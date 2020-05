Hace nada te contamos todas las novedades de MIUI 12 y todos quedamos emocionados por lo nuevo que traerá Xiaomi en la nueva versión de su capa de personalización. Pero las buenas noticias siguen saliendo, pues se pudo confirmar, a través de la cuenta Twitter oficial de MIUI, que la versión MIUI 12 empezará a llegar a España el 19 de mayo. Así que quédate con nosotros que te contamos en detalle cómo sucederá esto.

Ten en cuenta que las actualizaciones de los sistemas operativos no inician en todos los países y en todos los móviles de igual forma. Así que ten paciencia, porque estas dos cosas pueden afectar el momento en el que tu móvil sea apto para realizar la actualización.

MIUI 12 trae consigo nuevas animaciones, un modo oscuro mejorado (2.0), cuenta con un asistente con IA optimizado y se centra en la privacidad y la seguridad de los usuarios. Aunque claro está, estas son solo algunas de las increíbles cosas que MIUI trae en su nueva versión.

Ahora bien, la cuenta oficial de Twitter de MIUI anunció, de una forma bastante divertida, cual será la fecha de lanzamiento de MIUI 12. Lo hizo mediante un pequeño acertijo que te dejamos a continuación para que te diviertas un rato. Aunque lo sentimos, ya te hicimos spoiler y te hemos dicho el resultado.

Mi fans can figure out the answer. How about you?

This is a very important message! If you get the answer, remember this important day. #MIUI #MIUI12 pic.twitter.com/3WVDJDTYCm

