La pelea entre Facebook y Apple continúa y ahora Facebook quiere llegar directamente a sus usuarios en iOS a través de avisos en su app y en Instagram, que también es propiedad de Facebook. En estos avisos, Facebook aclara que es, y pretende seguir siendo, una red social gratis gracias al tracking.

Esta noticia no es algo nuevo, los problemas entre Apple y Facebook han ido avanzando en los últimos meses y con el lanzamiento de iOS 14, y sus nuevas políticas de privacidad, este conflicto ha escalado a un nuevo nivel. Por eso, hay varias cosas que debemos aclarar para que entiendas qué está pasando entre estas dos empresas tecnológicas.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.

“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A

— ashkan soltani (@ashk4n) April 30, 2021