Hace unos 4 o 5 años era algo impensable, pero sucedió: el mercado de las tablets renació de sus cenizas y alzó vuelo nuevamente. Cada vez hay más marcas que se suman a este nicho, aportando dispositivos más competitivos y con precios contenidos. Además, la misma Google ha retomado el interés en el sector al añadir soporte a grandes pantallas desde Android 12L y estar preparando su tablet Pixel.

Visto desde casi cualquier ángulo esta competitividad e interés en el mercado de las tablets es beneficioso, pero al mismo tiempo trae un problema consigo: elegir la tablet que mejor se adapte a ti es cada día más difícil. Por suerte estamos nosotros para encargarnos de eso, pues nos sumergimos en el catálogo de tablets con Android para echarte una mano. ¿El resultado? La lista con las 10 mejores tablets con Android que puedes comprar en 2023. Hay para todo tipo de presupuestos, así que no te irás de aquí sin una nueva adquisición.

Realme Pad Mini: compacta, muy económica e ideal como punto de partida

Aunque el catálogo va en aumento, también es cierto que las tablets de pequeñas dimensiones han quedado un poco olvidadas. Durante un buen tiempo la mejor opción fue la Amazon Fire HD 8, pero la Realme Pad Mini llegó para destrozarla.

La tablet de Realme ofrece una potencia bastante modesta, pero cuesta 159 €, lo mismo que un móvil de gama baja. Aun así, tiene lo necesario para realizar tareas básicas y disfrutar cómodamente de contenido multimedia. Es la tablet más económica que puedes comprar sin desperdiciar tu dinero, así que no la pierdas de vista si quieres algo para empezar. Estas son sus características:

Pantalla IPS de 8,7 pulgadas con resolución WXGA (1340 x 800 píxeles).

con resolución WXGA (1340 x 800 píxeles). Procesador Unisoc Tiger T616 con gráfica Mali-G57 MP1 ( 154.959 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Mali-G57 MP1 ( ). 3 GB de RAM LPDDR4X y 32 / 64 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable).

y 32 / 64 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable). Cámara trasera de 8 MP y frontal de 5 MP.

y frontal de 5 MP. Sistema operativo Android 11 .

. Batería de 6400 mAh con carga rápida de 18 W.

con carga rápida de 18 W. USB-C, WiFi 5 de doble banda, 4G LTE (opcional), GPS, Bluetooth 5.0, altavoces estéreo y jack de audio de 3,5 mm.

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen): una tablet prodigiosa por menos de 200 euros

¿Tienes un poco más de presupuesto, pero no quieres pasarte de los 200 euros? Entonces debes correr a comprar la Lenovo Tab M10 Plus de tercera generación. ¿La razón? Es una tablet ultraeconómica de más de 10 pulgadas que, además, tiene excelentes especificaciones para su precio (desde 155 €).

Prueba de esto es que sus dos cámaras son de 8 MP y la trasera tiene autoenfoque. Aparte, tiene 4 altavoces estéreo para un sonido envolvente de buena calidad cuando juegues o mires tus series favoritas. Y por si fuera poco, es más potente que la Realme Pad Mini y tiene mejores configuraciones de RAM y almacenamiento. Su ficha técnica te dará mayor luz sobre esta sorprendente tablet:

Pantalla IPS de 10,61 pulgadas con resolución 2K (2000 x 1200 píxeles).

con resolución 2K (2000 x 1200 píxeles). Procesador MediaTek Helio G80 con gráfica Mali-G52 MC2 ( 212.117 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Mali-G52 MC2 ( ). 3 / 4 GB de RAM LPDDR4X y 32 / 64 / 128 GB de almacenamiento eMMC 5.1 (ampliable).

y 32 / 64 / 128 GB de almacenamiento eMMC 5.1 (ampliable). Cámara trasera de 8 MP (con AF) y frontal de 8 MP.

y frontal de 8 MP. Sistema operativo Android 12 .

. Batería de 7700 mAh con carga rápida de 20 W.

con carga rápida de 20 W. USB-C, WiFi 5 de doble banda, 4G LTE (opcional), GPS, Bluetooth 5.0, 4 altavoces estéreo, radio FM y jack de audio de 3,5 mm.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5: una tablet económica con un soporte de otro planeta

Muy cerca del precio de las tablets anteriores está la Galaxy Tab A8 10.5. El dispositivo de Samsung es uno de los más vendidos desde su lanzamiento a finales 2021 y razones no le sobran: su rendimiento está muy bien para lo que cuesta (actualmente desde 173 €), cuenta con numerosas configuraciones de RAM y almacenamiento, su cámara trasera tiene autoenfoque y equipa cuatro altavoces.

No obstante, lo más genial de la Galaxy Tab A8 10.5 es su soporte. Pese a haberse lanzado con Android 11, Samsung se ha encargado de ponerla al día al actualizarla hasta Android 13 y One UI 5. Esto es todo un logro dentro de este mercado, así que si te importa estar actualizado y con tus parches de seguridad al día esta tablet te caerá como anillo al dedo. Esta es su ficha técnica:

Pantalla TFT LCD de 10,5 pulgadas con resolución WUXGA (1920 x 1200 píxeles).

con resolución WUXGA (1920 x 1200 píxeles). Procesador Unisoc Tiger T618 con gráfica Mali-G52 MP2 ( 220.066 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Mali-G52 MP2 ( ). 2 / 3 / 4 GB de RAM LPDDR4X y 32 / 64 / 128 GB de almacenamiento eMMC 5.1 (ampliable).

y 32 / 64 / 128 GB de almacenamiento eMMC 5.1 (ampliable). Cámara trasera de 8 MP (con AF) y frontal de 5 MP.

y frontal de 5 MP. Sistema operativo Android 11 bajo One UI 3 (actualizable a Android 13 y One UI 5).

bajo One UI 3 (actualizable a Android 13 y One UI 5). Batería de 7040 mAh con carga rápida de 15 W.

con carga rápida de 15 W. USB-C, WiFi 5 de doble banda, 4G LTE (opcional), GPS, Bluetooth 5.0, 4 altavoces estéreo y jack de audio de 3,5 mm.

Lenovo Tab P11 Plus: con cámara de 13 MP, pantalla extra grande y soporte de lápiz óptico

Salimos del rango de menos de 200 euros y nos pasamos al de menos de 300 euros. Es la entrada a la gama media y en ese rango de precios la Lenovo Tab P11 Plus es una de las mejores compras que puedes hacer. ¿Por qué? Su pantalla no solo es más grande que la media de sus rivales (11 pulgadas), sino que es compatible con stylus (se vende por separado). Esto significa que podrás utilizarla para dibujar y tomar notas, así que tendrás una tablet que también se cree cuaderno digital.

No tenido suficiente con eso, su cámara trasera de 13 MP (con autoenfoque) te permitirá salir a retratar el mundo de ves en cuando; su potencia da un buen salto respecto a las tablets anteriores de esta lista; y sigue siendo una excelente alternativa para consumo multimedia. Puedes conseguirla desde 255 € y aquí te van sus especificaciones:

Pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución 2K (2000 x 1200 píxeles).

con resolución 2K (2000 x 1200 píxeles). Procesador MediaTek Helio G90T con gráfica Mali-G76 MC4 ( 290.000 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Mali-G76 MC4 ( ). 4 / 6 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento eMMC 5.1 (ampliable).

y 64 / 128 GB de almacenamiento eMMC 5.1 (ampliable). Cámara trasera de 13 MP (con AF) y frontal de 8 MP.

y frontal de 8 MP. Sistema operativo Android 11.

Batería de 7700 mAh con carga rápida de 20 W.

USB-C, WiFi 5 de doble banda, 4G LTE (opcional), GPS, Bluetooth 5.1, 4 altavoces estéreo y radio FM.

Xiaomi Redmi Pad, la tablet definitiva por debajo de los 300 euros que le hace ojitos a los juegos

Sin lugar a dudas, la Redmi Pad es la reina absoluta de las tablets asequibles de gama media. Su precio normalmente está alrededor de 250 €, pero puedes llegar a conseguirla por 215 € si tienes suerte.

¿Qué es lo que la hace tan especial? Principalmente, estas tres cosas: la potencia de Helio G99 no tiene comparación en este rango de precios, un chip con un rendimiento suficiente para jugar lo que quieras; su pantalla con tasa de refresco de 90 Hz; sus cuatro altavoces estéreo compatibles con sonido Hi-Fi. No obstante, lo cierto es que no es lo único que tiene la Redmi Pad para ofrecer.

Su cámara frontal es un ultra angular con visión de 105º que ayuda a hacer videollamadas con varias personas frente a ella. Aparte, su fantástica batería de 8000 mAh te asegura una autonomía brutal. Lo dicho, por menos de 300 euros no encontrarás nada mejor.

Pantalla IPS de 10,61 pulgadas con resolución 2K (2000 x 1200 píxeles) y refresco de 90 Hz.

con resolución 2K (2000 x 1200 píxeles) y refresco de 90 Hz. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica Mali-G57 MC2 ( 355.000 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Mali-G57 MC2 ( ). 3/ 4 / 6 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 (ampliable).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 (ampliable). Cámara trasera de 8 MP (con AF) y frontal de 8 MP (visión de 105º).

y frontal de 8 MP (visión de 105º). Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 13.1.

bajo MIUI 13.1. Batería de 8000 mAh con carga rápida de 18 W.

con carga rápida de 18 W. USB-C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.2, 4 altavoces estéreo con Dolby Atmos y doble micrófono.

Xiaomi Pad 5, la tablet con mejor relación calidad / precio domina con puño de hierro a sus rivales

Si la Redmi Pad te pareció genial, entonces con la Xiaomi Pad 5 quedarás con la boca abierta. ¿Las razones? Muchas: chip de gama alta con potencia más que suficiente para jugar lo que quieras; excelente diseño, y aparte es delgada; pantalla de 2,5K con tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10 y protección contra luz azul; compatibilidad con lápices ópticos; batería de gran capacidad y buena potencia de carga; sonido Dolby Atmos y más.

Todo lo anterior y el resto de genialidades de esta tablet, por menos de 350 €. Difícilmente encontrarás una tablet tan completa y económica como esta. De hecho, te invitamos a leer nuestro análisis de la Xiaomi Pad 5 para que termines de enamorarte de ella. También te dejamos su ficha:

Pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles), refresco de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10 y certificación TÜV Rheinland.

con resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles), refresco de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10 y certificación TÜV Rheinland. Procesador Qualcomm Snapdragon 860 con gráfica Adreno 640 ( 575.266 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Adreno 640 ( ). 6 GB de RAM LPDDR4X y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Cámara trasera de 13 MP y frontal de 8 MP.

y frontal de 8 MP. Sistema operativo Android 11 bajo MIUI 12 (actualizable a Android 13 bajo MIUI 14).

bajo MIUI 12 (actualizable a Android 13 bajo MIUI 14). Batería de 8720 mAh con carga rápida de 33 W.

con carga rápida de 33 W. USB-C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0 y 4 altavoces estéreo con Dolby Atmos.

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2: con pantalla OLED, excelente rendimiento y conectividad

Esta tablet de Lenovo puede conseguirse por unos 590 € en Amazon, bastante más que la anterior. Sin embargo, es un dispositivo que rivaliza con las grandes tablet del mercado, ya que sus características son brutales y justifican muy bien cada euro.

¿Ejemplos de ello? Es la más económica de esta lista con una pantalla OLED que, además, es muy completa; su procesador MediaTek Kompanio 1300T no se queda corto en potencia; tiene altavoces Hi-Fi optimizados por JBL; soporta stylus; su diseño es precioso y sus opciones de conectividad son excelentes. Mira todas sus características hablar por sí mismas:

Pantalla OLED de 11,2 pulgadas con resolución WQXGA (2560 x 1536 píxeles), refresco de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ y DCI-P3 100% .

con resolución WQXGA (2560 x 1536 píxeles), . Procesador MediaTek Kompanio 1300T con gráfica Mali-G77 MC9 ( 616.573 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Mali-G77 MC9 ( ). 8 GB de RAM LPDDR4X y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Cámara trasera de 13 MP (con AF) y frontal de 8 MP.

y frontal de 8 MP. Sistema operativo Android 12L .

. Batería de 8200 mAh con carga rápida de 20 W.

con carga rápida de 20 W. USB-C, WiFi 6 de doble banda, 4G LTE (opcional), GPS, NFC, Bluetooth 5.1, 4 altavoces estéreo con Dolby Atmos y optimizados por JBL.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: batería para regalar, pantalla gigante, 5G y un soporte envidiable

Por su precio (desde 510 € en Amazon), la Galaxy Tab S7 FE está bastante atrás en rendimiento respecto a sus rivales, aunque tampoco es que sea manca. No obstante, hay muchas razones por las que esta tablet sigue siendo una de las más vendidas de 2022 y 2023 mes a mes.

Primero, el soporte de software que Samsung le da a sus tablets no tiene comparación alguna en Android; segundo, su pantalla de 12,4 pulgadas es un lienzo gigante para dibujar y anotar (es compatible con stylus), especialmente con las apps de Samsung para ello; tercero, su batería de más de 10000 mAh y carga rápida de 45 W no son poca cosa; y cuarto, puedes comprarla con conectividad 5G (mayor precio).

Pantalla TFT LCD de 12,4 pulgadas con resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles).

con resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles). Procesador (WiFi): Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L ( 485.000 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Adreno 642L ( ). Procesador (5G): Qualcomm Snapdragon 750G con gráfica Adreno 619 ( 385.000 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Adreno 619 ( ). 4 / 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable).

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable). Cámara trasera de 8 MP (con AF) y frontal de 5 MP.

y frontal de 5 MP. Sistema operativo Android 11 bajo One UI 3 (actualizable a Android 13 y One UI 5).

bajo One UI 3 (actualizable a Android 13 y One UI 5). Batería de 10090 mAh con carga rápida de 45 W.

con carga rápida de 45 W. USB-C, WiFi 6 de doble banda, 5G (opcional), GPS, Bluetooth 5.2, 4 altavoces estéreo con sonido Hi-Fi optimizados por AKG y lápiz óptico incluido.

Samsung Galaxy Tab S8: potencia monstruosa y todos los beneficios de Samsung en un mismo empaque

En honor a la verdad, nos gustaría que las últimas tres recomendaciones de esta lista no fuesen solamente de Samsung. Sin embargo, es el único fabricante que ofrece tablets prémium con Android y que, además, estén disponibles globalmente.

Pero más allá de eso, definitivamente la Galaxy Tab S8 es una tablet capaz de brillar con luz propia. Su principal característica es el Snapdragon 8 Gen 1, uno de los chips más potentes del mundo, que se ríe de cualquier reto que le pongas. Aparte, sus cámaras graban en 4K y la potencia de carga está entre las mejores (45 W)

Samsung se encargará de mantenerla al día al menos hasta Android 16 y tiene opción con conectividad 5G. ¿Su precio? Desde 799 €, una tablet nada económica, pero que tiene poquísima competencia.

Pantalla TFT LCD de 11 pulgadas con resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles) y refresco de 120 Hz .

con resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles) y . Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730 ( 1.039.906 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Adreno 730 ( ). 8 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable).

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable). Cámara trasera de 13 MP (con AF) y frontal de 6 MP (visión de 105º).

y frontal de 6 MP (visión de 105º). Sistema operativo Android 12 bajo One UI 4.1 (actualizable a Android 13 y One UI 5).

bajo One UI 4.1 (actualizable a Android 13 y One UI 5). Batería de 8000 mAh con carga rápida de 45 W.

USB-C, WiFi 6E de triple banda, 5G (opcional), GPS, Bluetooth 5.2, 4 altavoces estéreo con sonido Hi-Fi optimizados por AKG, lápiz óptico incluido y lector de huellas latera l.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: cuando el dinero no es problema, accedes a lo mejor de lo mejor

Con un precio de partida de 1149 euros, la Galaxy Tab S8 Ultra es una tablet realmente cara. Sin embargo, es una bestia parda que deja sin aliento a cualquier rival gracias a sus completísimas características.

Su pantalla AMOLED de 14,6 pulgadas y su procesador Snapdragon 8 Gen 1 serán amados por ilustradores y gamers por igual. Los fotógrafos podrán hacer de las suyas con sus cuatro cámaras. Los melómanos adorarán su sonido HiFi optimizado por AKG y cualquiera con suficiente dinero para comprarla caerá rendido a sus pies. De hecho, la Galaxy Tab S8 Ultra es tan genial, que solo podría competirle el iPad Pro 12.9. Esta es su ficha:

Pantalla AMOLED de 14,6 pulgadas con resolución WQHD+ (2960 x 1848 píxeles), refresco de 120 Hz y HDR10+ .

con resolución WQHD+ (2960 x 1848 píxeles), . Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730 ( 1.039.906 puntos en AnTuTu ).

con gráfica Adreno 730 ( ). 8 / 12 / 16 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable).

y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable). Cámaras traseras de 13 MP (con AF) + 6 MP (visión de 112º) y frontales de 12 MP + 12 MP (visión de 120º).

y frontales de 12 MP + 12 MP (visión de 120º). Sistema operativo Android 12 bajo One UI 4.1 (actualizable a Android 13 y One UI 5).

bajo One UI 4.1 (actualizable a Android 13 y One UI 5). Batería de 11200 mAh con carga rápida de 45 W.

con carga rápida de 45 W. USB-C, WiFi 6E de triple banda, 5G (opcional), GPS, Bluetooth 5.2, 4 altavoces estéreo con sonido Hi-Fi optimizados por AKG, lápiz óptico incluido y lector de huellas óptico .

¿Ya decidiste cuál te comprarás? Seguro que encontraste la que se adapta perfectamente a tus necesidades.