El procesador de Dimensity 9000 de MediaTek es el primero en la historia fabricado con un proceso de 4 nanómetros, pero no será el único. Un nuevo informe del medio Naver ha filtrado que Samsung Electronics (la división de la compañía surcoreana encargada de la manufacturación de chips) podría estar detrás de la fabricación del nuevo chip de Google: el Tensor de segunda generación.

Al parecer, la producción en masa del Google Tensor 2 comenzará pronto en la fábrica de Samsung. Recordemos que este procesador será el que usarán los dos ya anunciados Google Pixel 7, que deberían ser lanzados oficialmente en otoño. Acompáñanos a conocer todos los detalles que se saben hasta ahora del chipset que llevarán.

El Google Tensor de segunda generación usará tecnología PLP

En la fabricación del Google Tensor 2 se usará la tecnología PLP, según las filtraciones. Esta tecnología no es más que una técnica de embalaje donde los chips cortados de las obleas se colocan en un panel rectangular. De esta manera, se minimizan los bordes descartados, lo cual conduce a una mayor productividad con un menor coste.

Samsung ahora mismo es el proveedor principal de DRAM y NAND flash de Google, así como de los chipsets que montan los vehículos autónomos de Waymo. Sin embargo, la compañía ya está en conversaciones con la gran G para convertirse también en su principal productor de chips para servidores.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la primera generación del Google Tensor fue fabricada por Samsung y el hardware resultante de ella (los Pixel 6 y Pixel 6 Pro) no brindó una experiencia consistente: presentó un rendimiento poco estable y una no muy buena duración de la batería. Evidentemente, el rendimiento de un smartphone no dependen única y exclusivamente de la manufacturación del chip, pero no hay que negar que juega un papel fundamental.

Por tanto, de momento, no podemos calificar como buena o mala esta noticia de cara a los usuarios de los futuros Pixel 7. Dado a que será un chip de 4 nm, solo esperamos que ofrezca una autonomía brutal y una mayor estabilidad térmica. El tiempo lo dirá. Y tú… ¿qué piensas acerca de esta noticia?