parece un clon de clubhouse para android pero es un peligroso troyano

¡No te dejes engañar! Clubhouse todavía no está disponible para Android. Hay una app que se hace pasar por Clubhouse, realmente es un virus muy peligroso. Si quieres proteger tu información personal en el móvil, incluyendo las cuentas de tus aplicaciones y cuentas bancarias, atento a esta información.

Lo primero que debes recordar es que Clubhouse está disponible solamente en iOS. Y si quieres salir de dudas, independientemente del momento en que leas esto, lo mejor es googlear la página web oficial de Clubhouse. Además, también puedes verificar en Google Play si Clubhouse ya está disponible para Android, esta es la forma más segura.

Dejando esto claro, también debes saber que actualmente existen algunas apps de terceros que te permiten acceder a esta red social desde Android. Anteriormente estuvimos hablando de HouseClub, una app desarrollada con este fin, aunque en una fase muy verde todavía. Sin embargo, es muy arriesgado buscar por cuenta propia aplicaciones de este tipo. Quizás, lo mejor es probar con opciones alternativas a Clubhouse en Android.

Malicious web claiming to offer #Clubhouse for Android spreads banking trojan Blackrock. It lures credentials from 458 apps – financial, cryptocurrency exchanges & wallets, social, IM and shopping apps. There is currently no official Clubhouse app for Android. #ESETresearch 1/2 pic.twitter.com/azlxjvIgNO

— ESET research (@ESETresearch) March 16, 2021