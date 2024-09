Si siempre has querido un cepillo inteligente, pero su precio te parece una limitante, Oclean acaba de lanzar un par de cepillos eléctricos muy económicos que quizás logran convencerte. Son el ultra-económico Oclean Ease y el sofisticado Oclean X Lite. Aunque el «Ease» es un gama baja y el «X Lite» es un gama media, ambos son propuestas muy interesantes para ser tu primer cepillo de este tipo.

Nosotros hemos estado probando estos dos modelos para contarte nuestra experiencia con ellos y si de verdad valen la pena. Sin más tiempo que perder, te dejamos con nuestras impresiones.

Oclean Ease y Oclean X Lite: tu entrada al mundo de los cepillos eléctricos a un precio muy asequible

Los Oclean Ease y Oclean X Lite apuntan a presupuestos completamente diferentes. De ahí a que difieran en características y diseño. Mira la siguiente tabla comparativa para entender mejor sus diferencias. Luego, analizaremos cada uno por separado y luego ya tú decides cuál se adapta mejor a lo que buscas.

Especificaciones Oclean Ease Oclean X Lite Peso 67 gramos. 100 gramos. Velocidad 66.000 movimientos/min. 72.000 movimientos/min. Modos de cepillado Modo limpio

Modo suave Limpieza diaria

Limpieza profunda

Blanqueamiento

Cuidado de las encías

Masaje calmante Duración de batería Hasta 120 días. Hasta 40 días. Tiempo de carga 2 horas. 3 horas. Resistencia al agua IPX7. Funciones adicionales Temporizador inteligente de 2 minutos y recordatorio de zona de cambio de 30 segundos. Orientaciones complementarias que abordan las áreas olvidadas, informe de cepillado, seguimiento del cepillado de 8 zonas dentales en tiempo real y recordatorio de zona de cambio de 30 segundos. Extras Tapa antipolvo. Pantalla y giroscopio de 6 ejes. Contenido de la caja 1x Cabezal del cepillo

1x Mango del cepillo

1x Cable USB-C de carga

1x Manual de usuario. 1x Cabezal del cepillo

1x Mango del cepillo

1x Cable USB-C de carga

1x Manual de usuario. Precio 14,90 € 49,90 € Cómpralo aquí Comprar Comprar

Oclean Ease: el cepillo eléctrico perfecto si quieres dejar de usar cepillos manuales

El Oclean Ease es uno de los cepillos eléctricos más baratos del mercado. Y aun así, ofrece funciones que normalmente solo vemos en cepillos que son el doble de caros.

Tiene un diseño bonito y colorido (disponible en naranja y azul) con un cabezal transparente y una tapa antipolvo que protege las cerdas y además sirve de mango del cepillo. ¡Es súper útil para viajes! Asimismo, es muy fácil de usar, ya que solo tiene un botón para el encendido, apagado y cambio de modo.

El mango del cepillo es redondeado y de un grosor considerable, brindando así un agarre más firme. Igualmente, es bastante compacto y apenas pesa 67 gramos, lo cual facilita su transporte y es un plus en ergonomía.

En general, tiene una calidad de construcción muy buena, aunque debo decir que sus cerdas son básicas y no alcanzan la calidad de las cerdas DuPont que ofrecen los cepillos eléctricos Oclean más caros.

Oclean Ease: diseño y calidad de construcción 1 de 5

Su potencia de cepillado es buena; de hasta 66.000 movimientos/min en el modo más potente (modo limpio). También tiene un modo suave que reduce un poco la velocidad en caso de que tengas sensibilidad. Evidentemente, hay cepillos mucho más potentes que este en el mercado, pero realmente la potencia que ofrece el Oclean Ease es más que efectiva para la limpieza diaria de los dientes.

Lo más genial de este cepillo es su temporizador de 2 minutos para que no te cepilles ni mucho ni poco. Luego de activarlo, el cepillo te avisará cuando haya pasado el tiempo de cepillado recomendado por los dentistas para ayudarte así a crear un mejor hábito. También tiene una función de recordatorio cada 30 segundos de cepillado para que dediques el tiempo justo a cada zona.

La batería me ha sorprendido; el fabricante dice que llega hasta los 120 días, lo que vendrían siendo 4 meses de autonomía. Todavía no he tenido el tiempo suficiente para comprobarlo (y el cepillo tampoco te dice el nivel de batería actual), pero tras varias semanas de uso diario no he notado una reducción en la potencia ni ningún síntoma de batería baja.

Por cierto, no utiliza pilas desechables. Se carga desde la parte de abajo donde tiene un puerto USB-C protegido por una tapa. Tarda en cargarse al 100% unas 2 horas, lo cual es muy poco considerando que solo tendrás que cargarlo unas 3 veces al año.

Por supuesto, tiene protección IPX7 contra el agua, así que puedes lavarlo como quieras y hasta cepillarte en la ducha con él. ¿No es muy ruidoso? Se mantiene por debajo de los 45 dB, así que podríamos decir que es silencioso.

Oclean X Elite: un cepillo eléctrico con pantalla para una limpieza más inteligente y detallada

El Oclean X Elite es más avanzado que el Oclean Ease porque ofrece 3 modos más de limpieza y una pantalla donde puedes ver en tiempo real el cepillado y obtener recomendaciones avanzadas para una limpieza más integral de la dentadura. Además, cuenta con un motor Maglev de mayor potencia (de hasta 72.000 movimientos/min) y cerdas DuPont con forma de W que garantizan una limpieza más eficaz.

Lo que más llama la atención de este cepillo es su gran pantalla ubicada en el mango. No es táctil, pues solo muestra información y hay un botón justo encima de ella para controlar el cepillo. En esta pantalla puedes ver toda tu dentadura y a medida que te cepillas, los dientes pasarán de rojo a blanco. Los que queden de color rojo son los que faltan por cepillar. Para hacer esto, el cepillo usa un giroscopio de 6 ejes y un sistema propio de Oclean.

Oclean X Lite: diseño y calidad de construcción 1 de 9

La detección de las zonas cepilladas no es 100% precisa, pero me ha ayudado a asegurarme de que he limpiado todos los dientes bien. Al final del cepillado, el cepillo te da al instante un informe de cómo ha sido la limpieza y si tuviste carencias. Aparte, puede ofrecerte orientaciones complementarias para terminar de limpiar las áreas omitidas.

En cuanto a los modos de cepillado, ofrece cinco diferentes que varían en potencia y duración: limpieza diaria (intensidad media por 2,5 minutos), limpieza profunda (intensidad alta por 2,5 minutos), blanqueamiento (intensidad máxima por 2,5 minutos), masaje calmante (intensidad baja por 2 minutos) y cuidado de las encías (intensidad mínima por 2 minutos).

La verdad es que el nivel de limpieza que ofrece este cepillo es mucho más alto que el del Oclean Ease por todo lo antes mencionado. Sin embargo, tengo que decir que tiene algunas desventajas: su batería «solo» dura 40 días, es pesado (cerca de 100 gramos) y tarda un poco más en cargarse (3 horas). Por lo demás, no tengo quejas. También cuenta con resistencia al agua IPX7 y recordatorios cada 30 segundos, y además, te da avisos de batería baja.

¿Valen la pena los Oclean Ease y Oclean X Lite?

Los Oclean Ease y Oclean X Lite son dos buenos cepillos eléctricos con una excelente calidad de construcción y un precio acorde a sus características.

Si quieres probar uno de estos cepillos y no quieres gastar mucho, el Oclean Ease te encantará. Pese a ser un cepillo eléctrico básico, tiene funciones geniales como un temporizador y un recordatorio de cambiar de zona que resultan de gran ayuda para mejorar tus hábitos de cepillado. Además, su diseño compacto, ligero y con tapa hace que sea ideal para viajes. Pero lo mejor de todo es que solo vale 14,90 € usando este botón:

Si ya has tenido cepillos eléctricos básicos y quieres dar el salto a algo más avanzado, el Oclean X Elite con su gran pantalla es uno de los mejores que puedes comprar por su relación calidad-precio. Cuesta 49,90 € y te proporciona información en tiempo real sobre el cepillado y recomendaciones para una limpieza exhaustiva. Ofrece 5 modos de limpieza y cuenta con un potente motor y cerdas de alta calidad para una limpieza eficaz.

En resumen, si quieres un buen cepillo eléctrico con muchísima batería, el Oclean Ease satisfará tus expectativas. Pero si quieres lo mejor de lo mejor para cepillarte minuciosamente, sin importar sacrificar la autonomía, el Oclean X Lite es el indicado. Todo depende de cuánto estés dispuesto a gastar y qué priorices más.