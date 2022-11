El mundo del Internet, y más específicamente el de las redes sociales, es uno en el que no querrás que tu hijo inicie antes de lo debido. Y aunque tanto Facebook como Instagram cuentan con normas en las cuales establecen que todos los usuarios deben tener una edad mínima de 13 años para poder crearse una cuenta, eso no significa que no existan niños por debajo de esa edad usando las redes sociales.

Con el simple hecho de introducir una fecha de nacimiento falsa, un menor de edad puede crearse una cuenta fácilmente. Por tanto, si descubres que algún niño por debajo de la edad mínima permitida tiene una cuenta en alguna de estas redes sociales, deberás reportarlo tú mismo para que se la desactiven.

Cómo denunciar la cuenta de un menor de edad en Facebook

Si descubres la cuenta de algún menor de edad por debajo de los 13 años, esto es lo que debes hacer para reportarlo a Facebook y que de esta manera tomen cartas en el asunto:

Entra en el perfil de Facebook del menor de edad.

del menor de edad. Copia el enlace de su perfil. Asegúrate de incluir su nombre de usuario.

Asegúrate de incluir su nombre de usuario. Ahora, abre el formulario para reportar la cuenta de un menor de edad en Facebook.

Pega el enlace , agrega el nombre completo, la edad real del niño y otra información que pueda ser útil durante la revisión.

, agrega el nombre completo, la edad real del niño y otra información que pueda ser útil durante la revisión. Oprime Enviar.

Al hacer este reporte, Facebook evaluará el caso y a partir de la información que hayas suministrado se decidirá si efectivamente el perfil está infringiendo las condiciones de uso de la red social.

Existe la posibilidad de que el menor pueda comprobar que su cuenta no está infringiendo ninguna norma con respecto a la edad mínima, presentando detalles como documentos oficiales o evidencia de identidad. De lo contrario, Facebook le desactivará la cuenta de forma permanente.

Cómo reporta la cuenta de un menor de edad en Instagram

En el caso de que te topes con la cuenta de algún menor de edad en Instagram, estos son los pasos a seguir:

Entra en el formulario para reportar cuentas de menores de edad en Instagram.

en el formulario para reportar cuentas de menores de edad en Instagram. Llena el formulario con la información solicitada. Se te pedirá que introduzcas el nombre de usuario de la cuenta, el nombre completo de la persona reportada, la fecha de nacimiento de la persona, tu relación con esta persona y tu dirección de correo electrónico. Mientras más información suministres, mejor.

Se te pedirá que introduzcas el nombre de usuario de la cuenta, el nombre completo de la persona reportada, la fecha de nacimiento de la persona, tu relación con esta persona y tu dirección de correo electrónico. Mientras más información suministres, mejor. Una vez llenado el informe, oprime Enviar.

Es importante recalcar que no todas las cuentas de menores que te encuentres en Instagram infringen las normas de la plataforma. Existen algunas cuentas de menores de edad que son administradas por los padres o por algún tutor. Cuando la cuenta de algún menor presenta evidencia de que efectivamente ese perfil no está siendo administrado por un mayor de edad, Instagram permitirá que la cuenta continúe activa.

¿Descubriste que tu hijo tiene una cuenta en Facebook o Instagram sin tu consentimiento?

El escenario en donde descubres que tu hijo se ha abierto una cuenta en alguna red social sin tu consentimiento es posible. Entonces, en caso de que descubras que tiene una cuenta a escondidas y consideres que no está preparado para tenerla, tienes la opción de pedirle que la elimine o reportársela indicando que no cumple con el requisito de edad mínima como se mostró anteriormente. Por otro lado, también puedes permitirle conservar la cuenta, pero que sea bajo tu supervisión.

Supervisa las redes sociales de tu hijo

Si permites que tu hijo menor de edad tenga una cuenta de Instagram o de Facebook, debes tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

En el caso de Facebook, puedes configura el perfil de tu hijo para que no todos los usuarios puedan ver sus publicaciones. Debes asegurarte de que no agregue a desconocidos y que no haga publicaciones que podrían exponerlo. De igual manera, en este artículo te explicamos cómo puedes configurar un perfil de Facebook para que sea más privado.

Debes asegurarte de que no agregue a desconocidos y que no haga publicaciones que podrían exponerlo. De igual manera, en este artículo te explicamos cómo puedes configurar un perfil de Facebook para que sea más privado. Ahora, si tu hijo tiene una cuenta de Instagram, querrás hacer lo mismo de configurar su perfil para que sea lo más privado posible, solo que, en este caso, los pasos de configuración serán un poco distintos. Otra cosa que también puedes hacer es configurar su cuenta de Instagram para que no reciba mensajes de desconocidos.

Otra cosa que también puedes hacer es configurar su cuenta de Instagram para que no reciba mensajes de desconocidos. Si no tienes una cuenta en alguna de estas redes sociales, considera creártela. De esta manera podrás familiarizarte con ellas y agregar o seguir a tu hijo para que puedas estar más atento a sus actividades. Aunque, en el caso de Facebook, existe una manera en la que puedes supervisar su perfil si solicitas los datos de la cuenta de tu hijo.

Cómo solicitar los datos de la cuenta de tu hijo en Facebook

Este es un tipo de informe generado por Facebook en el que podrás ver qué es lo que hace tu hijo dentro de la plataforma. Debes tomar en cuenta que para poder solicitar los datos de la cuenta de tu hijo es obligatorio verificar que efectivamente eres el padre o tutor, de lo contrario, tu solicitud será rechazada. Estos son los pasos a seguir para llenar el formulario:

Abre el formulario de solicitud de datos de niños de Facebook.

Ingresa el nombre y apellido del niño.

del niño. Pega la URL de la cuenta de Facebook de tu hijo.

de la cuenta de Facebook de tu hijo. Ingresa la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil que usó tu hijo para registrar la cuenta.

que usó tu hijo para registrar la cuenta. Elige el rango de edad de tu hijo. Verá las opciones Menores de 13 y Mayores de 13 años.

Verá las opciones Menores de 13 y Mayores de 13 años. En el siguiente menú desplegable, elige el año en que nació tu hijo.

Selecciona la documentación certificada en la pestaña Acta notarial.

Agrega tu nombre y apellido, dirección de correo electrónico y país de residencia.

dirección de correo electrónico y país de residencia. Una vez que todo esté listo, haz clic en Enviar.

¿Por qué deberías denunciar la cuenta de un menor de edad?

Existen personas que puede que no vean un peligro real en que un menor de edad tenga una cuenta de Facebook o Instagram. Sin embargo, sí que existen razones por las cuales los niños deberían esperar a tener cierta edad para adentrarse en este mundo. Estas son algunas de las razones:

Adicción a las redes sociales

Este definitivamente es un problema real con el que lidian muchas personas hoy en día. Exponer a tu hijo desde una edad temprana aumenta las posibilidades de que terminen creando algún tipo de dependencia a las redes sociales.

Si ya tomaste la decisión de permitirle a tu hijo abrirse una cuenta en alguna red social, lo que puedes hacer para evitar la adicción a las redes es establecer un horario para que tu hijo use su cuenta de Facebook, por ejemplo. También puedes incentivarlo para que se involucre en actividades recreativas o en algún deporte para que no tenga tanto tiempo para las redes sociales.

Ciberacoso

Las redes sociales también son conocidas por ser el lugar en donde mayormente se desarrolla en ciberacoso. Si te preocupa que tu hijo reciba este tipo de mensajes, aplicaciones como Messenger Kids pueden llegar a ser una opción más segura, en donde podrás tener más control de las conversaciones de tu hijo.

Problemas de salud mental

Las redes sociales de por sí ya generan ciertos efectos negativos en los adultos, de hecho, existen investigaciones al respecto en donde se comprueba que tanto Facebook como Instagram pueden llegar a tener un impacto negativo en la salud mental de las personas. Ahora, imagina que tu hijo esté expuesto a este tipo de estímulos desde una edad temprana. Nada bueno sale de eso.

Puesto que las redes sociales son conocidas por mostrar una versión poco realista de la vida en general, esto definitivamente puede afectar a los niños de manera negativa.

Contenido inapropiado

Aunque tanto Facebook como Instagram cuentan con normas en donde se establece que sancionarán a aquellos usuarios o cuentas que publiquen contenido explícito e inapropiado, eso no significa que este tipo de contenido no llegue a publicarse.

Si tu hijo llegara a crearse una cuenta de redes sociales introduciendo una fecha de nacimiento falsa, eso aumentaría la posibilidad de que esté expuesto a contenido inapropiado para su edad. Lo mejor es esperar a que cumpla el mínimo de edad permitida.

Tarde o temprano, tu hijo se creará una cuenta

Si algo es seguro, es que tarde o temprano tu hijo terminará creándose una cuenta en alguna red social. El mundo ha cambiado y las redes sociales son definitivamente parte del presente y del futuro y no hay mucho que puedas hacer al respecto. Por tanto, lo mejor será que cuando sientas que tu hijo esté preparado para las redes sociales, estés presente para supervisarlo y guiarlo.

Debes asegurarte de explicarle a tu hijo cómo deben usarse las redes sociales. El hecho de que tu hijo se inicie en este mundo puede ser una oportunidad para mostrarle la importancia de la privacidad en Internet, explicarle que las cosas que escribe y que comparte en general pueden tener cierto impacto, dejarle claro cuáles son las cosas que es mejor no publicar, entre otras cosas.

Es tu trabajo demostrar a tu hijo el lado bueno de las redes sociales y que pueden utilizarse como una gran herramienta.