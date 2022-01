¿Te dejaron dinero los Reyes Magos? Genial, ahora tienes que pensar en qué gastarlo. Nosotros te proponemos invertirlo en una buena tablet que te dé diversión y entretenimiento durante todo este 2022 y los años que vienen. Si te gusta la propuesta, échale un ojo a las 5 tablets que hemos seleccionado para ti. ¡Escoge la que mejor se adapte a tu estilo!

5 tablets que puedes comprar en Amazon con el dinero de los Reyes 2022

El mercado de las tablets ha renacido en los últimos años. Ahora hay un montón de marcas y modelos para elegir, por lo que entendemos que no sepas cuál es la tablet que vale más la pena. Realmente, no hay una sola que merezca la pena, sino varias. Por eso, hemos preparado una lista de 5 tablets con muy buena relación calidad / precio para que saques el máximo provecho al dinero que te dieron los Reyes 2022.

Amazon Fire HD 10: la mejor de las tablets económicas

Las tablets más baratas del mercado son las que fabrica Amazon. Y de todas ellas, la mejor es sin dudas la Amazon Fire HD 10. Como su nombre lo sugiere, esta tablet tiene una pantalla grande de 10 pulgadas que es genial para ver vídeos, series y películas por ser de resolución Full HD. Asimismo, su rendimiento es bueno y su batería dura hasta 12 horas.

Es una tablet Android, pero debes saber que no incluye los servicios de Google ni la Play Store. En cambio, trae la tienda Amazon Appstore que, ahora que está en Windows 11, cada vez recibe más aplicaciones. Si te interesa esta tablet, su versión con anuncios de 32 GB de almacenamiento cuesta apenas 149 €.

Especificaciones técnicas de la Amazon Fire HD 10

Pantalla LCD : 10,1” Full HD+ (1920 x 1080) de 60 Hz.

: 10,1” Full HD+ (1920 x 1080) de 60 Hz. Procesador : de 8 núcleos a 2 GHz.

: de 8 núcleos a 2 GHz. Memoria : 3 GB de RAM y 32 GB / 64 GB de almacenamiento (ampliable hasta 1 TB).

: 3 GB de RAM y 32 GB / 64 GB de almacenamiento (ampliable hasta 1 TB). Conectividad : solo WiFi 5.

: solo WiFi 5. Cámaras : 5 MP (trasera) + 2 MP (frontal).

: 5 MP (trasera) + 2 MP (frontal). Batería: 6200 mAh aproximadamente.

Trevi KIDTAB 7 S03: perfecta para niños

Si el dinero que dejaron los Reyes 2022 es para un niño pequeño, entonces cómprale la tablet KIDTAB 7 S03. Tiene una pantalla muy compacta de solo 7 pulgadas que resulta fácil de manejar para manos pequeñas. Igualmente, trae un soporte para que puedas colocarla sobre una mesa y así entretener al niño poniéndole vídeos en HD.

Su diseño con funda integrada resistente es estupendo para los más pequeños de la casa que suelen ser descuidados con este tipo de aparatos. La tablet viene con Android y WiFi, por lo que puedes instalarle muchas apps y juegos. Incluso, cuenta con dos cámaras para jugar o hacer videollamadas. Pero lo mejor de todo es que solo vale 69,5 €.

Especificaciones técnicas de la Trevi KIDTAB 7 S03

Pantalla TFT : 7” HD (1024 x 600) de 60 Hz.

: 7” HD (1024 x 600) de 60 Hz. Procesador : de 4 núcleos a 1,8 GHz.

: de 4 núcleos a 1,8 GHz. Memoria : 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento (ampliable hasta 32 GB).

: 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento (ampliable hasta 32 GB). Conectividad : solo WiFi de 2,4 GHz.

: solo WiFi de 2,4 GHz. Cámaras: 2 MP (trasera) + 0,3 MP (frontal).

TCL 10 TABMAX: la reina en relación calidad / precio

La TCL 10 TABMAX es una tablet de 10 pulgadas con resolución 2K que es estupenda para consumir multimedia, jugar, dibujar o trabajar. Ofrece una calidad de imagen brutal gracias a la tecnología NXTVISION del fabricante, así como un rendimiento excelente del que no tendrás quejas.

Si quieres una tablet con mucha autonomía, esta te garantiza hasta 8 horas de funcionamiento ininterrumpido con la carga completa. Además, con solo 30 minutos de carga se llena el 21 % de su batería. El procesador que utiliza es un MediaTek de 8 núcleos que tiene integrado un módem 4G, aunque también la puedes comprar sin 4G. Con 4G cuesta 235 € y sin 4G vale 189 €.

Especificaciones técnicas de la TCL 10 TABMAX

Pantalla IPS : 10,36” Full HD+ (2000 x 1200) de 60 Hz.

: 10,36” Full HD+ (2000 x 1200) de 60 Hz. Procesador : Mediatek MT8788A.

: Mediatek MT8788A. Memoria : 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento (ampliable hasta 256 GB).

: 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento (ampliable hasta 256 GB). Conectividad : solo WiFi 5 / WiFi 5 + 4G.

: solo WiFi 5 / WiFi 5 + 4G. Cámaras : 13 MP (trasera) + 8 MP (frontal).

: 13 MP (trasera) + 8 MP (frontal). Batería: 8000 mAh con carga rápida de 18 W.

Microsoft Surface Go 3: una tablet 2 en 1 con Windows 11

La Surface Go 3 de Microsoft te encantará si buscas una tablet para tareas de productividad, ya que tiene Windows 11 y puedes usarla como un portátil con teclado y ratón. Incluso, se puede utilizar con un lápiz óptico. Es compatible con todos los programas de PC, incluyendo los de Office y Adobe.

También es una gran tablet para jugar a juegos de PC. Puedes instalarle Steam o las tiendas de juegos que quieras sin problemas. ¿Tiene suficiente potencia para correr juegos de PC? Sí, sobre todo juegos indie, retro, clásicos u otros no tan exigentes gráficamente (porque no tiene GPU dedicada). Y su precio no está tan mal: 373 €.

Especificaciones técnicas de la Microsoft Surface Go 3

Pantalla LCD : 10,5″ Full HD+ (1920 x 1280) de 60 Hz.

: 10,5″ Full HD+ (1920 x 1280) de 60 Hz. Procesador : Intel Pentium Gold 6500Y.

: Intel Pentium Gold 6500Y. Memoria : 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

: 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Conectividad : solo WiFi 6.

: solo WiFi 6. Cámaras : 8 MP (trasera) + 5 MP (frontal).

: 8 MP (trasera) + 5 MP (frontal). Batería: para 11 horas de autonomía.

iPad Mini de 6.ª generación: Apple nunca decepciona

Algunos dicen que los iPad son por mucho las mejores tablets del mercado y, aunque hay muchas formas de rebatir esa afirmación, no vamos a negar que las tablets de Apple son una pasada. Tienen pantallas hermosas y en rendimiento son impecables. Lo único malo es que son muy caras. Sin embargo, si los Reyes fueron generosos contigo, puedes hacerte con el iPad más económico del catálogo.

Por supuesto, nos referimos al iPad Mini de sexta generación que usa el potentísimo procesador A15 Bionic y tiene una autonomía de 10 horas. A diferencia de otras tablets, este iPad es compacto y su pantalla de 8,3 pulgadas hace que sea bastante cómodo de usar. Y puedes utilizar el lápiz Pencil 2 de Apple con él. ¿Su precio? 549 € con solo WiFi y 64 GB de memoria.

Especificaciones técnicas del iPad Mini de 6.ª generación

Pantalla Liquid Retina : 8,3” Full HD+ (2266 x 1488) de 60 Hz.

: 8,3” Full HD+ (2266 x 1488) de 60 Hz. Procesador : Apple A15 Bionic.

: Apple A15 Bionic. Memoria : 64 GB / 256 GB de almacenamiento.

: 64 GB / 256 GB de almacenamiento. Conectividad : solo WiFi 6 / WiFi 6 + 5G.

: solo WiFi 6 / WiFi 6 + 5G. Cámaras : 12 MP (trasera y frontal).

: 12 MP (trasera y frontal). Batería: 19,3 Wh.

Si quieres seguir viendo más tablets, te invitamos a ver este artículo de las 5 tablets que puedes comprar en Amazon con el dinero de Navidad.