria RAM 2 GB LPDDR4. Conectividad WiFi de 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 macho y puerto micro-USB para la entrada de corriente. Sistema operativo Google TV basado en Android TV 11 con Chromecast integrado. Accesorios El stick KD3, un cable microUSB de 1 metro, un control remoto con Bluetooth e IR, un cable de extensión HDMI de 12,6 mm y el manual de usuario.

El MECOOL KD3 tiene un diseño funcional y un mando buenísimo

Del diseño del MECOOL KD3 no hay mucho que decir. Es rectangular y alargado, como lo son casi todos estos dispositivos, y está fabricado con un plástico resistente. En comparación con los Xiaomi Mi TV Stick y Amazon Fire TV Stick, es un poco más alto, por lo que puede sobresalir del televisor.

Como hay muchos usuarios que no quieren que el stick sobresalga, MECOOL ha añadido en la caja un cable extensor HDMI para que el MECOOL KD3 quede colgando oculto detrás de la tele, al más puro estilo de los Chromecast. Este cable también es útil cuando tu televisor no tiene el puerto HDMI dispuesto lateralmente, sino frontalmente, y el stick no puede conectarse porque tropieza con la pared.

Diseño del MECOOL KD3 y comparativa con otros sticks 1 de 6

Por supuesto, en su caja también viene un mando, que nos ha gustado muchísimo. Es el mando más completo de los que he probado, incluso más que el del Nvidia Shield TV. Además, es muy cómodo y compacto. Con este mando tienes acceso a todas las funciones que vas a necesitar, incluyendo el asistente de Google. Aparte, podrás configurarlo para controlar tu TV o altavoces usando su puerto de infrarrojos (como el del Fire TV Stick).

Los botones que tiene el mando son los siguientes:

Encendido / Apagado.

Control de volumen.

Asistente de Google.

Home para ir al inicio.

Configuración.

Cruceta con botón central para navegar por los menús.

Tecla para silenciar.

Botón para cambiar la entrada de vídeo.

Tecla para ir atrás.

Botón para ir a los canales de televisión.

Teclas para cambiar de canales.

Botones dedicados a Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+.

Dicho sea de paso, el stick en sí cuenta con Bluetooth que te permite usar altavoces externos si, por ejemplo, lo usas en un monitor.

Google TV es el mejor sistema operativo para cualquier tele

El MECOOL KD3 se configura de la misma forma que el Chromecast con Google TV. Es decir, a través de la aplicación de Google Home usando tu móvil. Solo tienes que escanear el código en pantalla con la app y luego terminas de realizar todos los ajustes desde el móvil. ¡La configuración es muy simple y rápida! Por cierto, podrás controlar el dispositivo desde la misma aplicación Google Home.

Lo bueno de que el MECOOL KD3 tenga Google TV es que incluye la Play Store, donde podrás descargar una gran cantidad de aplicaciones de Android TV. Cabe destacar que viene con 8 GB de almacenamiento, así que no tendrás problemas de espacio para instalarle todas las apps que quieras. Tampoco deberías tener problemas con la conexión, pues se puede usar hasta con redes WiFi de 5 GHz.

La experiencia con Google TV en el MECOOL KD3 es muy fluida: no hay parones durante la navegación y la interacción con Google Assistant es rápida y efectiva. Esto nos lo esperábamos, ya que usa un hardware bastante potente para este tipo de gadgets: 2 GB de RAM y procesador de 4 núcleos y 64 bits.

MECOOL KD3 en funcionamiento 1 de 3

También es importante destacar que viene con Netflix nativo, por lo que podrás reproducirlo en 4K si tu pantalla lo admite. La máxima calidad de reproducción que soporta es 4K a 60 FPS.

Asimismo, lo he probado con GeForce Now jugando con el Cyberpunk 2077 y va sin problemas. Es una forma muy cómoda y compacta de llevarte una consola a cualquier parte. Simplemente, conectas el stick a la pantalla y al WiFi, y con un mando ya tienes tu «consola» de última generación.

¿Vale la pena comprar el MECOOL KD3 con Google TV?

Si te vas a comprar un stick para mejorar tu televisor, la mejor opción ahora mismo es el MECOOL KD3. Tiene Google TV (el mejor sistema para teles), está certificado para reproducir Netflix en 4K, viene con un mando muy bueno y no es tan caro como piensas. Te lo puedes llevar por 57 € usando este botón:

Añádele un HDD y mira todo lo que quieras

Como sabrás, en Google TV también puedes instalar aplicaciones como Kodi, que te permite reproducir todo el contenido que tengas en un pendrive o en un disco duro. ¿Cómo se hace esto? Pues añadiendo un cable USB OTG que te permita conectar tus dispositivos para ver su contenido. De esta forma, no necesitarás otro dispositivo para ver los contenidos que llevas almacenando durante años.