Una de las cosas que sorprendió del reciente «Made By Google«, evento en el que se lanzaron los nuevos Google Pixel 7, 7 Pro y Pixel Watch, fue que la tablet de los de Mountain View no fue presentada oficialmente. La Pixel Tablet es sin lugar a duda uno de los dispositivos de gran pantalla más esperados del año y lo más probable es que no llegue en este 2022.

Así es, aunque no han revelado todas sus especificaciones, Google acaba de publicar un artículo en tienda en el que menciona más detalles sobre lo que será su nueva tablet. En él no solo confirma que la Pixel Tablet verá la luz en 2023, sino que además revela que funcionará como centro de entretenimiento y núcleo de su ecosistema de dispositivos para hogares.

Google revela nuevos detalles de la Pixel Tablet que llegará en 2023

Google ha revelado muy pocos detalles técnicos sobre su nueva tablet. Se sabe que tendrá una pantalla de 11 pulgadas, Android 13 y la nueva generación del procesador de la casa: el Google Tensor G2. Pues bien, muchas de estas características ya estaban confirmadas. Pero lo que no sabíamos es que la tablet llegará para ser el sucesor de los Nest Hub, los altavoces inteligentes con pantalla de Google.

Como se puede ver en la imagen que dejamos aquí arriba, la Pixel Tablet estará acompañada de un dock que servirá de estación de carga inalámbrica con altavoces. De esta manera, Google prevé que los usuarios puedan usar la tablet como un altavoz inteligente que les permita usar el Asistente de Google en el hogar y controlar el resto de dispositivos del ecosistema IoT de la gran G.

Los de Mountain View señalan que la razón que los motivó a tomar esté atrevido enfoque fueron los resultados de una investigación realizada al momento de diseñar la Pixel Tablet. Con ella, Google descubrió que las tablets son dispositivos que, aunque son portátiles, pasan la mayor parte de su vida útil dentro del hogar. De esta manera, con esta base de carga que transforma la tableta en un altavoz inteligente con pantalla, la Pixel Tablet se presenta como una opción mucho más atractiva y funcional.

Y a ti… ¿Qué te parece el enfoque que le está dando Google a su nueva tablet?