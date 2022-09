A mediados de año, los de la gran G revelaron en la Google I/O el diseño y algunas de las características de los nuevos Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Pues bien, una de las pocas cosas que pudimos saber en la conferencia es que estos terminales llegarán con la segunda generación de procesadores de la casa: el Google Tensor G2.

Hasta ahora se desconocían las mejoras con las que llegaría el nuevo chipset de Google. Lo único que se había confirmado era que Samsung se encargará de la fabricación del Google Tensor G2. Pero ahora, el famoso leaker Kuba Wojciechowski ha filtrado los resultados de la primera prueba de rendimiento de este procesador que indican que para esta nueva generación Google ha decidido apostar fuerte por la GPU y no tanto por la CPU.

La fuente de esta información (cuyo hilo de Twitter dejamos aquí abajo) detalla que los datos provienen de una unidad de prueba del Pixel 7 la cual se sometió a Geekbench, el popular benchmark de rendimiento. Estos resultados indican que el nuevo Google Tensor G2 repite la unidad de procesamiento central (CPU) del año pasado.

Así, la configuración de la CPU del Tensor G2 es idéntica a la del primer Tensor. Se trata de ocho núcleos distribuidos en tres clústers conformados por dos Cortex-X1, dos Cortex-A76 y cuatro Cortex-A55. Sin embargo, sí que habrá una mejora en la frecuencia de estos núcleos. Los Cortex-X1 aumentan de 50 MHz a 2,85 GHz, mientras que los Cortex-A76 incrementan su velocidad de 100 MHz a 2,35 GHz. ¿En qué se traduce esto? Pues en una mejora del 10 % en el rendimiento multinúcleo para las multitareas.

