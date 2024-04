GameLoop es actualmente uno de los emuladores más recomendados para jugar a juegos de Android en el PC, sobre todo para quienes quieren jugar a COD Mobile en su ordenador. Sin embargo, todavía no es muy conocido y es normal que mucha gente se pregunte si es seguro.

He estado usando GameLoop durante los últimos meses, probando a fondo cada una de sus características y supervisando su actividad en mi PC, para contarte qué tan seguro es y si te pueden banear de los juegos por utilizarlo. Acompáñame…

¿De quién es el emulador GameLoop?

Para saber si un programa es seguro, hay que investigar sus orígenes. En este caso, GameLoop es propiedad de Tencent, una de las empresas más grandes de la industria del videojuego que tiene participación (ya sea como editor, desarrollador o accionista) en juegos como Clash Royale, Clash of Clans, Fortnite, PUBG Mobile e incluso Call of Duty: Mobile.

Vamos, que GameLoop es de una compañía seria y reconocida en el mercado. Originalmente, cuando se lanzó en 2018, se llamaba Tencent Gaming Buddy y en 2019 se le cambió el nombre al que tiene ahora. La idea de Tencent es que GameLoop no solo emule juegos de Android, sino que también ofrezca juegos de PC y de navegador.

¿Te pueden banear la cuenta por jugar en GameLoop?

No, ya que GameLoop solo permite jugar a juegos de Android que avalan el uso de este emulador. De hecho, es el emulador oficial para PC de PUBG Mobile, Call of Duty Mobile y Arena of Valor. Si un juego no está en el catálogo de GameLoop, significa que no permite el uso de emuladores y te pueden banear. Si está, tu cuenta no sufre riesgo de baneo.

Por esa razón, GameLoop «solo» ofrece un poco más de 1.000 juegos de los más de 400.000 que hay en Google Play. No hay que olvidar que GameLoop es de Tencent, la misma empresa que es dueña o accionista de COD Mobile, PUBG Mobile, etc. Así que no tienes nada de que preocuparte, pues la compañía ha creado este emulador para que juegues a sus juegos en PC.

¿GameLoop es un peligro para mi PC?

Otro detalle que hay que mencionar es que Tencent es una empresa china y los programas procedentes de dicha nación tienen la fama de ser invasivos con la privacidad de los usuarios. En foros como Reddit, GameLoop ha sido acusado de ser un software de minería criptográfica con un alto consumo de RAM. Otros dicen que es un programa espía, aunque sin fundamentos o pruebas que respalden dicha afirmación.

En mi PC, no he detectado que GameLoop consuma una cantidad anormal de memoria RAM. Sí, consume mucha RAM, pero como cualquier otro emulador de Android o consolas, pues este tipo de programas son demandantes por naturaleza. De ahí a que solo se recomiende usarlo en ordenadores de gama media o alta. En mi caso, por ejemplo, GameLoop consume menos RAM que Skype (ambos programas cerrados en segundo plano).

En cuanto al espionaje, es cierto que GameLoop recopila datos de los usuarios, pero… ¿qué programa de una gran compañía no lo hace a día de hoy? Por otro lado, verifique si el emulador había instalado malware o software de minería en mi PC y no encontré nada. A mi parecer, es ilógico que una compañía gigante, que ya genera millones con sus juegos, cree un emulador para minar o arruinar la PC de sus usuarios. ¿Qué tanto pueden ganar con eso, a costa de manchar su imagen?

Lo que sí me parece factible es que GameLoop recopile datos de uso no solo del emulador, sino también de otras actividades en el PC, que son valiosos para el desarrollo de sus productos y servicios. Eso sí, no hay pruebas concluyentes de que GameLoop sea un programa peligroso o espía. Así que puedes usarlo sin problema, pero hazlo con un antivirus activado por si acaso.

Opiniones sobre GameLoop: deja un comentario de tu experiencia

Personalmente, GameLoop no me parece un programa malicioso. Su principal problema es su rendimiento en ordenadores de bajos recursos. Y que si no te gustan los programas que recopilan muchos datos de uso (como la mayoría de programas de grandes compañías como Google, Amazon, Microsoft, etc.), GameLoop no será de tu agrado.

Más allá de eso, puedes usar GameLoop con confianza que a tu PC no le pasará nada. Si tienes alguna objeción a esta afirmación o simplemente quieres contarnos algún fallo o problema que tuviste con este emulador, déjanos un comentario y te responderemos.