Si llevas tiempo buscando un smartwatch pero no encuentras uno que de mucho por muy poco, probablemente cambies de parecer si descubres el Honor MagicWatch 2. Sin duda, los problemas de Huawei han hecho que muchos de sus dispositivos bajen de precio y también los de su marca Honor. ¿Lo bueno? Que es un momento perfecto para comprar productos de gran calidad a precios muy bajos.

El Honor MagicWatch 2 es el smartwatch que he elegido para mí personalmente y después de probarlo durante meses me gustaría comentarte qué me ha parecido. El MagicWatch 2 es un reloj deportivo, con un aspecto muy refinado y que podría camuflarse bien en cualquier entorno. Primo hermano del Huawei Watch GT2 este es incluso superior porque es más barato, más moderno y tiene una autonomía un poco mejor. Además, el MagicWatch 2 de Honor es uno de los pocos smartwatch que sirveN para hacer llamadas (aunque no de forma autónoma). A continuación te cuento todo lo bueno y lo malo de este reloj.

Review del Honor MagicWatch 2, un dispositivo con diseño de gama alta y muchas funciones

Lo que más me impresionó de este smartwatch en un primer momento fueron sus acabados, de muy alta calidad combinados con una correa de silicona de primer nivel de 46 mm (aunque también la hay de piel, la cual es muy elegante). Es un diseño muy deportivo, pero bastante discreto salvo por las letras en el dial que le dan un aspecto juvenil. Aún así, todos los que lo ven coinciden en que es elegante. Sin embargo, lo mejor de este smartwatch Honor no es su diseño, sino todo lo que lleva en su interior.

Todas las especificaciones del Honor MagicWatch 2

Pantalla de 1,39 pulgadas AMOLED True Color , con resolución de 454 x 454 píxeles y una densidad de 326 ppp. Es curvada con acabado 2,5D.

, con resolución de 454 x 454 píxeles y una densidad de 326 ppp. Es curvada con acabado 2,5D. Altavoz y carcasa diseñados en acero inoxidable 316L.

Correa de piel o fluoroelastómero.

Conexiones : Bluetooth 5.1 LE y GPS Dual (con GPS, Glonass y Galileo). También tiene altavoz y micrófono integrados.

: Bluetooth 5.1 LE y GPS Dual (con GPS, Glonass y Galileo). También tiene altavoz y micrófono integrados. Sensores : acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor de presión, sensor de ritmo cardíaco y medición de luz ambiental.

: acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor de presión, sensor de ritmo cardíaco y medición de luz ambiental. Batería de 455 mAh que se carga en 62 minutos y dura unos 14 días con uso normal. Se carga en una base magnética.

y dura unos 14 días con uso normal. Se carga en una base magnética. Procesador Kirin A1, 32 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento, de los cuales hay 2 GB libres para música.

Resistencia al agua IP68 . Sumergible a 5 ATM (50 metros).

. Sumergible a 5 ATM (50 metros). Peso de 41 gramos y unas dimensiones de 45,9 (largo) x 45,9 (ancho) x 10,7 (grosor) mm.

Compatible con móviles Android (Android 4.4 o superior) e iPhone (iOS 9.0 o superior), con sistema operativo Lite OS.

Como puedes ver en la lista de características es un smartwatch bastante completo, que usa materiales de calidad y elementos propietarios como el sistema operativo y el procesador Kirin A1. ¿Es esto bueno?

La pantalla del MagicWatch 2 es de 10, y su diseño gusta a todos

El Honor MagicWatch 2 es un smartwatch con un diseño premium, uno que mejora el que ya vimos en el Huawei Watch GT2, aportando algo más de calidad y discreción al conjunto. Para ello, se sirve de una base de acero inoxidable de alta calidad que transmite una sensación muy buena, y que no molesta para nada en la muñeca.

Junto a esta base tan sólida hay una correa que puede venir en piel o de silicona (un fluoroelastómero). Es una correa de altísima calidad y que además es hipoalergénica. Lo mejor es que se puede cambiar fácilmente gracias a sus pequeñas hebillas y podrás ponerle la que quieras. La correa es muy cómoda y tiene doble agarre para el sobrante junto a un pequeño punto para que no se salga de los agujeros. Son pequeños detalles que lo vuelven muy cómodo en el día a día. Y a todo esto hay que sumar su pantalla con acabado 2.5D. Hablemos de ella…

Diseño del Honor Magic Watch 2 1 de 6

El MagicWatch 2 usa un panel AMOLED True Color con un brillo muy bueno y una resolución muy alta para ser un smartwatch tan económico, la cual hace que todo en la pantalla se vea espectacularmente bien. No puedo evitar recordar otros smartwatch de gama alta cuando lo veo, pues transmiten exactamente la misma sensación. Además, añade un aspecto muy deportivo con los dos botones físicos (uno de ellos con un pequeño bisel rojo). Estos botones son muy útiles para hacer deporte y el inferior podrás programarlo para que haga lo que quieras (iniciar algún deporte, controlar la música, etc.).

El diseño recuerda a un reloj convencional y deportivo, y después de 2 meses usándolo sin ningún tipo de protección no tiene ni un solo arañazo y eso sí me parece de aplaudir. Como venía comentando, este reloj es muy cómodo y en parte gracias a su ligereza, de solo 41 gramos.

En el día a día todo funciona realmente bien. Tanto la respuesta de la pantalla como la rapidez de los menús es de aplaudir y con esto respondemos a una de las incógnitas. Sí, haber apostado por un procesador y sistema operativo propios ha sido una gran idea. El funcionamiento es excelente y el consumo de energía ridículo.

¿Qué puedes hacer con el Honor MagicWatch 2?

El Honor MagicWatch 2 es un smartwatch pensado para los que quieren hacer deporte y cuantificar bien su salud. Es decir, que está pensado sobre todo para aquellos que no quieren perderse nada de lo que pasa en su cuerpo. De hecho, puede medir tu actividad diaria las 24 horas e incluso tu nivel de estrés con un consumo de energía muy bajo.

Tiene una gran cantidad de funciones y gracias a su GPS Dual es perfecto para hacer deporte, pues cuenta con más de 14 diferentes (permite añadir más modos personalizados si hay alguno que no esté). Pero no se queda ahí, también puede hacer llamadas desde el propio reloj, ver las notificaciones de todas las apps, controlar la música o reproducir la suya propia a través de unos auriculares Bluetooth y mucho más…

PODRÁS seguir tus entrenos con precisión gracias al gPS dual, en multitud de deportes

Estas son las funciones más interesantes:

Medir tus entrenos : perfecto para medir tus entrenos, ya que cuenta con un montón de modos para hacer deporte como un curso para iniciarte en el running, correr en exteriores, correr en interiores, caminar al aire libre, caminar en interiores, salir en bici, usar la bici estática, nadar en interiores, nadar en exteriores, senderismo, escalar, correr por senderos, triatlón, elíptica, remo y más.

: perfecto para medir tus entrenos, ya que cuenta con un montón de modos para hacer deporte como un curso para iniciarte en el running, correr en exteriores, correr en interiores, caminar al aire libre, caminar en interiores, salir en bici, usar la bici estática, nadar en interiores, nadar en exteriores, senderismo, escalar, correr por senderos, triatlón, elíptica, remo y más. Seguimiento de sueño y de la actividad diaria: sueño, pulso, pasos, estrés, distancia recorrida, calorías, VO2max en ciertos deportes, etc. Prácticamente no le falta nada y además las funciones de salud las mide de una forma muy precisa durante las 24 horas.

y de la actividad diaria: sueño, pulso, pasos, estrés, distancia recorrida, calorías, VO2max en ciertos deportes, etc. Prácticamente no le falta nada y además las funciones de salud las mide de una forma muy precisa durante las 24 horas. Hacer llamadas desde el reloj, siempre y cuando el móvil esté conectado por Bluetooth. Se escucha bien y es útil, porque puedes hablar por la calle sin sacar el móvil (aunque te escuchará todo el mundo).

desde el reloj, siempre y cuando el móvil esté conectado por Bluetooth. Se escucha bien y es útil, porque puedes hablar por la calle sin sacar el móvil (aunque te escuchará todo el mundo). Puedes ver las notificaciones de todas las aplicaciones (o aquellas que configures desde la app Huawei Salud). Verás el contenido de las mismas y podrás deslizarte entre ellas, pero no podrás interactuar con ellas ni responder a tus mensajes. Solo podrás verlas e irlas descartando. La mayoría de nosotros no buscamos interactuar con las notificaciones desde el reloj sino más bien ver si nos interesan e ir o no al móvil, pero si esto es un detalle importante para ti debes tenerlo en cuenta ya que es algo que la gran mayoría de relojes inteligentes no hacen.

de todas las aplicaciones (o aquellas que configures desde la app Huawei Salud). Verás el contenido de las mismas y podrás deslizarte entre ellas, pero no podrás interactuar con ellas ni responder a tus mensajes. Solo podrás verlas e irlas descartando. La mayoría de nosotros no buscamos interactuar con las notificaciones desde el reloj sino más bien ver si nos interesan e ir o no al móvil, pero si esto es un detalle importante para ti debes tenerlo en cuenta ya que es algo que la gran mayoría de relojes inteligentes no hacen. Tiene algunos extras como ejercicios de respiración, sacar fotos desde el reloj (y funciona de lujo), barómetro, brújula, ver los mensajes, ver el tiempo, cronómetro, temporizador, alarma y linterna.

como ejercicios de respiración, sacar fotos desde el reloj (y funciona de lujo), barómetro, brújula, ver los mensajes, ver el tiempo, cronómetro, temporizador, alarma y linterna. Puedes buscar tu teléfono, y funciona excepcionalmente bien.

Te permite escuchar música, ya que tiene 2 GB libres para guardarla en el reloj. Si conectas unos auriculares Bluetooth podrás entrenar escuchando música o un podcast sin necesidad de llevar el móvil.

Funciones del Honor Magic Watch 2 1 de 5

Realmente todo lo que hace lo hace bien. De hecho, me sorprendió gratamente lo bien que mide el pulso pese a hacerlo en la muñeca (aunque tendrás que llevarlo bien apretado si quieres que no falle mucho). Para ser un smartwatch tan completo me parece que realmente cumple con lo que promete en todos los sentidos y es exactamente lo que buscarán muchos deportistas no profesionales para medir sus entrenos, ver las notificaciones e incluso escuchar música.

De hecho, hay un detalle especialmente útil cuando salgo a correr con él y es que (en inglés a través de su altavoz) me va cantando el parcial de la carrera, el pulso y también el tiempo que llevo corriendo. Me parece especialmente útil para ver cómo voy sin necesidad de mirar el reloj.

E insisto en lo de deportivo porque lo cierto es que, a pesar de que también sirve para otras cosas, esto es lo que mejor hace. Gracias al GPS Dual te localiza muy rápido (a veces menos de 10 segundos) y mide muy bien las rutas. En cuanto a lo demás, el funcionamiento del reloj es bueno y el sistema de notificaciones es muy vistoso, aunque podría ser un poco más intuitivo. Lo bueno es que podrás ver las notificaciones una a una por si se te pasó algo y se ven bien (podrás leer los mensajes de WhatsApp completos, pero no los correos en Gmail).

La aplicación Huawei Salud cada vez nos gusta más

La aplicación Huawei Salud ya la habíamos usado para otros relojes o smartbands como el Huawei Watch Fit, por lo que la conocemos bien. Es una aplicación sólida que muestra todo de una forma muy ordenada y con bastante detalle. Además, visualmente es muy atractiva y no tiene demasiadas lagunas.

Esta será el lugar donde puedas personalizarlo todo en tu smartwatch e incluso la que deberás usar para pasar música a él. Está bien traducida, explica todo lo que quieren decir los diferentes apartados y va haciendo un seguimiento con el que ver el historial será muy simple. Como puedes ver en las capturas también es bastante precisa al mostrar los resultados de tus entrenos ya que podrás ver minuto a minuto o kilómetro a kilómetro tus medias, pulso, gráficos de elevación, etc.

Huawei Salud 1 de 2

En la app podrás elegir qué apps te muestran notificaciones, elegir entre decenas de watchfaces (aunque hay muchos de pago) y también poner un fondo con tus propias fotos. Creemos que en este sentido Huawei Salud es una app madura y que funciona realmente bien.

¿Cuánto dura la batería del Honor MagicWatch 2?

La batería del Honor MagicWatch 2 va a durar según el tipo de uso que le des. En nuestras pruebas nos ha durado de media unos 10 – 11 días con un uso normal, usando las notificaciones todo el día, durmiendo con él y también usando el GPS 2 o 3 horas a la semana. Creemos que es una duración muy buena y que se queda muy por encima de otros relojes que ofrecen 2 o 3 días de autonomía.

El GPS no gasta demasiada batería y consume menos de un 10% cada hora por lo que estimamos que podría hacer sin problema unas 10 horas de uso de GPS o incluso más.

Se carga al completo en una hora aproximadamente en su base magnética (marca Huawei) que podrás conectar a cualquier cargador USB C. Creemos que el apartado de autonomía es algo donde saca sobresaliente gracias a Lite OS y su procesador Kirin. Huawei y Honor siempre se han caracterizado en sus lanzamientos recientes por lograr mejorar al máximo la autonomía de sus productos.

¿Vale la pena comprar el Honor MagicWatch 2?

Nuestra respuesta es sí. Si buscas un smartwatch con un aspecto deportivo pero elegante, cómodo y que pueda ofrecer mucho por menos de 150€, sin duda es tu reloj. A cambio de renunciar a un software tipo Wear OS que permita responder notificaciones ganarás en velocidad de uso y también en autonomía (sin contar que por este dinero no encontrarás relojes con el SO de Google de esta calidad).

El Honor MagicWatch 2 es perfecto para aquellos que quieren medir su actividad deportiva de forma precisa, sin tener que sufrir con smartwatches muy limitados en este aspecto. Además, es un smartwatch que también permite llevar música almacenada e incluso hablar por él sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Actualmente creemos que por su precio es el mejor de su gama, ofreciendo un diseño de 10 a un precio justo. Todavía puedes conseguirlo en Amazon a tiempo para Navidad por menos de 150€.

También existe una versión con correa de 42 mm más compacta, con algo menos de autonomía y sin posibilidad de hacer llamadas. Sin embargo, todo lo demás es igual y cuesta solo 109€. Si te interesa, échale un ojo aquí.