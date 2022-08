Pudiese decirse que Facebook es la madre de las redes sociales, pues es la plataforma con mayor cantidad de usuarios alrededor del mundo. Sin embargo, sus números en 2021 no fueron buenos y parece que los del 2022 van por el mismo camino.

Meta presentó sus resultados financieros para el segundo trimestre de 2022 y las cuentas son poco alentadoras. Facebook está en decadencia, con ingresos disminuidos y un crecimiento estancado. ¿Lo peor del caso? Parece que hay un culpable fuera de casa, TikTok, aunque Meta no quiera reconocerlo.

Los ingresos de Meta Inc. (Facebook) y su crecimiento están estancados

Meta dio a conocer su informe financiero del Q2 de 2022 hace poco y los resultados no son muy positivos. Por una parte, los ingresos de la compañía cayeron respecto al Q2 de 2021, pasando de 29.077 millones de dólares a 28.822 millones de dólares. Mientras, los costos y gastos de Meta aumentaron de 16.710 millones de dólares (para el Q2 de 2021) a 20.464 millones de dólares (Q2 de 2022).

Solo con estas cifras se deja ver que la compañía no atraviesa un buen momento, pues tuvieron que invertir más dinero para ingresar una cantidad inferior. No obstante, no es lo único llamativo que deja el balance de la compañía, pues también hay algunas joyas entre sus estadísticas de usuarios:

Entre todas las apps de Meta, el promedio de usuarios activos diariamente fue de 2,88 billones hasta junio de 2022. Un incremento de solo el 4% respecto a junio de 2021.

fue de 2,88 billones hasta junio de 2022. Un incremento de solo el 4% respecto a junio de 2021. Tomando solamente Facebook, el promedio de usuarios activos diariamente fue de 1,97 billones, 3% más que en junio de 2021.

Estas dos estadísticas dejan ver que el crecimiento de las plataformas de Meta se ha estancado, especialmente en el caso de Facebook.

Sobre estos resultados, Mark Zuckerberg aseguró que se deben a la recesión global de la economía, que está afectando negativamente la publicidad digital. Por si no lo sabía, Meta es una compañía dependiente de los anuncios, pues son su principal fuente de ingreso, especialmente en Facebook e Instagram. Con todo y esto, el CEO de Meta se mostró bastante positivo con los resultados, al señalar que fueron mejores de lo esperado.

¿Crees que la razón del estancamiento sea la economía? Puede que no, porque los resultados financieros de TikTok dicen otra cosa.

TikTok tuvo un excelente semestre y sigue imparable

Otra compañía que presentó sus resultados financieros del Q2 de 2022 fue TikTok, y los números son todo lo contrario a los de Meta. Respecto al segundo trimestre del año pasado, ByteDance ganó 4.600 millones de dólares extra en el Q2 de 2022 y esperan llegar a 12.000 millones en ganancias para finales de año. Los ingresos de ByteDance en 2021 fueron de 58.000 millones de dólares, así que esperan (al menos) llegar hasta 70.000 millones. La mayoría de este dinero proviene de la publicidad, así que el argumento de Meta parece que no se sostiene demasiado bien.

Y, sí, ByteDance es una compañía mucho más pequeña que Meta, pero su principal plataforma, TikTok, crece a una velocidad trepidante. ¿Algunas pruebas? Estas:

En solo 3 años, TikTok se ha vuelto más grande que Twitter y Snapchat juntas .

. TikTok es la red social más adictiva , con un promedio de uso de 28,7 horas al mes para el Q1 de 2022.

, con un promedio de uso de 28,7 horas al mes para el Q1 de 2022. TikTok ya tiene más de 1.000 millones de usuarios activos al mes. Esto es un tercio de la cifra de Facebook y la mitad de Instagram, pero con muchísimo menos tiempo en el mercado global.

Estos números dejan entrever el éxito de TikTok y empujan a que muchos supongan que es la causante del declive de Facebook e Instagram. No hay un estudio que indique que dicha correlación sea la causa real, pero parece que el éxito de una es el fracaso de la otra.

¿Cómo es que TikTok está logrando esta hazaña? Gran parte del éxito lo debe a su algoritmo de recomendaciones. Este se encarga de sugerir contenidos de interés a los usuarios, haciendo que se mantengan pegados a la app por más tiempo. Aparte, los vídeos cortos de TikTok permiten ver más cosas en menor tiempo.