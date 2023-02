¿No puedes descargar la última versión de TikTok porque tu móvil no tienen Play Store? Afortunadamente, la aplicación de ByteDance está disponible en muchas otras plataformas, más allá de la de Google. Es posible descargar TikTok en su última versión sin Play Store desde alguna de las páginas web y aplicaciones que te recomendamos a continuación.

Cómo descargar TikTok sin Play Store en su última versión

Existen dos formas de descargar TikTok sin tener la Play Store en tu móvil: con una de las tiendas alternativas a Google Play o con repositorios de APK como APKMirror. De cualquiera manera, instalar la última versión de la app de esta forma será muy fácil y rápido.

Dónde descargar TikTok sin Google Play Store

Aquí tienes todas las plataformas fiables desde las que puedas descargar la app oficial de TikTok en su última versión para instalarla en tu móvil sin Play Store:

Repositorios de APK

Tiendas de aplicaciones

Alternativamente, puedes instalar en tu móvil la tienda de código abierto Aurora Store que tiene exactamente las mismas aplicaciones que la Play Store, pero te permite instalar apps sin una cuenta de Google ni los servicios de la gran G.

Dónde descargar TikTok Lite sin Google Play Store

¿No puedes descargar la versión ligera de TikTok desde Google Play Store? No te preocupes, puedes descargarla con una de las siguientes opciones:

Repositorios de APK

Tiendas de aplicaciones

Por si no conoces muy bien esta versión, aquí te dejamos una comparativa entre TikTok Lite y TikTok con sus diferencias.

Como instalar el APK de TikTok sin Play Store en su última versión

¿Es la primera vez que instalas una aplicación con un APK y no sabes cómo hacerlo? Es muy fácil, solo sigue estos pasos:

Descarga el APK de TikTok que deseas desde alguna de las webs que te dejamos arriba.

desde alguna de las webs que te dejamos arriba. Presiona la notificación de descarga completada . Si la quitaste, ve a la opción de descargas de Chrome (o del navegador que uses), o a la carpeta de descargas desde el gestor de archivos de tu Android, y presiona el archivo descargado.

. Si la quitaste, ve a la opción de descargas de Chrome (o del navegador que uses), o a la carpeta de descargas desde el gestor de archivos de tu Android, y presiona el archivo descargado. Concede el permiso de instalar apps desconocidas si te lo solicitan .

. Pulsa en Instalar y listo.

En caso de que no hayas descargado un APK, sino algún tipo de APK Bundle (ya sea APKM o XAPK), entonces tendrás que seguir un tutorial de instalación más específico. Pero no te preocupes, aquí te explicamos en detalle cómo instalar un archivo APKM y cómo instalar un XAPK de APKPure. Sigue el tutorial que corresponda al archivo que has descargado y no tendrás problema para instalarlo.