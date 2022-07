Un móvil congelado es aquel que no responde a ninguna acción. Por más que toques la pantalla y presiones los botones físicos, el smartphone no reacciona ni hace absolutamente nada. Cuando esto sucede, lo más común es pensar que el móvil se ha dañado, pero no siempre es el caso. A veces, los móviles se congelan por un bug del sistema que se soluciona fácilmente haciendo un reinicio.

Ahora bien, como mencionamos antes, un móvil congelado no responde a tus órdenes, por lo que no podrás reiniciarlo de la manera tradicional. Tendrás que forzar el reinicio siguiendo los pasos que te mostraremos a continuación.

Pasos para reiniciar un móvil Android que no responde

Independientemente de la marca, todos los móviles Android se reinician de forma forzada tras hacer lo siguiente:

Mantén pulsado el botón físico de encendido durante al menos 30 segundos .

. En el proceso, verás que la pantalla se apagará. No dejes de presionar el botón hasta que sientas una pequeña vibración . Ahí sabrás que está empezando el reinicio.

. Ahí sabrás que está empezando el reinicio. Luego, saldrá el logo de Android o de la marca en la pantalla y el teléfono volverá a encenderse. ¡Listo!

Si este método no te funcionó, entonces mantén pulsados los botones de bajar volumen y de encendido a la vez durante unos 15 segundos. Eso debería hacer que el teléfono se reinicie forzadamente.

¿Por qué mi móvil se congeló y cómo evitar que pase de nuevo?

Un smartphone Android puede quedarse congelado por muchos motivos. Los más comunes son los siguientes:

Error o bug del sistema operativo o de un app.

Falta de espacio de almacenamiento.

Ejecución de juegos o apps que exigen más de lo que tu dispositivo puede dar.

Malware o virus.

La mejor forma de saber si el problema viene de un virus o app instalada es iniciando el modo seguro de tu móvil Samsung Galaxy, Xiaomi o Huawei. Si tu móvil es de otra marca, puedes activar el modo seguro presionando el botón de encendido hasta que aparezca en la pantalla una ventana de opciones. Allí debes mantener pulsada la opción de Apagar para luego elegir el Modo seguro.

Una vez que entres en el modo seguro, solo verás las aplicaciones que el móvil trajo preinstaladas (las apps que has instalado tú o terceros no se iniciarán). Usa el móvil en modo seguro por un rato para verificar si no se congela. Si no vuelve a congelarse, entonces es posible que el causante del problema sea una app o virus instalado. Por tanto, la solución será averiguar cuál es la app conflictiva y desinstalarla. Además, sigue este tutorial de cómo eliminar un virus en Android sin restablecer de fábrica.

Soluciones si tu móvil se congela con frecuencia

Si tu móvil sigue congelándose después de hacer el reinicio, aplica las siguientes soluciones:

Y eso es todo. Con estas soluciones el rendimiento de tu móvil debería mejorar y no quedarse congelado a cada momento. Si necesitas más ayuda, no dudes en dejarnos un comentario.