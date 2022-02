Hace unos días te contamos que las aplicaciones de Android ya están disponibles oficialmente en Windows 11. Sin embargo, nos faltó advertirte que no todos los PC con Windows 11 pueden usar aplicaciones de Android. Solamente aquellos ordenadores que cumplan con una serie de requisitos estipulados por Microsoft podrán probar las delicias de Android en Windows de forma nativa.

¿No sabes cómo debe ser tu PC para que pueda correr aplicaciones de Android en Windows 11? No te preocupes, enseguida te mostraremos todos los requisitos para utilizar apps de Android en esta nueva versión de Windows. Desde ya te decimos que, si bien no hace falta un PC gaming ultrapotente para disfrutar de la compatibilidad de Windows 11 con Android, como mínimo es necesario tener un ordenador o portátil de gama media. Veamos los requisitos para despejar cualquier duda…

Requisitos de Windows 11 para poder usar aplicaciones de Android

Aquí tienes los requisitos mínimos para utilizar apps de Android en Windows 11:

Procesador : Intel Core i3 8th Gen o superior AMD Ryzen 3000 o superior Qualcomm Snapdragon 8c o superior

: Memoria RAM : 8 GB mínimo 16 GB recomendado

: Tipo de almacenamiento : Unidad de estado sólido (SSD)

: Arquitectura del procesador : x64 o ARM64

: Activar la plataforma de la máquina virtual : Para ello, sigue este tutorial oficial de Microsoft donde explican cómo habilitar la virtualización en Windows 11.

Hay algunas cosas que nos sorprenden de esta lista y otras que no. Lo que no nos sorprende es que las apps de Android en Windows 11 sean compatibles con portátiles basados en ARM, pues esta es la misma arquitectura que usan todos los móviles Android. Lo que nos sorprende es que Microsoft exija tener un SSD para correr aplicaciones de Android. Si usas un clásico disco duro HDD, lamentamos decirte que no podrás usar aplicaciones de Android en Windows 11.

Ahora bien, si cumples con todos los requisitos, entonces ya puedes instalar cualquiera de las más de 1000 aplicaciones de Android disponibles en la Microsoft Store o Amazon Appstore (Google Play no está en Windows 11). Aunque hay que decir que, al momento de escribir este artículo, se requiere instalar la última actualización opcional de Windows 11 para poder hacer uso de las apps de Android de forma oficial.

Fuente | Web oficial de soporte de Microsoft