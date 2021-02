¿Quieres probar Clubhouse en Android antes que todos? Tenemos la solución que estabas buscando. Actualmente, Clubhouese no está disponible oficialmente para Android pero sí existe una aplicación con el mismo nombre.

Hace poco hablamos sobre este error, de cómo muchas personas descargaron Clubhouse en Android sin saber que no era la misma aplicación. Pero, si has llegado hasta aquí no tendrás que preocuparte por eso, te explicaremos paso a paso cómo entrar a Clubhouse aunque no tengas un iPhone.

Descarga HouseClub para entrar a ClubHouse en Android

ClubHouse es una aplicación exclusiva de iOS que ha tenido un crecimiento abrumador en las últimas semanas. Debido a este éxito, los desarrolladores de ClubHouse tienen planes para traerla dentro de poco a Android. Sin embargo, mientras esto se hace realidad ya puedes entrar a ClubHouse desde tu móvil gracias a una aplicación de terceros: HouseClub.

¡Atención! Antes de continuar, debes saber que esta aplicación aún está muy verde, puede presentar varias fallas así que te recomendamos que la uses sabiendo que posiblemente no todo irá como esperarías. Dejando esto claro, también debes saber que hay dos opciones para instalar HouseClub:

La primera opción es a través de Android Studio, aunque seguro esta será la opción menos preferida por los usuarios. Pero, en caso de que quieras probarla: Tendrás que entrar al repositorio de Github. Importar los archivos a Android Studio . Luego, Simplemente hay que darle clic a “run” en Android Studio.

La segunda opción está descargando el archivo APK en el repositorio de Github. Para este método, nuevamente tednrás que entrar en el repositorio de Github . Busca la opción que dice “Releases” , en la lista a mano derecha. Esta te llevará a una lista con las diferentes versiones que se han lanzado hasta ahora. Elige la opción más reciente . En este caso sería la 1.0.6 pero al momento de probarla seguro te encontrarás con alguna más reciente. Dale clic a la última versión de la aplicación y esta te llevará a una nueva ventana donde está el archivo APK y otros dos archivos comprimidos. Solo tienes que descargar el archivo APK, el que sale de primero en la lista . Una vez que se haya descargado, en el ordenador o directamente en tu móvil, ábrelo en tu smartphone , acepta las opciones para instalar APK desde fuentes desconocidas y listo.



Al instalar y abrir HouseClub en tu móvil verás que aparece un mensaje de advertencia recordándote que esta es una aplicación no oficial y que, aunque es poco probable, el uso de la misma podría banearte de ClubHouse. Aún así, no te preocupes, si sigues los pasos tal cual como te indicamos esto no debería pasar.

Lo que podrás hacer con HouseClub y lo que no está disponible todavía

Aun así, esta es la mejor opción que tienes actualmente para entrar a ClubHouse desde tu móvil. Además, al instalarla notarás que algunas opciones funcionan y otras no:

La opción para editar tu descripción de usuario está disponible, del mismo modo que la lista con seguidores y seguidos.

está disponible, del mismo modo que la lista con seguidores y seguidos. Puedes iniciar sesión, aunque te recomendamos que hagas el registro de tu cuenta antes, desde un iPhone . Sí, es un poco contradictorio pero esto te da la tranquilidad de que es casi imposible que puedan bloquearte de la aplicación.

. Sí, es un poco contradictorio pero esto te da la tranquilidad de que es casi imposible que puedan bloquearte de la aplicación. Al entrar, podrás ver la lista de las salas disponibles y unirte a estas o a otras, a través de links de invitación.

y unirte a estas o a otras, a través de links de invitación. Puedes escuchar lo que otros usuarios dicen y enviar tus notas de voz . También puedes pedir el derecho de palabra con la opción Raising hand.

. También puedes pedir el derecho de palabra con la opción Raising hand. Las listas con los participantes se actualizarán automáticamente y podrás seguir o dejar de seguir a otros usuarios.

Sin embargo, no podrás crear salas ni moderarlas, o recibir notificaciones. Por otro lado, para ser una aplicación nueva y de terceros, notarás que la interfaz es bastante sencilla y poco atractiva. Pero, por esa misma razón se estará actualizando con bastante frecuencia en los próximos días; para mejorar la experiencia de usuario y resolver posibles errores.

Esperamos que esta APK te sea de utilidad. Si decides probarla y ser de los primeros en Android con acceso a la red social ClubHouse, no dudes en compartir tu experiencia en los comentarios.