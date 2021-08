Google acaba de sorprendernos, no por el anuncio de los Google Pixel 6 y 6 Pro que todos sabíamos que estaban en camino, sino por la presentación del Google Tensor: su primer procesador propio para móviles. De esta manera, la gran G se pone a la par de fabricantes como Samsung, Huawei y Apple que también diseñan los SoC de sus teléfonos.

Recordemos que, para cada móvil Pixel en el pasado, Google ha recurrido a los chips Snapdragon de Qualcomm, más recientemente poniendo un chip Snapdragon 765 de gama media-alta en los Pixel 5 y Pixel 4a 5G. Así que los Google Pixel 6 y 6 Pro serán los primeros smartphones de la serie en no contar con un procesador Snapdragon. Veamos pues cómo será el Google Tensor y qué aportará a los Pixel 6.

¿Cómo es el Google Tensor, el nuevo procesador de los Pixel?

Para empezar, aclaremos que el Google Tensor no es solamente un procesador. En realidad, es un SoC (Sistema en un Chip) que tiene integrado una CPU, una GPU, una TPU para inteligencia artificial, un módem 5G y el chip Titan M2 para seguridad. No sabemos exactamente las especificaciones de cada uno de estos componentes, pues Google no los ha revelado hasta ahora.

Dado que Google no dispone de instalaciones de fabricación propias, ellos mismos no fabrican el Google Tensor, solo lo diseñan. Al parecer, Samsung es la empresa que está fabricando este SoC con su proceso de 5 nm. Se dice que tendrá dos núcleos Cortex-A78 y dos Cortex-A76, además de cuatro núcleos de CPU Cortex-A55. También podría contar con una GPU ARM Mali.

Lo que sí se ha confirmado oficialmente es que lo más destacado del Google Tensor será el procesamiento de imágenes y vídeos, así como las capacidades de reconocimiento de voz. Es tan bueno en este aspecto que permitirá a los Pixel 6 aplicar el HDR a cada fotograma individual de un vídeo e incluso traducir el audio en tiempo real.

Google dijo que su chip Tensor también les permitirá ofrecer características totalmente nuevas en fotografía computacional, y mejorar las existentes. Además, el SoC tendrá funciones de Inteligencia Artificial y Machine Learning que harán que los Google Pixel aprendan a cómo usas el móvil en el día a día para optimizar los recursos al máximo y mejorar así el rendimiento.

Un chip específicamente diseñado para los Pixel

Google ha dicho que su nuevo chip Tensor está diseñado “específicamente para los Pixel”, lo que implica claramente que será exclusivo de los teléfonos Google y no se verá en ningún dispositivo Android de terceros. Asimismo, la compañía dijo que el Google Tensor permitirá a los nuevos teléfonos Pixel ofrecer experiencias que ningún otro smartphone en la actualidad puede ofrecer.

No olvidemos que Google es el principal desarrollador de Android. Por tanto, ahora con este nuevo SoC, la gran G tiene el control total sobre el software y el hardware de sus móviles, lo cual debería permitirles integrar profundamente estos dos elementos para brindar una experiencia superior a la competencia. Algo así como lo que Apple hace con los iPhone.

Queda por verse si realmente el Google Tensor será una revolución o si será un procesador más en el mercado. Los Exynos de Samsung o los Kirin de Huawei, por ejemplo, no ofrecen mejoras notables a los dispositivos de estas marcas.

Fuente | Blog oficial de Google