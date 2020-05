En la actualidad, pasamos más tiempo con el móvil que frente al ordenador, razón por la cual solemos utilizarlos para básicamente todo lo que necesitemos. Desde hacer videollamadas hasta editar archivos rápidos o simplemente navegar por Internet. Pero, ¿qué pasa si queremos utilizar el móvil para manejar nuestras cuentas bancarias?, ¿Realmente es una buena idea o sin saberlo estamos exponiendo nuestros datos personales?

Para algunas personas pareciera que no es buena idea manejar la cuenta bancaria desde el mismo equipo con el que enviamos cadenas de WhatsApp o compartimos vídeos graciosos, tan solo por poner unos ejemplos. La realidad es que todo depende de cuán bien informados estemos y qué tan cautos podamos ser. A fin de cuentas, la desinformación es la principal herramienta de la que se valen los hackers y demás estafadores para apropiarse de nuestra información personal.

Por eso, hemos desarrollado una guía muy completa sobre todos los consejos que deberías saber para utilizar tus cuentas bancarias desde el móvil, de la forma más segura posible.

Aprende a manejar tu cuenta bancaria desde el móvil con total seguridad

Sea cual sea el método que los delincuentes cibernéticos utilicen, puedes contrarrestarlo sin tener que ser una genio de la computación, tan solo con saber cuáles son las estafas más comunes y cómo puedes estar protegido.

No sigas cualquier link que veas en tu bandeja de entrada

¿Alguna vez has escuchado hablar del Phishing? Este es, quizás, el método de estafa más común al que deberás enfrentarte. Probablemente, sin saberlo ya has sido víctima de esta modalidad de estafa y por eso nada mejor que un ejemplo para entender de qué se trata:

Todo comienza con una nueva notificación, agarras el móvil y ves que se trata de un correo del banco. Te están ofreciendo un nuevo servicio que te ayudará a ahorrarte mucho dinero al año, solo tienes que suscribirte.

Para completar la suscripción, lo siguiente que verás es un link que te lleva a una página que parece ser del banco. Por supuesto, para asegurase de que efectivamente eres el usuario de la cuenta bancaria debes iniciar sesión, por lo que introduces tu nombre de usuario y clave, como de costumbre. Le das clic al botón para ingresar pero algo sale mal, la página no carga y extrañamente sigues sin poder entrar, sin importar lo que hagas. Lamentamos decirte que has sido estafado.

El correo que recibiste fue un Phishing; una farsa bien elaborada para apropiarse de tu usuario. Así como a ti, este correo le llegó a miles de usuarios, aunque algunos seguramente pudieron advertir el peligro a tiempo.

Hay detalles un tanto sutiles que pueden delatar este tipo de estafas. La clave está en siempre verificar la URL y dominio del link. Si tienes dudas, puedes salir del correo y dirigirte tú mismo a la página personal del banco.

Este consejo sirve no solo para las estafas bancarias, sino para las estafas en Netflix, PayPal o cualquier otro servicio al que estés afiliado. Además, no es exclusivo de los correos electrónicos, sino para los mensajes de texto con promociones a través de SMS o en tus redes sociales, por ejemplo.

¿Cómo saber si se trata del dominio de tu banco?

Presta atención a la dirección de la página, si ves un símbolo de candado en el extremo izquierdo significa que estás en un sitio seguro . Si no aparece, por ningún motivo metas ningún dato personal que te soliciten.

. Si no aparece, por ningún motivo metas ningún dato personal que te soliciten. Para estar más seguro, dale clic al candado, se desplegará una ventana en la que te aparecerá que la página es segura según los lineamiento de Google. Puedes darle a la opción para ver más detalles y asegurarte de que tiene la certificación SSL (Secure Sockets Layer), la cual autentifica la dirección de la página web y cifra toda la información que compartas a través de esta.

(Secure Sockets Layer), la cual autentifica la dirección de la página web y cifra toda la información que compartas a través de esta. Luego, dale clic a la dirección y fíjate que empieza con “https”, sino, no es segura. Además, debe aparecer en verde, lo que significa que las claves y números de cuentas que escribas en esta página permanecerán privados.

Si la dirección del link no cumple con ninguna de estas condiciones, no dudes en reportar el correo.

No entres a tu cuenta bancaria desde una red de Wi-Fi pública

La mayoría de las redes públicas son vulnerables, carecen de los criterios mínimos de seguridad y por lo general tienen una mala configuración del router. También, suelen tener una clave muy simple, lo que le deja la tarea más fácil a cualquiera que quiera espiar el tráfico de otros usuarios que estén conectados a esta red. Por eso, nunca debes entrar a tu banco conectado a una red pública.

La solución más práctica en estos casos es conectarte al banco a través de la red de tu operadora móvil. No es la mejor solución pero podría servirte para salir de cualquier apuro. En cambio, tienes otras opciones más confiables que veremos a continuación.

Es mejor usar la aplicación oficial del banco

Navegar por Internet puede exponer nuestros datos personales si no somos precavidos. Por eso, la mayoría de los bancos ofrecen sus propias aplicaciones para garantizarte seguridad y tranquilidad.

Si usas Android, fácilmente encontrarás la aplicación de tu banco en Google Play. Pretender instalarla desde una APK pone en riesgo tu móvil, podría tratarse de malware, así que no lo recomendamos.

Ventajas de usar la aplicación oficial del banco

Son más seguras.

Actualmente, las aplicaciones bancarias no solo utilizan los métodos tradicionales de seguridad para verificar tu identidad, sino que pueden aprovechar los métodos de seguridad propios de tu dispositivo, tales como los lectores de huella dactilar o escáner de iris.

Solo debes registrarte una vez.

Dependiendo de los niveles de seguridad de la app, lo más probable es que solo debas registrarte una vez y luego la clave y usuario queden guardados, si así lo decides. Sin embargo, cada cierto tiempo las claves caducan, como siempre pasa con los bancos. Aún así, entrar a tu usuario del banco será mucho más fácil y rápido desde la app.

Son fáciles de usar pero te permiten hacer muchas cosas.

A pesar de ser “sencillas”, estas herramientas suelen ser muy poderosas para gestionar casi la totalidad de las funciones de las que dispone el banco. Además, con el paso del tiempo han evolucionado para ser más intuitivas y completas, por lo que no tienes excusas para usarlas.

Ten cuidado con lo que descargues

Si bien es cierto que lo mejor es usar la aplicación oficial del banco, debes tener cuidado, no vaya a ser que termines descargando una aplicación falsa. Ya te hemos mencionado este punto pero no es mala idea hacer hincapié en ello. Por eso, aquí te traemos un par de recomendaciones muy interesantes:

Primero, consulta directamente con el banco, a través de sus agencias o de su página web, si cuentan con una aplicación bancaria . Por lo general, si tienen una aplicación (que es lo más probable) harán publicidad de la misma en su página y a través de sus canales de comunicación con el público.

. Por lo general, si tienen una aplicación (que es lo más probable) harán publicidad de la misma en su página y a través de sus canales de comunicación con el público. Si usas Android, ve a Google Play, esta tienda de aplicaciones es la opción más segura para mantenernos protegidos de todo tipo de malware , como aplicaciones espía o cualquier tipo de virus. Lo mismo pasa en el caso de iOS. Pero, seguramente si visitas la página del banco y efectivamente este cuenta con una aplicación móvil, te facilitará el enlace que te redigirá a la tienda de aplicaciones de Google.

, como aplicaciones espía o cualquier tipo de virus. Lo mismo pasa en el caso de iOS. Pero, seguramente si visitas la página del banco y efectivamente este cuenta con una aplicación móvil, te facilitará el enlace que te redigirá a la tienda de aplicaciones de Google. Por otro lado, aunque es poco probable, si vas directo a la tienda y ves que aparecen más de un resultado sobre la aplicación del banco , no te preocupes. Lo que puedes hacer para estar seguro de que se trata de la aplicación correcta es verificar quién es el desarrollador, ver la descripción de la app y lo más importante; prestar atención a los comentarios de otros usuarios que ya la hayan probado , sobre todo los comentarios negativos.

, no te preocupes. Lo que puedes hacer para estar seguro de que se trata de la aplicación correcta es verificar quién es el desarrollador, ver la descripción de la app y lo más importante; , sobre todo los comentarios negativos. Por el contrario, si no hay ningún comentario y la descripción o el desarrollador parecen ser muy sospechosos, simplemente no la descargues, es lo mejor que puedes hacer para ahorrarte un mal rato.

¿Qué es una VPN y por qué deberías usarla?

Las VPN son, muy probablemente, la herramienta de encriptación más poderosa desarrollada hasta la actualidad. Sus siglas significan Red Virtual Privada (Virtual Private Network, en inglés) y tal como el nombre lo dice, se encargan de encriptar tu tráfico en el Internet, de manera que nadie pueda rastrear desde dónde estás conectado o qué información estás compartiendo.

Las VPN te permiten ocultarle tus movimientos en la red incluso a tu proveedor de servicio, pero también puedes cambiar la ubicación real desde donde te estás conectando. Además, puedes evadir restricciones por región y mucho más. Por supuesto, este enorme potencial te es de gran ayuda si quieres sentirte más a salvo de los hackers y demás estafadores en la red. Pero hay un par de cosas que debes saber.

VPN gratis y de pago, ¿cuál deberías tener?

Hasta ahora hemos hablado de lo maravillosas que son las VPN, pero la realidad es que nada es perfecto. Como pasa con cualquier servicio, las VPN deben ser rentables para que funcionen, por eso la mayoría son de pago. Algunas serán mejores y más completas que otras, pero en general cumplen bien con lo que prometen. Además, lo mejor siempre es comparar opciones antes de afiliarse a cualquier servicio.

Y si no quieres pagar por un servicio de VPN, también existen opciones “gratis”. Aunque es preferible optar por una VPN de pago con buena reputación, si quieres usar una VPN gratis para manejar tus cuentas bancarias aquí encontrarás las mejores opciones disponibles actualmente.

Usar una VPN te mantendrá a salvo pero no te confíes

En resumen, los servicios de VPN son una buena inversión para mantener nuestra actividad en Internet bien resguardada, sobre todo si debes usar una conexión pública, ya sea por tu trabajo o porque estés de viaje y te tengas que conectar desde el hotel o lugar donde te estés hospedando.

Pero, para evitar malos entendidos… quizás llegado a este punto podrías pensar que al usar una VPN móvil todo está bajo control, lo que en parte es cierto, pero los hackers nunca pierden la oportunidad para encontrar las debilidades en los sistemas. Por lo que, como hemos dicho reiteradamente, todas estas medidas de seguridad son insuficientes si no te manejas con cierta prudencia. O lo que es lo mismo, evita entrar a páginas de dudosa procedencia, no des tus claves tan fácilmente. Antes de hacerlo, verifica si el sitio en el que estás es seguro y si efectivamente se trata de la página real del banco.

Otros consejos que podrían servirte para proteger tus datos bancarios

Además de las recomendaciones anteriores, hay otros consejos muy sencillos que puedes aplicar desde ya para mejorar la seguridad de tu móvil y sobre todo, de tu información bancaria.

No pierdas el móvil

Parece un consejo tonto y más que obvio pero nunca está demás. El móvil suele ser la llave maestra para mucha información personal delicada, en ellos guardamos fotos, vídeos, documentos y claves de acceso al banco y demás cuentas importantes. Por eso, perderlos es un problema serio.

Lo más recomendable es que crees el hábito de mantenerlo contigo en todo momento, ya sea en tu bolsillo o en la cartera. Si sueles dejarlo sobre alguna superficie cuando llegas a un lugar, es más probable que termines olvidando dónde lo dejaste o peor aún, que alguien lo tome mientras no te das cuenta.

Otra recomendación muy interesante es que, si tienes pensado ir de fiesta y sabes que vas a tomar demás, procura usar un móvil auxiliar y deja el principal en casa. O de plano simplemente no lo lleves.

Y si a pesar de esto llegas a perder el móvil, no tardes mucho tiempo en cambiar todas las claves que creas necesario. Es poco probable que logren desbloquearlo pero siempre existe esa posibilidad.

Mantén la aplicación del banco bajo llave

Si eres de las personas que no acostumbra a bloquear el móvil con un patrón de seguridad, mejor comienza a cambiar de hábitos. Puede que te cueste aprenderte las claves pero eso ya no es excusa, ahora puedes asegurar tu móvil con patrones de bloqueo, introduciendo claves numéricas, con lector de huella, reconocimiento facial o con escaneo de iris. Por lo que recordar una secuencia de movimiento o combinación de números no debería ser un obstáculo para que protejas la información en tu móvil.

Además, no solo puedes bloquear tu móvil sino las aplicaciones que quieras. O incluso, como en el caso de la capa de personalización de Xiaomi, MIUI, puedes ocultar fácilmente las aplicaciones que quieras para que no estén al alcance de ojos curiosos. Por suerte, conforme avanza la tecnología van mejorando las herramientas de seguridad.

No creas todo lo que lees ni todo lo que te dicen

Los ciberdelincuentes siempre estarán buscando nuevas formas de estafar a la gente. En el caso de los profesionales, son capaces de explotar hasta la más mínima vulnerabilidad en tu red, así se abren camino para infectar tu móvil u ordenador. Sin embargo, estos son casos menos comunes.

En cambio, la mayoría de las estafas suelen ocurrir por “ingeniería social”, o lo que es lo mismo, cuando usuarios incautos son manipulados para facilitar información personal bajo cualquier excusa. Por eso, no nos cansaremos de pedirte que estés atento a todo lo que veas en Internet y sobre todo en tu correo o en esos mensajes de dudosa procedencia.

Siempre verifica la fuente, pregunta y razona antes de facilitar cualquier información que pueda poner en riesgo tu privacidad. El sentido común es tu principal herramienta. Aún así, debemos admitir que existe la posibilidad de caer en estas trampas. En caso de que esto ocurra, no pierdas tiempo en poner la denuncia.

También, otro consejo que podría ahorrarte problemas es tener un respaldo de toda tu información importante en la nube. Existen servicios muy completos, el más común entre los usuarios de Google es Google Drive, aunque también hay otras opciones muy completas pero no tan populares como Dropbox.

Esto ha sido todo, esperamos que esta guía te haya sido de utilidad. Además, si conoces algún otro tipo de estafa o método para estar más protegidos contra los ciberdelincuentes, no dudes en compartirlo, será de gran ayuda para todos.