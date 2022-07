¿Tienes un altavoz inteligente Amazon Echo? Genial, pero… ¿sabías que no solo sirve para usar a Alexa? Así es, estos altavoces tienen muchísimas más funciones de las que imaginas. Por ejemplo, puedes convertirlos en una radio FM para escuchar tus estaciones de radio favoritas. Y no, no hace falta instalar en tu móvil una app como Radio Garden para enviarles el contenido. Solo necesitas realizar un pequeño ajuste en la app de Amazon Alexa como te explicamos enseguida.

Pasos para reproducir la radio FM en los Amazon Echo

Ahora que la radio FM ya no está en casi ningún Android, resulta útil aprender a cómo escuchar la radio en un Amazon Echo. Ten en cuenta que estos altavoces no son radios tradicionales, por lo que no podrán sintonizar las emisoras a través de las frecuencias de radiodifusión. En cambio, te permitirán escuchar la radio FM mediante Internet. La desventaja de esto es que no puedes reproducir la radio sin conexión y la ventaja es que no tienes que comprar un aparato dedicado solo para reproducir la radio FM.

Aclarado ese punto, sigue estos pasos para empezar a escuchar la radio FM en tu Amazon Echo:

Abre la app de Amazon Alexa en tu móvil.

en tu móvil. Si aún no lo has hecho, inicia sesión en la app con la misma cuenta que vinculaste a tu Amazon Echo.

con la misma cuenta que vinculaste a tu Amazon Echo. Toca el botón Más que está en la parte inferior derecha.

que está en la parte inferior derecha. Selecciona Skills y juegos .

. Toca el botón de lupa que está en la parte de arriba y busca myTuner Radio.

Presiona la skill myTuner Radio y luego pulsa en Iniciar .

. En la siguiente pantalla, escoge tu Amazon Echo . Solo tendrás que hacerlo la primera vez, ya que luego Alexa sabrá en qué dispositivo quieres escuchar la radio. Puedes cambiar esto en cualquier momento repitiendo este proceso.

. Solo tendrás que hacerlo la primera vez, ya que luego Alexa sabrá en qué dispositivo quieres escuchar la radio. Puedes cambiar esto en cualquier momento repitiendo este proceso. Ahora, solo tienes que decir: Alexa, abre MyTuner Radio y reproduce «la-emisora-que-quieres-escuchar». Por ejemplo: «Alexa, abre MyTuner Radio y reproduce Los 40». Si hay más de una emisora que coincida con tu solicitud, Alexa te mostrará una lista con las opciones para que las elijas.

Esta skill puede sintonizar más de 50000 emisoras de radio distintas, de más de 200 países diferentes, por lo que es difícil que no encuentres en ella la que quieres escuchar.

Si no encuentras la estación de radio que deseas reproducir en tu Amazon Echo, puedes buscar como te explicamos antes otras skills de Alexa que te permitan escuchar la radio FM. Quizás con otras skills para los Amazon Echo consigas lo que buscabas.