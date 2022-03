Ahora que existen muchos smartphones que pueden grabar en 4K a 60 FPS con HDR, hay que empezar a preocuparse por el espacio que ocupan los vídeos en tu móvil. Se estima que 1 minuto de vídeo en resolución 4K ocupa 375 MB, y en Full HD+ serían unos 130 MB. Es decir, si tienes 1 hora de vídeos guardados en tu teléfono, lo más probable es que ya tengas casi lleno el espacio de almacenamiento, aunque este no es el único problema.

Los vídeos pesados también son más difíciles de subir o compartir por WhatsApp, TikTok, Instagram, Bluetooth, etc., ya que tardan mucho en pasarse. Además, si usas un Internet lento, corres el riesgo de que la transferencia del vídeo se caiga a medio camino, por lo que tendrás que enviarlo otra vez desde cero, entrando así en un bucle.

Por si fuera poco, hay plataformas que ponen límites al tamaño de los vídeos que puedes enviar. Por ejemplo, WhatsApp no te deja subir vídeos que pesen más de 16 MB, mientras que Instagram tiene un límite de 650 MB para vídeos de 10 minutos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los vídeos pesados? Los que quieres guardar para siempre puedes subirlos a un servicio de almacenamiento en la nube gratuito, y los que solo necesitas enviar o subir a una plataforma puedes comprimirlos con las siguientes aplicaciones.

Las mejores aplicaciones para convertir y comprimir vídeo en Android

Las apps que te mostraremos a continuación pueden reducir el tamaño de tus vídeos y hasta convertirlos a otros formatos para que sean compatibles con las plataformas o reproductores que quieras.

Panda Compresor de Videos

Esta aplicación hace que un panda apriete muy fuerte tu vídeo para comprimirlo al máximo. Soporta los formatos de vídeos mp4, avi, mkv, flv, 3gp, mpeg, wmv y mov.

Pero lo mejor es que se adapta a tus necesidades. Puede comprimir vídeos sin modificar la resolución, también es capaz de reducir la resolución para que los vídeos puedan enviarse más fácil por las redes sociales, y hasta puede aplicar ajustes automáticos de resolución y calidad para que no tengas problemas al enviar un vídeo por email. Y al final, te deja compartir el vídeo comprimido sin salir de la aplicación. ¡Es genial y gratis!

Compresor de video

Si quieres una herramienta sencilla para comprimir los vídeos de tu móvil sin dar muchas vueltas, Compresor de vídeo te gustará. Solo tienes que seleccionar el vídeo que deseas comprimir, elegir la calidad final (baja, media o alta) y listo. En menos de lo que esperas, el peso de tu vídeo habrá sido reducido. En caso de que tengas varios vídeos para comprimir, la aplicación te deja comprimirlos por lotes, es decir, tocando un botón para que todos se compriman de golpe.

Asimismo, Compresor de vídeo tiene una opción para recortar los vídeos, por si los necesitas que se vean más pequeños. Incluso, te da la posibilidad de extraer el audio de los vídeos en formato MP3. Lo único malo de esta app es que solo es compatible con vídeos en formato MP4. Lo bueno es que es gratis y funciona bastante bien.

Alyaanah Video Compressor

Alyaanah Video Compressor es considerado por muchos el mejor compresor de vídeos para Android. Y es que soporta prácticamente todos los formatos de vídeos que se usan en móviles (incluyendo el códec HEVC), permite cortar los vídeos, es capaz de modificar la resolución y el bitrate, e incluso te deja elegir hasta qué peso quieres que se comprima tu vídeo. También cuenta con compresión de vídeos por lotes y una opción para ver una comparativa entre el vídeo comprimido y el vídeo original.

Es sin dudas la app para comprimir vídeos más completa que puedes descargar en tu Android. Anímate a probarla.

Inverse.AI Video Converter

Con esta app podrás tanto comprimir como convertir vídeos desde tu Android. Soporta resoluciones de hasta 4K y es compatible con todos estos formatos: MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MTS, M2TS, TS, MPEG, MPG, WMV, M4V, MOV, VOB, F4V, WEBM, DAV, DAT, MOVIE, MOD, MXF, LVF y H264. Tiene soporte para subtítulos, una herramienta para recortar, un extractor y conversor de audio y una opción para fusionar dos vídeos en uno solo.

Aparte, por su interfaz sencilla y agradable, nos parece de las apps más fáciles de usar para modificar tus vídeos. Descárgala y luego nos comentas…

YouCut

Aunque YouCut puede comprimir vídeos, realmente se trata de un potente editor de vídeos para redes sociales. Sirve para acelerar vídeos, crear transiciones chulas, cortar escenas, añadir efectos raros a tus grabaciones, agregar texto, superponer vídeos, y hasta crear diapositivas. Es una herramienta muy completa que te será de gran ayuda, sobre todo si publicas mucho en TikTok o en Instagram Stories.

YouCut también permite convertir vídeos, girarlos, cambiarles el fondo y hasta modificarles la relación de aspecto. En definitiva, no hay nada que no puedas hacer con este editor de vídeos. Por cierto, su versión gratuita tiene anuncios, pero no suelen mostrarse mientras estás editando un vídeo, lo cual se agradece.

PowerDirector

PowerDirector fue elegida como una de las mejores aplicaciones de la Play Store en 2021 por la propia Google. Es un editor de vídeos profesional con opción de comprimir, que es ideal para tablets aunque también se maneja muy bien desde el móvil. Esta aplicación tiene las mismas características que la versión de PowerDirector para PC, por lo que te permite crear vídeos de gran calidad desde cualquier lugar.

Algunas funciones que podrían interesarte de PowerDirector son su modificador de voz, sus más de 400 efectos y plantillas, sus transiciones glitch y su opción de exportar los vídeos a otros formatos. Si tienes que editar y comprimir vídeos con mucha frecuencia, deberías probar esta app. Es gratuita, pero tiene algunas funciones adicionales que son de pago.

¡Y eso es todo! Esperamos que ya hayas conseguido comprimir o convertir tus vídeos con alguna de estas aplicaciones. Si quieres ver otras opciones, echa un ojo a las 5 mejores aplicaciones de edición de vídeos para Android que también pueden cambiar el tamaño de tus vídeos.