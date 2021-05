Cuando grabas un vídeo es muy necesario que la imagen se vea estable, tanto por un tema de estética como de practicidad. Por un lado, una imagen estable llama más la atención, y por otro lado, es más fácil de entender de que trata el vídeo si ves una grabación limpia. Por eso te mostraremos cómo activar la estabilización para grabar vídeos con tu Xiaomi, aun cuando el móvil no tenga estabilizador óptico.

Activa la estabilización al grabar vídeos en tu móvil Xiaomi

Algunos móviles Xiaomi, a diferencias de otras marcas, cuentan con un estabilizador “artificial” para grabar vídeos estables. Es cierto que hay varios dispositivos de la marca que cuentan con estabilizador óptico pero aquí hablamos del electrónico.

Se trata de un estabilizador integrado en el software de las cámaras Xiaomi, que funciona perfecto para los dispositivos que no cuentan con el estabilizador óptico.

Para activarlo debes hacer lo siguiente:

Entra a la cámara de tu móvil. Ve a la pestaña de “Vídeo”. Pulsa en las 3 líneas horizontales de arriba a la derecha y entra a “Ajustes”. Baja hasta el apartado de “Vídeo” y marca la opción de “Estabilizador de imagen”.

Estabilización de imagen en Xiaomi: ¿de qué se trata?

Esta herramienta busca mejorar la estabilización de imagen de los móviles Xiaomi que no cuentan con estabilizador óptico. Lo que hace esta opción es reducir las vibraciones de las imágenes (tanto de vídeo como de foto) para que no salgan movidas. El trabajo se hace en el software de la cámara, pues no existe ningún componente de la cámara que estabilice la imagen.

¿Funciona el estabilizador de imagen?

Sí, se nota bastante aunque se recorta la imagen (generalmente). Esta herramienta no se compara con los estabilizadores ópticos de los teléfonos que cuestan más pero es útil.

Ahora, si tienes un móvil con estabilizador óptico y activas la opción de estabilización de imagen todavía mejorarás un poco más la estabilización gracias al EIS.

¿Qué móviles Xiaomi tienen estabilizador de imagen?

Todos los móviles Xiaomi que no tengan estabilizador óptico tienen la opción de estabilización de imagen disponible (como el Poco M3), y es sencilla de activar, como pudiste notar.

¿Qué te ha parecido esta herramienta de las cámaras Xiaomi? ¿Ya la conocías?