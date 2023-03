Mayo de 2019 es probablemente el peor mes en la historia de Huawei. En aquellos fatídicos treinta y un días comenzó la hecatombe de la compañía de cara al mercado occidental. El gobierno de Estados Unidos les prohibió hacer negocios con empresas estadounidenses, lo que frenó en seco el negocio de smartphones de la marca fuera de China. Y es que, a nivel usuario, esto produjo la no inclusión de los servicios de Google en sus terminales.

Desde el Huawei Mate 30, los smartphones de Huawei vienen sin los servicios de Google o, lo que es lo mismo, no traen las apps esenciales que todos los usuarios de esta parte del mundo usamos, como Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play Store, entre otras. Si bien igualmente pueden instalarse, requiere de varios pasos extras que mucha gente no está dispuesta a realizar.

Aun así, Huawei ha seguido lanzando móviles Android de altísima calidad, entre ellos el ilustre Huawei P40 Pro. En su momento, hicimos un análisis de este móvil tras varias semanas de uso donde evaluamos sus pros, contras y cómo se comparaba con su antecesor. Ahora queremos hablar de lo bien qué ha resistido al paso del tiempo y lo vigente que siguen estando sus especificaciones tras tres años de uso. Sinceramente, aún no he encontrado ninguna opción mejor y a continuación te cuento por qué.

¿Qué opino del Huawei P40 Pro tras usarlo 3 años?

Con las marcas lanzando un nuevo modelo de sus smartphones todos los años, da la impresión de que uno lanzado hace 3 años está obsoleto, pero nada más lejos de la realidad. El Huawei P40 Pro me ha demostrado que la industria no ha avanzado tanto como imaginamos, pues continúa rindiendo fenomenal y sus especificaciones me siguen pareciendo tan punteras como la primera vez que lo saqué de la caja.

Pero lo que más me ha gustado del Huawei P40 Pro tras 3 años de uso diario es seguramente su calidad de fabricación. Ha aguantado todo este tiempo funcionando a la perfección y probablemente aún le quedan un par de años más al máximo nivel. ¿Las razones? Enseguida te cuento lo que más me gusta de mi Huawei P40 Pro y también lo que menos, no sin antes dejarte su ficha técnica por si necesitas recordar sus especificaciones.

Especificaciones del Huawei P40 Pro

Características Huawei P40 Pro Dimensiones y peso 158,2 x 72,6 x 9 mm con un peso de 203 gramos. Pantalla 6,58″ con resolución Full HD+ (2640×1200), OLED, 441 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90 Hz, DCI-P3 y HDR10+. Procesador HiSilicon Kirin 990 5G con gráfica Mali-G76 MP16. RAM 8 GB de RAM. Almacenamiento 256 GB ampliable mediante NMCard 2. Cámara trasera Cuádruple: ultra gran angular de 40 MP f/1.8 y PDFA + Ultra Vision Wide de 50 MP f/1.9 y PDAF + teleobjetivo de 12 MP f/3.4 con zoom óptico 5x, PDFA y OIS + sensor ToF de profundidad. Cámara frontal 32 MP con f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. Conectividad y extras WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas en la pantalla, protección IP68 y puerto infrarrojo. Batería 4200 mAh con carga rápida de 40 W y carga rápida inalámbrica de 27 W e inversa de 5 W (para cargar otros móviles). Sistema operativo EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10.

Esto es lo que más me gusta del Huawei P40 Pro

Así se ve un Huawei P40 Pro tras 3 años de uso 1 de 9

Lo más me ha gustado del Huawei P40 Pro en estos tres años es lo siguiente:

Diseño muy elegante, cómodo y compacto . Es muy fácil de controlar con una mano y la curvatura en la pantalla no solo se ve genial, sino que además mejora la experiencia de uso.

. Es muy fácil de controlar con una mano y la curvatura en la pantalla no solo se ve genial, sino que además mejora la experiencia de uso. Resistencia y durabilidad . A pesar de que se ha llevado varias caídas, sigue como el primer día. Sin una sola marca, y eso que llevo 3 años usándolo sin protector de pantalla. Es un móvil sólido y elegante a la vez.

. A pesar de que se ha llevado varias caídas, sigue como el primer día. Sin una sola marca, y eso que llevo 3 años usándolo sin protector de pantalla. Es un móvil sólido y elegante a la vez. El brillo de la pantalla OLED . Se ve genial incluso bajo el sol y se adapta genial a cualquier condición de luz. Gracias a ello, el contenido siempre es legible.

. Se ve genial incluso bajo el sol y se adapta genial a cualquier condición de luz. Gracias a ello, el contenido siempre es legible. La vida útil de la batería . Aun después de 3 años de uso, me aguanta el día sin despeinarse, nunca me ha dejado tirado.

. Aun después de 3 años de uso, me aguanta el día sin despeinarse, nunca me ha dejado tirado. La velocidad de carga rápida . Puedes conectarlo 15 minutos y ya tienes para varias horas de uso. ¡Es un as bajo la manga! Su potencia de carga de 40 W es más que suficiente para llenar rápido la batería sin deteriorarla a largo plazo.

. Puedes conectarlo 15 minutos y ya tienes para varias horas de uso. ¡Es un as bajo la manga! Su potencia de carga de 40 W es más que suficiente para llenar rápido la batería sin deteriorarla a largo plazo. La utilidad de la carga inalámbrica inversa . Aunque era una función que no tenía pensado sacarle provecho, al final me ha sido muy útil para cargar los auriculares e incluso el cepillo eléctrico durante los viajes con la batería del móvil.

. Aunque era una función que no tenía pensado sacarle provecho, al final me ha sido muy útil para cargar los auriculares e incluso el cepillo eléctrico durante los viajes con la batería del móvil. La capa de personalización de Huawei . Está muy bien optimizada y es muy fluida. Nunca tuve lag en 3 años de uso ni problemas de ningún tipo. Además, se actualiza regularmente para añadir nuevas funciones y parches de seguridad. Y en términos de accesibilidad, es una de las más limpias y fáciles de usar que he probado.

. Está muy bien optimizada y es muy fluida. Nunca tuve lag en 3 años de uso ni problemas de ningún tipo. Además, se actualiza regularmente para añadir nuevas funciones y parches de seguridad. Y en términos de accesibilidad, es una de las más limpias y fáciles de usar que he probado. El modo escritorio . Inicialmente, no era una de las funcionalidades que tenía pensado usar, pero al final está resultando muy útil. Puedo conectar el móvil a una pantalla externa usando cualquier hub USB-C con salida HDMI, o simplemente usando un cable USB-C que admita vídeo si el monitor es compatible. Esto, junto con un teclado USB portátil, lo convierte en un sustituto para el portátil a la hora de realizar tareas básicas de ofimática o consulta de emails. ¡Evita andar cargando con el portátil en todas partes!

. Inicialmente, no era una de las funcionalidades que tenía pensado usar, pero al final está resultando muy útil. Puedo conectar el móvil a una pantalla externa usando cualquier hub USB-C con salida HDMI, o simplemente usando un cable USB-C que admita vídeo si el monitor es compatible. Esto, junto con un teclado USB portátil, lo convierte en un sustituto para el portátil a la hora de realizar tareas básicas de ofimática o consulta de emails. ¡Evita andar cargando con el portátil en todas partes! La conectividad . Tanto el 5G como la conexión WiFi 6 del móvil funcionan a la perfección. Me han permitido jugar con GeForce Now a juegos de consolas de última generación en cualquier lugar sin problemas. La latencia es mínima y la conexión es bastante estable.

. Tanto el 5G como la conexión WiFi 6 del móvil funcionan a la perfección. Me han permitido jugar con GeForce Now a juegos de consolas de última generación en cualquier lugar sin problemas. La latencia es mínima y la conexión es bastante estable. La cámara y sus fotografías nocturnas . Hace fotografías muy nítidas y con gran cantidad de detalles. El zoom óptico 5x es impresionante y funciona realmente bien. Además, cuenta con gran cantidad de modos de cámara para adaptarse a cualquier situación, así como un modo pro para personalizar cada disparo. Parece increíble la luz que consigue sacar en una situación de prácticamente completa oscuridad (y sin usar el flash). La calidad de vídeo es también sobresaliente, con una gran estabilidad (tiene OIS).

. Hace fotografías muy nítidas y con gran cantidad de detalles. El zoom óptico 5x es impresionante y funciona realmente bien. Además, cuenta con gran cantidad de modos de cámara para adaptarse a cualquier situación, así como un modo pro para personalizar cada disparo. Parece increíble la luz que consigue sacar en una situación de prácticamente completa oscuridad (y sin usar el flash). La calidad de vídeo es también sobresaliente, con una gran estabilidad (tiene OIS). Los métodos de seguridad biométricos . Ofrece un reconocimiento facial muy rápido y fiable. No he tenido problemas con él en ningún momento. Lo mismo con el lector de huellas en pantalla que sigue funcionando tan bien como el primer día.

. Ofrece un reconocimiento facial muy rápido y fiable. No he tenido problemas con él en ningún momento. Lo mismo con el lector de huellas en pantalla que sigue funcionando tan bien como el primer día. El soporte para eSIM . Es otra funcionalidad que no contaba aprovechar, pero me ha resultado extremadamente útil. Tanto que desde ahora es un requisito imprescindible para mi próximo terminal. Entiendo que no sea así para todos los usuarios, pero si eres una persona que viaja, es extremadamente útil poder comprar una “SIM” local desde tu propio móvil, en menos de 5 minutos tenerla funcionando y a un precio muy reducido. En muchos casos, sale más barato que contratar el típico plan para turistas.

. Es otra funcionalidad que no contaba aprovechar, pero me ha resultado extremadamente útil. Tanto que desde ahora es un requisito imprescindible para mi próximo terminal. Entiendo que no sea así para todos los usuarios, pero si eres una persona que viaja, es extremadamente útil poder comprar una “SIM” local desde tu propio móvil, en menos de 5 minutos tenerla funcionando y a un precio muy reducido. En muchos casos, sale más barato que contratar el típico plan para turistas. La resistencia al agua IP68. Nunca lo he probado de manera extrema (los fabricantes no recomiendan hacerlo), pero siempre me da tranquilidad saber que si cae en agua accidentalmente no va a haber problemas. Está protegido contra inmersión completa y continua en agua, por lo que no le pasa absolutamente nada si se moja.

En definitiva, en estos tres años el Huawei P40 Pro me ha demostrado ser un móvil con una calidad superlativa, a la altura de su precio, que prácticamente no tiene fisuras ni en su construcción ni en sus componentes. Su software, eso sí, tiene un problema.

El principal problema del Huawei P40 Pro

No hay que ser un genio ni un adivino para saber que el principal problema del Huawei P40 Pro para los usuarios es su carencia de los servicios de Google, lo cual le impide instalar las apps de Google (como Play Store, YouTube, Gmail, etc.) de forma sencilla. Remarcamos el matiz «de forma sencilla» de la frase anterior, pues realmente sí es posible instalar las apps de Google en el Huawei P40 Pro. Nosotros los hemos hecho con uno de los tantos métodos que existen para instalar los GMS en móviles Huawei.

La forma más fácil y rápida de instalar los servicios de Google en Huawei que hemos encontrado es a través de la app GBox que simula un entorno nuevo en el móvil con los servicios de Google. También hay métodos más complejos que permiten instalar el marco de servicios de Google para así no tener ningún problema de notificaciones ni de usar la Play Store, pero requieren cierta experiencia y paciencia que no muchos tienen. De ahí a que se haya puesto de moda evitar la compra de móviles Huawei.

Hay que aclarar que, aun consiguiendo instalar los servicios de Google, no podrás usar Google Pay para pagar con el NFC. Pero también hay solución para eso: puedes crear una cuenta en Curve, añadir tus tarjetas a Curve y pagar usando el wallet de Huawei.

‌Aun con sus conflictos con los servicios de Google, Huawei no ha perdido el toque

En resumen, el Huawei P40 Pro es un terminal que no falla en ningún aspecto, y aun después de 3 años de uso intensivo, la batería no se ve resentida y la pantalla está intacta. Además, para mí tiene uno de los mejores diseños hasta la actualidad, aunque esto ya es cuestión de gustos personales.

Es por eso, que 3 años más tarde, sigo usando este modelo como móvil principal, sin intención de cambiarlo salvo que el nuevo Huawei P60 Pro me haga cambiar de opinión. ¿Hay mejores móviles que el P40 Pro? Por supuesto que sí, pero si me sigue funcionando excepcionalmente bien en todos los aspectos, no tengo motivo real para cambiarlo.