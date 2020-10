Ocurra lo que ocurra, el coronavirus (de forma concreta hablamos del COVID-19) ha llegado para quedarse. Y, esto, aparte de las implicaciones sanitarias, tiene otras más relacionadas con la privacidad de lo que haces en tu día a día. Lo cierto, es que es un momento complicado para poner un límite entre la necesidad y el abuso que puedes sufrir en busca de acabar con la pandemia.

Si hay algo claro es que la llegada de la esperada vacuna para acabar con la enfermedad de la que hablamos no supondrá la erradicación de esta en el mundo. No al menos en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, hay que aprender a convivir con esta realidad de igual forma que tienes que hacerlo con los posibles abusos que se sufren por este motivo en todo lo relacionado con la privacidad.

¿Cuáles son los peligros que existen?

Los más evidentes son los que se sufren por parte de algunas autoridades a la hora de implementar aplicaciones que permiten llevar un seguimiento de lo que se hace y los contactos que se tienen. En algunos países, se han tomado libertades que impactan de forma directa, ya que se realizan rastreos que proporcionan más información de la necesaria que queda registrada y almacenada y que se puede utilizar para otras cosas que no son el acabar con el coronavirus. E, incluso, el uso para los residentes es obligatorio.

Pero hay incluso más problemas a este respecto, ya que hay compañías que tienen aplicaciones que adquieren información como la propia de ubicación y que, aprovechando el contexto debido al coronavirus, deciden vender los datos que tienen y que no eliminan (y esto, además, es muy peligroso, ya que pone en alerta a los hackers). Además, en algunos países se ha aumentado el seguimiento que se realizan con las cámaras instaladas para controlar los accidentes de tráfico, las existentes para vigilar los lugares en los que hay niños e, incluso, algunas de las que se utilizan para monitorizar a los empleados.

En definitiva, que se pueden tener graves problemas de privacidad en la actualidad, y aplicaciones como Radar COVID no son precisamente los más peligrosos como puedes ver.

¿Qué puedes hacer para no tener problemas?

Las medidas que puedes tomar no son complejas, siendo una de las principales no tener la ubicación compartida a no ser que sea estrictamente necesario. Es más, si puedes prescindir de ella siempre, mejor que mejor. Además, debes tener un control del uso de las redes WiFi, ya que también permiten establecer dónde has estado si te conectas a ellas (en este caso, aplicaciones de VPN son una buena solución). De esta forma, la información que pueden tener los organismos y empresas de lo que haces será la menor posible.

En los tiempos de coronavirus en los que estamos es complicado establecer una línea adecuada de comportamiento para no dar más información de la necesaria a la hora de evitar que se expanda la pandemia. Pero, con o sin COVID-19 la privacidad es algo importante y que debes defender siempre para evitar que tus datos sean vendidos al mejor postor.