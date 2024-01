De vez en cuando es probable que te encuentres con algún vídeo que quieres ver, pero está en un formato que tu móvil no acepta. Esto pasa generalmente con formatos como el MKV y el WMV. Sin embargo, hay soluciones para este problema. En esta oportunidad te enseñaremos cómo reproducir vídeos en formato WMV en Android.

¿Cómo reproducir un vídeo en un formato que mi móvil no acepta?

Muchas veces el problema no es el móvil, sino el reproductor. Por ejemplo, el reproductor de los móviles Xiaomi, Mi Video, cuenta con soporte para una gran cantidad de formatos. Sin embargo, esto no se aplica con todos los móviles, así que si te has topado con un aviso que dice que no puedes reproducir un archivo multimedia porque está en formato WMV, por ejemplo, siempre puedes descargar un reproductor nuevo. Te recomendamos VLC.

VLC es uno de los mejores reproductores de vídeo para Android y la razón es más que clara. Esta app cuenta con soporte para un montón de formatos y muchas herramientas para poder ver una gran cantidad de contenido multimedia. Si quieres ver un vídeo en formato WMV en tu móvil con el reproductor de VLC, sigue los pasos a continuación:

Instala VLC en tu móvil utilizando el botón que te dejamos al final de este tutorial.

utilizando el botón que te dejamos al final de este tutorial. Una vez instalado, abre la app de VLC .

. Concédele los permisos necesarios para poder acceder a la memoria de tu móvil.

para poder acceder a la memoria de tu móvil. Ubica el vídeo en formato WMV que deseas ver y presiónalo.

Y listo, el vídeo en formato WMV o cualquier otro formato que el reproductor de tu móvil no soporte, se empezará a reproducir.

Otras formas de ver vídeos en formato WMV en tu móvil Android

Si tienes un vídeo que tu móvil no soporta y no tienes forma de verlo, ni quieres descargar un reproductor nuevo para tu móvil, puedes intentar convertir el vídeo a un formato que tu móvil sí soporte. Lo primero que tienes que hacer será verificar cuáles formatos soporta tu móvil y eso lo puedes hacer buscando un vídeo que tu móvil sí reproduzca y verificando sus propiedades para saber en qué formato está.

Una vez que ya sepas qué formato te sirve, utiliza un convertidor de vídeo como por ejemplo Cloudconvert, un sitio web del cual hablamos previamente en nuestro artículo de cómo convertir archivos FLAC a MP3. Cambia el formato de tu vídeo, descarga el resultado y listo ya podrás disfrutar del contenido de tu archivo multimedia.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo reproducir vídeos en formato WMV en Android. Si te ha quedado alguna pregunta de lo que te hemos enseñado aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte a encontrar una solución para tu problema.