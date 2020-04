Spotify es el servicio de streaming de música por excelencia por una cosa, siempre están añadiendo nuevas funciones. Esto le permite mantenerse en la cresta de la ola fácilmente, ya que sus usuarios siempre tienen algo nuevo que probar y lo agradecen enormemente.

Ahora, el servicio de música permitirá hacer algo que los usuarios llevan demandando desde hace mucho. Si eres usuario premium de Spotify, podrás ocultar esa canción que no te gusta o te tiene harto. ¿Quieres saber más? Te dejamos los detalles después del salto.

Los usuarios premium de Spotify ahora pueden ocultar canciones de las listas de reproducción

¿Cuántas veces no has tenido que interrumpir una buena lista de reproducción porque comienza a sonar una canción que no te gusta o ya te agotó? Eso ya no pasará más, porque si eres usuario premium, podrás ocultar las canciones que desees de todas las listas de reproducciones de Spotify.

De esta manera, ya no tendrás que tomarte el tiempo de saltarlas manualmente, sino que la plataforma las ignorará automáticamente y pasará a la siguiente canción de la lista. Con ello, los usuarios ganan mayor control sobre el contenido de Spotify, aparte de mayor capacidad de personalización de su propia biblioteca musical.

Cómo ocultar canciones de las listas de reproducción de Spotify

Por supuesto, de nada vale que te avisemos que esta nueva característica está disponible, si no te enseñamos a usarla. Para ocultar una pista en Spotify solo debes seguir estos pasos:

Ubica la canción en la lista de reproducción. Abre el menú contextual presionando el ícono de los tres puntos al lado del nombre. Presionar el botón “Ocultar canción”, que va acompañado con ícono de prohibición.

Y listo, en tres sencillos pasos ya no volverás a escuchar esa canción en ninguna lista de reproducción propia o de alguien más. De ahí en más, la canción oculta aparecerá difuminada en las listas, y se saltará de forma automática. Lógicamente, esto se puede revertir cada vez que quieras, y para hacerlo solo debes repetir los mismos tres pasos.

Esta novedad se trata de una actualización menor, pero con gran demanda entre los usuarios. La nueva característica de momento solo está disponible para dispositivos iOS y Android, pero seguro no tardará en llegar a la versión de escritorio.

Si eres usuario premium y todavía no la recibes, espera unos días, que seguro está por llegarte. A que te ha encantado esta noticia, ¿verdad?