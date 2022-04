¿Usaste Windows Toolbox para tener la Play Store en tu PC o laptop con la última versión del SO de Microsoft? Pues entonces desinstala la app ya mismo. ¡Esta herramienta con la que puedes activar Google Play en Windows 11 tiene virus! Así lo informó Bleeping Computer.

Windows Toolbox parece que te ofrece muchas funciones chulas. No obstante, en la app se oculta un montón de malware que pondrá en jaque tu seguridad. ¡Quédate en la web y descubre todo lo que te puede hacer Windows 11 Toolbox!

Windows Toolbox esconde virus que roban tus datos, ¡cuidado con esta app para descargar la Play Store en Windows 11!

La única forma oficial de tener apps de Android en Windows 11 es descargarlas con Microsoft Store o con Amazon Appstore. El SO de la empresa de Redmond no tiene soporte para los servicios de Google. Por eso, la Play Store no está disponible en la última versión de Windows.

Esto ha llevado a que muchos usuarios busquen la manera de instalar Google Play Store en Windows 11. En las últimas semanas, el método más sencillo era el de Windows Toolbox.

La herramienta apareció en GitHub. Después de descargar la app en tu PC y ejecutar sus scripts con PowerShell, Windows Toolbox te permitía:

Instalar la Google Play Store .

. Desbloquear Windows 11 y activar Microsoft Office.

y activar Microsoft Office. Tener un acceso profundo al sistema para controlar mejor su rendimiento.

Windows Toolbox cumple con su función. Pero la app también hacía que tu PC se llenase de virus. Y es que Windows Toolbox ejecuta códigos que instalan malware en tu PC desde un repositorio de CloudFlare. Los virus pueden:

Robar los datos de tus perfiles predeterminados de Chrome, Edge o Brave.

predeterminados de Chrome, Edge o Brave. Detener las tareas del sistema .

. Instalar una extensión para Chrome que registra tu ubicación y te redirige a webs con estafas y publicidad engañosa.

Para eliminar los virus, haz una copia de seguridad de tus archivos y restablece Windows 11. Después entra en el símbolo del sistema y comprueba que no haya tareas o programas maliciosos en ejecución.

Esto demuestra que debes buscar disfrutar de lo que te ofrece Windows 11 con los métodos más fiables. Por eso, chequea si tu PC cumple con los requisitos de Windows 11 para usar aplicaciones de Android. Y luego de esto, empieza a descargar apps con la tienda de Amazon o con la de Microsoft. ¡No caigas en los programas que pueden colarte un virus!