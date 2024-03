Ya que en YouTube se pueden encontrar cientos de vídeos con todo tipo de contenido, no es raro que incluso las canciones que no te sabes, aparezcan allí. El problema aparece cuando no conoces el nombre de una canción, y solo tienes como pistas su letra y melodía. ¿Es posible encontrarla en YouTube con solo cantarla?

La respuesta es sí, y todo gracias a la IA. YouTube ha estado implementando nuevas funciones empleando la inteligencia artificial, como el doblaje automático de los vídeos en cualquier idioma, o la posibilidad de generar vídeos a través de este recurso (eso sí, también te informará si el contenido que ves fue hecho por IA). A esto se suma la posibilidad de hallar música con solo tararearla o cantando el fragmento que te sepas. Para lograr esta hazaña es muy fácil y a continuación te lo explicamos.

Cómo buscar una canción tarareando usando YouTube

Como seguro estarás sospechando, para poder buscar una canción usando tu voz (tarareando o directamente cantando), tendrás que habilitar el micrófono mientras usas la app de YouTube. También es válido desde YouTube Music. Los pasos a seguir son sencillos:

Abre la app de YouTube desde tu móvil.

desde tu móvil. Ubica la barra de búsqueda en la parte superior, presiona el icono con forma de lupa .

. Al extenderse la barra de búsqueda con todas las recomendaciones, aparecerá un micrófono a la derecha . Pulsa sobre él.

. Pulsa sobre él. Se abrirá una nueva sección en donde puedes elegir hablarle a la app o buscar música. Selecciona “ Canción ”.

”. La app te indicará que tararees o cantes la canción .

. Al hacerlo, deberás esperar a que la IA analice la información. Te arrojará resultados similares a lo que tararees.

Cabe destacar que esta no es una ciencia exacta. La IA de YouTube te mostrará lo que considere similar a lo que le estés tarareando con tu voz. Esto no significa siempre que sea exactamente la canción que buscas, aunque la posibilidad no deja de ser amplia y esta herramienta, por ende, útil.

Ahora no tendrás que quebrarte la cabeza intentando recordar el nombre de una canción, o buscándola por toda Internet con las referencias que te sepas. YouTube te pone a la orden la alternativa desde su propia aplicación, así que no la desaproveches.