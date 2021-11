Ya hemos perdido la cuenta de cuántas cosas puede hacer Alexa por ti. Es capaz de realizar muchas tareas útiles, desde traducir idiomas hasta informarte sobre el precio de la luz en tiempo real. Y lo mejor es que Amazon sigue agregando nuevas funciones a este asistente virtual para que sea mucho más útil. Ahora, le han incorporado la función de «Reproducir algo» para que pueda elegir por ti alguna peli o serie en Netflix.

Vale la pena recordar que la app de Netflix tiene un botón de reproducción aleatoria, el cual te permite reproducir algo al azar de su catálogo. Sin embargo, para esta función la plataforma toma en cuenta ciertos parámetros, como el contenido que más te ha gustado. De esa forma, no pierdes tu tiempo saltando contenido que no es de tu estilo y es más probable que encuentres algo de tu gusto.

Pues bien, esta misma función ahora está incorporada en Alexa y enseguida te enseñamos a usarla.

Cómo hacer que Alexa reproduzca algo al azar en Netflix

Si tienes un Amazon Fire TV con Alexa incorporado en el mando, ya puedes pedirle al asistente que reproduzca algo en Netflix de forma aleatoria. ¿Cómo? Siguiendo estos sencillos pasos:

Asegúrate de que el dispositivo Amazon con Alexa que usarás te está escuchando: Primeramente, enciende el Fire TV. Luego, coge el mando y pulsa el botón de micrófono para dar órdenes a Alexa .

Una vez que estés seguro de que Alexa te está oyendo, di algo como «Alexa, reproduce algo en Netflix» o «Ey Alexa, pon algo en Netflix» .

o . ¡Listo! Si tienes Netflix en tu tele, Netflix empezará a reproducir algo de manera aleatoria y en función de lo que has visto antes. No reproducirá contenido promocionado ni nada por el estilo.

y en función de lo que has visto antes. No reproducirá contenido promocionado ni nada por el estilo. Eso sí, si no tienes la app de Netflix o no estás suscrito al servicio, Alexa no podrá hacer nada.

Es importante mencionar que esta función de Alexa podría no estar disponible en algunos países todavía. De hecho, al momento de escribir este artículo, solo se puede usar en Estados Unidos y Canadá (así que debes hablar en inglés para que funcione). Por lo tanto, si no te sirve este comando de voz, ya sabes por qué. Pero no te preocupes porque seguramente pronto lo activarán en todos los países.