Xiaomi ha renovado su gama Note 10 con diferentes dispositivos y uno de los más interesantes podría ser el Xiaomi Redmi Note 10 5G. Hemos podido probarlo a fondo y te vamos a comentar todo lo que debes saber de este teléfono. ¿Es el gama media que deberías tener? Resolvemos todas tus dudas a continuación. Y si quieres saber cómo conseguirlo por solo 138 € lee hasta el final.

El Redmi Note 10 5G es un móvil muy económico para todo lo que ofrece, un dispositivo que acerca la conectividad 5G a los que no quieren gastar mucho. Pero que no te engañe su precio, pues dispone de añadidos interesantes como su pantalla a 90 Hz, cámara de 48 MP y una gran batería de 5000 mAh.

Review del Xiaomi Redmi Note 10 5G: un móvil 5G económico

El Redmi Note 10 5G llega al mercado para aquellos que buscan esta conectividad a un precio muy contenido (o un buen móvil, ya que no es solo una opción por el 5G), y es el único de la serie Note 10 que incluye esta conexión. No olvides que, el Redmi Note 10 Pro, no incluye esta conectividad pese a ser un móvil superior en la mayoría de apartados. Veamos a fondo sus características para descubrir qué hay en su interior:

Características Xiaomi Redmi Note 10 5G Dimensiones y peso 161,81 x 75,34 x 8,92 mm con un peso de 190 gramos. Pantalla 6,5″ con resolución Full HD+ (2400 × 1080 píxeles) con tecnología IPS. Brillo de 400 nits. Recubierta con Gorilla Glass. 90 Hz de refresco adaptativo. Procesador MediaTek Dimensity 700 de 8 núcleos a 2,2 GHz y gráfica Mali-G57 MC2 a 950 MHz. RAM 4 GB de RAM LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB o 128 GB (UFS 2.2). Ampliable con microSD hasta 512 GB. Cámara trasera triple 48 MP con f/1.79

2 MP y f/2.4

2 MP con f/2.4.

Graba 1080P a 30 fps y cámara lenta en HD a 120 fps. Cámara frontal 8 MP con f/2.0.

Graba en Full HD a 30 fps. Conectividad y extras WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + Galileo + Beidou, Bluetooth 5.1, NFC, lector de huellas en el lateral, radio FM, jack de audio de 3,5 mm y puerto de infrarrojos. Batería 5000 mAh con cargador de 33 W en la caja, aunque solo soporta 18 W. Sistema operativo MIUI 12 basado en Android 11.

Como puedes ver en las especificaciones, es una configuración ya estándar en los móviles que rondan los 200 €. Trae una pantalla IPS con refresco de 90 Hz, un procesador que se comporta bien en el día a día, una cámara un poco “justa” para nuestro gusto, y un montón de añadidos que la mayoría agradecerán: gran batería, NFC, jack de audio e incluso radio FM. Veamos si todo lo que promete lo hace bien.

El Redmi Note 10 5G tiene un diseño cómodo, ligero y compacto (para su rango de precios)

Xiaomi se ha unido a la nueva moda de “adelgazar” los móviles y aún con 5000 mAh de batería el Redmi Note 10 5G tiene un diseño cómodo y no muy pesado. Han mejorado con respecto a la generación anterior, su diseño es bonito y elegante pese a ser de plástico en su parte trasera.

Usa el clásico agujero central para la cámara selfie y eso hace que aproveche muy bien los bordes y el frontal. Es un teléfono cómodo para el día a día aunque la cámara, como podrás ver, sobresale un poco y se hace casi imprescindible el uso de la funda. Está disponible en varios colores, muy acertados. Y en cuanto a la funda, no te preocupes por ella ya que en la caja Xiaomi te envía una.

Diseño del Redmi Note 10 5G 1 de 6

La pantalla de 6,5 pulgadas del Redmi Note 10 5G es buena, pero tampoco llega a destacar por encima de otras al no usar un panel AMOLED. De hecho, de día y con mucho sol se queda un poco justa pero eso se compensa con sus 90 Hz que aportan fluidez. Eso sí, la “fluidez” en MIUI 12 va algo justa y creemos que Xiaomi mejorará este aspecto con la llegada de MIUI 12.5 y MIUI 13. La pantalla trae un protector de serie que lo puedes dejar para evitar arañazos, aunque no debería dañarse ya que incluye protección Gorilla Glass.

En cuanto al resto del móvil, es un teléfono completo y cargado de extras. En la parte derecha están los botones de volumen y el botón de encendido (que funciona como lector de huellas). Este lector de huellas funciona bien, rápido y es cómodo. En la parte inferior tiene el conector USB C, y en la parte superior están el jack de auriculares y los infrarrojos. En cuanto al altavoz, no tiene uno estéreo pero está en la parte inferior y cuenta con bastante potencia.

La cámara del Redmi Note 10 5G: ¿48 MP son suficientes?

Ya te hemos explicado muchas veces, que los MP no son lo más importante en un móvil. En este caso el Note 10 5G usa una triple cámara donde el sensor de 48 MP tendrá que hacer casi todas las tareas, con la ayuda de un macro y otro para el efecto bokeh. Es un móvil que llega sin estabilizador óptico.

La cámara no es mala, pero en cuanto a resultados, estos podrían ser mejores. Es una cámara que quizás no esté a la altura si la comparamos con la de su hermano el Redmi Note 10 Pro que, aunque cuesta un poco más, vale más la pena si te interesa un móvil que haga mejores fotografías. Su cámara se porta bien con fotos de día (aunque echamos de menos algo más de rango dinámico) y el HDR será necesario para contrarrestar su déficit en las fotos donde hay muchas sombras, mucho sol, etc.

Fotos con el Redmi Note 10 5G 1 de 8

De noche la cámara lo hace bastante bien pese a lo que hemos comentado, Xiaomi ha mejorado este modo y logra unas capturas decentes (sin llegar a destacar). Y en cuanto a vídeo, graba bien pero solo podrás grabar en Full HD a 30 fps. Si quieres mejorar el estabilizado en los vídeos recuerda que Xiaomi te permite activar el estabilizador electrónico en su cámara pero lo cierto es que estabiliza bastante bien.

La cámara para selfies, de 8 MP, cumple perfectamente para uso casual: videollamadas, etc. pero no te esperes una gran cámara frontal. En la galería puedes ver algunas muestras de las fotos que hemos hecho con este móvil.

El rendimiento del Xiaomi Redmi Note 10 5G es bueno, pero necesita optimización

El Redmi Note 10 5G logra unos 255000 puntos en AnTuTu, un resultado más que suficiente sobre el papel que realmente no le hace justicia en su día a día. MIUI 12 es una versión que lastra un poco la experiencia y pese a ser un móvil con 90 Hz, no va todo lo fluido que nos gustaría. No va mal, pero creemos que con próximas actualizaciones su rendimiento diario va a mejorar.

En cuanto a juegos, es un móvil que te permitirá jugar sin problemas a Asphalt 9, COD Mobile, PUBG, etc. pero no es compatible con Fortnite, por ejemplo. Podrás usar gráficos medios o bajos si quieres un buen rendimiento, ya que con gráficos altos el MediaTek 700 puede dar algún que otro tirón que no te gustará.

Otros detalles a tener en cuenta son que viene con radio FM y que trae todo tipo de conexiones: dual-SIM 5G, espacio para microSD, NFC para Google Pay… Todo bajo Android 11 de serie. En cuanto al día a día, vimos que la recepción de su WiFi no era la mejor, pero tampoco era mala: mientras que con otros teléfonos logramos unos 490 MB de descarga con este Redmi llegamos hasta los 320 MB, debido a la tecnología que usa.

La batería del Redmi Note 10 5G es lo mejor del móvil

En cuanto a su batería, de 5000 mAh, esta tarda casi dos horas completas en cargarse con el cargador de serie. Eso sí, esto no será un problema cuando veas que las horas de pantalla (usando 4G) oscilan entre las 7 y 9 horas en el día a día. Este es un dato sobresaliente y que lo pone a la altura de los mejores del momento aunque se agrava un poco cuando usamos el 5G.

Nuestra opinión del Redmi Note 10 5G: 5G a precio económico para todo el mundo

Si lo que buscas es un móvil económico, este es sin duda una opción a considerar. Podrás usar todo tipo de apps, jugar a la mayoría de juegos y sacar fotos de día con una calidad aceptable. Sus puntos fuertes: que tenga batería para muchas horas de uso, unas dimensiones compactas, jack para auriculares, microSD, radio FM y NFC.

¿Dónde comprar el Redmi Note 10 5G de Xiaomi al mejor precio?

Ahora mismo lo puedes conseguir con 64 GB por 138 € en AliExpress. La versión de 128 GB se queda en solo 155 €. Si tenemos en cuenta la rebaja con respecto a su precio oficial (unos 199 € para la versión de 64 GB), nos parece un ofertón. Por este dinero es muy complicado encontrar un móvil mejor, que tenga 5G y que sea de una marca fiable como Xiaomi.