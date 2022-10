Pese a que Meta sigue ganando millones de euros año tras año, la compañía de Mark Zuckerberg ha estado en mejor posición antes. Su metaverso es un pueblo olvidado, los ingresos se han reducido, Apple les cortó el chorro de los anuncios personalizados y hasta han perdido usuarios. Ahora, un fantasma del pasado vuelve a atormentar a Facebook.

Según un nuevo estudio, Facebook ha hecho sentir mal a la gente desde siempre, un señalamiento que reaviva el debate sobre el impacto psicológico negativo que tienen las redes sociales en el mundo actual.

Un estudio publicado en la Social Science Research Network (SSRN), acaba de agregar una capa extra a un problema que viene cobrando más fuerza en los últimos años: Facebook tiene un impacto perjudicial en la salud mental de muchos usuarios, debido al diseño de la app y los comportamientos que incentiva. Esto se suma a los señalamientos hechos por The Wall Street Journal el año pasado sobre el daño a los adolescentes, así como otros estudios anteriores.

En el artículo, los investigadores analizaron los primeros años de Facebook, cuando dio el salto de Harvard hacia otras 57 universidades de Estados Unidos. Concretamente, se revisaron encuestas nacionales de salud mental en jóvenes estudiantes universitarios entre 2004 y 2006. ¿El objetivo? Ver cómo impactó la llegada de Facebook a los alumnos de estas instituciones y comprobar si el daño que ocasiona es reciente, o no.

El resultado es sorprendente, ya que el estudio concluye que Facebook está causando problemas mentales desde sus inicios. El daño viene desde que la red social era cosa de un pequeño grupo de estudiantes universitarios, no por los cambios que recibió la plataforma en los últimos años.

Las principales conclusiones del estudio fueron las siguientes, respecto a lo que sucedía luego de que Facebook se introdujera a un nuevo campus:

Las comparaciones sociales a través de Facebook son las culpables, no los anuncios, no los me gusta, no el feed cronológico