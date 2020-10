Huawei tenía que dar un golpe sobre la mesa con su último gadget y ¡vaya si lo ha hecho! El Huawei Watch Fit es un nuevo smartwatch que la marca asegura que está a medio camino entre un reloj inteligente y una smartband pero nosotros creemos que en realidad está mucho más cerca de los primeros, y además tiene funciones que solo verás en relojes inteligentes de gama alta.

Sin duda, un reloj que pone en aprieto a muchos otros y que además llega a un precio muy reducido al mercado, poco más de 100€. ¿Quieres ver todo lo que tiene para ti? Descúbrelo en las siguientes líneas, lo hemos probado a fondo durante varias semanas.

Review del Huawei Watch Fit, un smartwatch casi perfecto

El Huawei Watch Fit es un smartwatch que opta por un diseño único: ni es redondo como muchos smartwatch ni tampoco cuadrado como un Apple Watch, sino que alarga su pantalla acercándose a lo que ofrecería una smartband pero en un tamaño mucho mayor. De hecho, es un tamaño diferente que se hace muy cómodo en el día a día y que muestra las notificaciones de forma más clara que la mayoría de smartwatchs del mercado.

Antes de hablarte más, repasa sus características para que puedas ver lo que te vas a encontrar en este reloj:

Pantalla AMOLED a color de 1,64 pulgadas con resolución de 456 x 280 píxeles (HD). Tiene cristal 2.5D curvado en los laterales.

con resolución de 456 x 280 píxeles (HD). Tiene cristal 2.5D curvado en los laterales. Conexión Bluetooth 5.0 BLE.

Vibración y sensores: sensor IMU de 6 ejes (giroscopio y acelerómetro), medidor de pulso, medidor de SpO2 (oxímetro), sensor capacitivo y sensor de luz ambiental. También incorpora GPS.

Batería de 180 mAh que dura unos 10 días con uso normal, 7 con uso intensivo o 12 horas de GPS seguidas. Tiene carga rápida.

Funciones de salud : contador de pasos, registrar ejercicio con GPS, monitorizar el sueño, medir el pulso, contar calorías, medir el nivel de oxígeno en sangre y más.

: contador de pasos, registrar ejercicio con GPS, monitorizar el sueño, medir el pulso, contar calorías, medir el nivel de oxígeno en sangre y más. Notificaciones, recibir notificaciones de llamadas, cronómetro, alarma, controlar la música, linterna, etc.

Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad).

(50 metros de profundidad). Peso de 21 gramos sin correa con unas dimensiones de 46 x 30 x 10,7 mm.

Compatible con Android 5.0 o superior e iOS 9.0 o superior.

Ahora, hablemos de lo que nos ha parecido porque es lo realmente importante de este reloj.

El Huawei Watch Fit tiene un diseño precioso, aunque use plástico

Diseño del Huawei Watch Fit 1 de 4

A pesar de estar fabricado con fibra de polímero (un tipo de plástico), el reloj se siente muy bien en la muñeca y nos recuerda a otros de precios mucho más altos. Eso sí, al tacto ya vemos que no es de aluminio pero esa será una de sus mayores ventajas, pues tiene un peso ínfimo y apenas te das cuenta de que lo llevas. Otro punto fuerte de su diseño es que es sumergible a 50 metros, por lo que no será un problema mojarlo ni entrenar con él en la piscina.

En cuanto a la correa, esta permite ser cambiada pero lleva unas propias que todavía no están disponibles para su compra (Huawei las pondrá pronto en el mercado con diferentes colores). La correa es cómoda y aunque su enganche no sea de aluminio, es útil y parece que resistirá muy bien.

Hablando de la pantalla, decir que esta se ve espectacular y es perfecta para las notificaciones, como ya os habíamos comentado. Las notificaciones se ven realmente bien y es muy cómodo mirarlas. Nos ha gustado más para ver notificaciones que el propio Wear OS, y además es HD (una resolución que no encontrarás en dispositivos de este precio).

Tiene una pantalla HD y muy buen brillo

El táctil funciona genial y la navegación es muy fluida. Toda la información se ve de forma perfecta en este reloj pero, como la gran mayoría de smartwatchs, no nos dejará interactuar con las notificaciones ni tiene altavoz. Lo cierto es que no lo hemos echado de menos, pues la mayoría de las personas que tienen un smartwatch solo lo necesitan para ver las notificaciones y no para responderlas.

¿Qué puedes hacer con el Huawei Watch Fit?

Con este Huawei Watch Fit puedes hacer prácticamente todo lo que puedes hacer con cualquier smartwatch de gama alta, como un Apple Watch Series 6 (por poner un ejemplo que tiene un precio 4 o 5 veces superior). El reloj te permitirá medir todos tus entrenos con GPS (tiene 96 deportes diferentes), ver las notificaciones, usar la linterna, tomarte fotos con él, etc.

PODRÁS SEGUIR TU ACTIVIDAD DIARIA CON PRECISIÓN

Es un reloj muy completo en el que no se echa nada en falta, además mide el sueño de una forma muy precisa gracias a su función TrueSleep 2.0. Las funciones más útiles e interesantes que tiene son estas:

Seguimiento deportivo , con más de 96 deportes diferentes y con GPS integrado (para que no tengas que llevar tu smartphone).

, con más de 96 deportes diferentes y con GPS integrado (para que no tengas que llevar tu smartphone). Entrenador personal , con estiramientos en vídeo en la pantalla, para que puedas hacer ejercicio solo con tu reloj. Te alertará cuando lleves mucho tiempo sentado y te sugerirá algunos ejercicios, es genial.

, con estiramientos en vídeo en la pantalla, para que puedas hacer ejercicio solo con tu reloj. Te alertará cuando lleves mucho tiempo sentado y te sugerirá algunos ejercicios, es genial. Seguimiento de sueño , muy preciso, hasta con control de siestas.

, muy preciso, hasta con control de siestas. Registro de oxígeno en sangre y seguimiento de los niveles de estrés las 24 horas (este último se calibra con un cuestionario en la app y sus resultados son bastante buenos).

y seguimiento de los niveles de las 24 horas (este último se calibra con un cuestionario en la app y sus resultados son bastante buenos). Notificaciones de todas las aplicaciones que quieras, las cuales se ven realmente bien. También podrás ver quién te llama y colgar desde el reloj.

Muchos extras: disparador remoto para fotos (hasta con temporizador, algo realmente útil), linterna (la cual puedes usar para ir por la noche al baño sin molestar a nadie), control del multimedia de tu móvil, cronómetro y temporizador.

Huawei Salud es la app que debes usar, realmente completa y útil

Todos los datos registrados por el reloj los podrás ver en el mismo, pero la forma más precisa de obtener información es la app Huawei Salud. Esta app es muy completa, tiene un buen diseño (muy intuitivo) y te proporcionará muchísima información.

Será en esta app donde también puedas llevar algunos registros extra además de la actividad que registra tu reloj las 24 horas, pues podrás apuntar tu ciclo menstrual para llevar un control exacto. La app funciona genial y es la misma que se usa para todos los smartwatch y smartbands de Huawei, como la Honor Band 5.

En esta misma app es donde podrás configurar el reloj al 100% y todas sus funciones. Además, puedes cambiar entre muchísimas esferas e incluso podrás poner un fondo personalizable con tus propias fotos. Eso sí, al usar un 74% del cuerpo la pantalla, lo mejor es usar un watchface con fondo negro para que este de una sensación mucho mejor a nivel visual.

¿Cuánto dura la batería del Huawei Watch Fit?

El Huawei Watch Fit, pese a su gran cantidad de funciones y monitorización 24 horas con todos sus sensores, tiene una duración de batería muy buena. En nuestras pruebas nos ha durado, con uso normal, unos 7 días llegando a este último con un 10% de batería. Esto no es para nada un problema, pues es una duración superior a la mayoría de smartwatch del mercado.

Además, tiene carga rápida y se carga al completo en menos de una hora. Por si esto fuera poco, con 10 minutos de carga desde el 0% te dará para un día de uso sin problema. Para cargarlo tendrás que acercar el cargador y este se adhiere de forma magnética a la parte inferior del reloj.

¿Vale la pena comprar el Huawei Watch Fit?

Nosotros creemos que este Huawei Watch Fit es un dispositivo que vale muchísimo la pena. Por un precio de solo 109€ conseguirás la mayoría de funciones que tienen los smartwatch de gama alta con datos precisos. Tiene una buena autonomía, es cómodo y hace prácticamente de todo.

Huawei lo ha hecho genial con este dispositivo, es justo lo que muchos buscábamos y no dábamos encontrado, un smartwatch simple cargado de funciones que no cueste un ojo de la cara. Ahora lo puedes conseguir de oferta en Amazon por solo 109€, aprovéchala porque no sabemos cuanto durará, pues su precio es de 129€ y aún así nos sigue pareciendo que vale la pena.